“ตชด.437 สะเดา” โร่แจง ใช้ AI แต่งภาพจนท.อาวุธครบมือ เข้าเขต 8

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 27 พ.ย. 2568 17:54 น.| อัปเดต: 27 พ.ย. 2568 18:40 น.
69
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 437 ใช้ ai แต่งภาพ
ภาพ @กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 437

แห่ถามหนัก ทำไปทำไม “ตชด.437 สะเดา” รีบลบรูปพร้อมโพสต์แจง ด่วน ! หลังใช้เอไอ “AI” ลงโพสต์ช่วงน้ำท่วมหาดใหญ่ แจ้งข่าวตำรวจตระเวนชายแดนชุดเต็มยศอาวุธครบมือเข้า เขต 8 หาดใหญ่จนทัวร์ลง

สืบเนื่องจากที่โลกออนไลน์พากันแห่แชร์ภาพเจ้าหน้าที่ตชด. ในชุดแต่งกายพร้อมกับอาวุธครบครับอยู่บนเรือที่มีการอ้างว่า เตรียมมุ่งหน้าเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยเฉพาะใน “เขต 8” ที่กำลังเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากการมีเหตุใช้อาวุธปืนยิงข่มขู่จิตอาสาและเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปให้ความช่วยเหลือจนต้องรีบอออกจากพื้นที่ดังกล่าว

โดยต่อมาเกิดประเด็นดราม่าขึ้นเล็กๆ เมื่อสื่อบัญชีสังคมออนไลน์ของตชด.437 สะเดา ลงโพสต์อัปเดตสถานการณ์ โดยระบุเจ้าหน้าที่กำลังลงพื้นที่เขต 8 แต่เวลาไม่นานก็รีบลบรูปและโพสต์ออกจากหน้าสื่อโซเชียล ขณะที่แอดมินเพจได้เปิดเผยถึงความบกพร่องล่าสุดด้วยว่า “ขออภัยครับ ภาพสร้างจากAi ไม่ใช่ภาพจริง”

ตชด สะเดา AI
ภาพ @ตชด.437 สะเดา
ภาพ AI ตชด สะเดา
ภาพ @ตชด.437 สะเดา
ตชด.437 สะเดา
ภาพ @ตชด.437 สะเดา

หลังมีการชี้แจง ผู้ใช้เฟซบุ๊กจำนวนมากเข้ามาตำหนิการกระทำนี้ทันที เนื่องจากภาครัฐเองเน้นย้ำมาตอลอดให้เลี่ยงการใช้ภาพปัญญาประดิษฐ์ เพราะอาจทำให้การช่วยเหลือคลาดเคลื่อน หรืออาจเกิดประเด็นอ่อนไหวตามมาเกี่ยวกับโพสต์เอไอที่เป็นรูปตำรวจตระเวนชายแดนที่มีอาวุธครบ แถมจริงๆ แล้ว ภาพหน้างานจริงๆ เจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้สวมชุดเต็มยศใดๆ ทั้งสิ้น แต่การเข้าพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยนั้น มีการดำนเนินการอย่างเร่งด่วน ! จริงๆ

“เห็นดาวอยู่มุมขวาล่าง นั่นก็รู้ครับ ผมก็บอกหลายเพจว่าเป็น AI” ความเห็นของสังคมที่ออกมาระบุก่อนที่หน่วยงานจะออกมาสารภาพผิดว่า ตนเองจบสังเหตได้แต่แลกแล้วว่า ตชด.สะเดาไม่ได้ใช้รูปถ่ายจริง เท่านั้นไม่พอเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่หนักหน่วงเอามากๆ คือ มีคนจำนวนมากเข้ามาสอบถามว่า ทำแบบนี้ไปทำไมและต้องการอะไรจากสังคม

“ทำไปทำไมคะ เพื่ออะไร สนุกมากเหรอ สนุกบนความทุกข์ของคนอื่น”

“ดีแล้วครับที่ลบออกแล้วแจ้งว่าภาพจากเอไอ เพราะมีคนแชร์เยอะทำให้ให้ผู้คนเข้าใจผิด มิหนำซ้ำเพจข่าวบางสำนักยังเอาไปโพสต่ออีก สู้เอาข่าวและภาพจริงมานำเสนอดีกว่าอีก เผลอๆ ภาพหลุดไปถึงพวกยิงปืนใส่ เกิดหลอนขึ้นมาอีก กราดยิงรัวๆ ใส่ทีมกู้ชีพที่จะเข้าไปช่วย เพราะนึกว่าเป็นตชด.ติดอาวุธแบบในภาพ ก็จะเป็นเรื่องราวอีก”

“ครั้งแรกที่เห็นคิดว่า AI เลยพยายามหาต้นโพสเห็นเป็นเพจ หน่วยงานราชการ เลยเชื่อว่าเป็นภาพจริง”

“ทีหลังอย่าทำแบบนี้ การสื่อสารในภาวะวิกฤตเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้”

อัปเดตล่าสุด คมชัดลึกรายงานว่า ได้รับการยืนยันจาก พ.ต.ท.บารเมษฐ์ ยอดแดง ผบ.ร้อย ตชด.437 โดยระบุภาพดังกล่าวเป็นภาพ AI ไม่มีการพกอาวุธเข้าไปในพื้นที่การช่วยเหลือพี่น้องชาวหาดใหญ่ยังคงเดินหน้าต่อเนื่อง.

แฟ้มภาพ
ตชด สะเดา AI
แฟ้มภาพ
หน่วยงานรัฐใช้ ai แต่งภาพน้ำท่วม
แฟ้มภาพ
ตชด เขต 8
แฟ้มภาพ

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

