ข่าวถอนตัวไม่จริง “กัมพูชา” ยืนยันส่งนักกีฬา 333 ชีวิตแข่งขันซีเกมส์ 2025 ที่ไทย

เผยแพร่: 25 พ.ย. 2568 17:09 น.
91

หลังมีกระแสข่าวว่า กัมพูชา ถอนตัวจากการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ไทย ล่าสุดมีการยืนยันแล้วว่าข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด

เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมา (25 พฤศจิกายน) ในโลกออนไลน์มีกระแสข่าวออกมาว่า กัมพูชา ตัดสินใจที่จะไม่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ โดยอ้างเรื่องของศักดิ์ศรี และความปลอดภัย

ล่าสุด เพจเฟซบุ๊ก เจ วรปัฐ – Jay worapath ได้ออกมาเปิดเผยว่า “จากกระแสข่าวว่า กัมพูชา ขอถอนตัวจากการแข่งขันซีเกมส์ทุกชนิดกีฬา ล่าสุดผมได้ติดต่อไปที่ บิ๊กแนต ชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ มนตรซีเกมส์ เพื่อสอบถามเรื่องนี้”

“บิ๊กแนต ยืนยันว่า ข่าวนี้ไม่จริง เพราะเมื่อช่วงบ่ายเพิ่งจะประชุมทางออนไลน์ ในเรื่องซีเกมส์ กับ ฮัง ชวน นรน รมต. กระทรวงศึกษาธิการ เยาวชน และกีฬากัมพูชา และ วัธ จำเริญ เลขาธิการโอลิมปิกกัมพูชา เสร็จสิ้นไป”

Credit : เจ วรปัฐ – Jay worapath

อ้างอิง : Facebook เจ วรปัฐ – Jay worapath

 

Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

