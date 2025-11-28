แมวงอกของจริง! สาวญี่ปุ่นสุดงง พาแมวไปหาหมอ แต่ขากลับได้เพิ่มมาอีก 1 ตัว
กลายเป็นไวรัลในโลกออนไลน์ญี่ปุ่น เมื่อสาวรายหนึ่งพาแมวไปหาหมอ แต่ขากลับดันได้แมวเพิ่มมากอีหนึ่งตัวแบบไม่ทันตั้งตัว
ต้นเรื่องมาจากบัญชีผู้ใช้งาน X ชื่อ @shirohebi ได้แชร์เรื่องราวสุดฮาที่ประสบพบเจอมากับตัว เมื่อเธอพาแมวที่เลี้ยงไปหาสัตวแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพตามปกติ
แต่กลายเป็นว่าขากลับเธอพบว่ามีแมวสีดำตัวน้อยติดมาด้วยอีกหนึ่งตัว โดยเธอโพสต์ข้อความว่า
“พอไปโรงพยาบาลสัตว์แล้วกลับมา ทำไมก็ไม่รู้แมวถึงได้เพิ่มขึ้นมา…”
“นี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่…”
動物病院行って帰ったら何故か猫が増えてた…
これは一体… pic.twitter.com/7es7N5QqYH
— しろへび (@shirohebi) November 2, 2025
แน่นอนว่าหลังจากที่เธอโพสต์เรื่องราวนี้ลงในโลกออนไลน์ ก็มีชาวเน็ตเข้ามากดดูมากถึง 7 ล้านครั้ง และนี่คือความเห็นบางส่วนของชาวเน็ตเกี่ยวกับเรื่องนี้
“うちの妹が仔猫ほしいつーから、同僚宅で産まれた仔猫をもらうことになって、妹宅はちょっと県またぎの距離あるから代理で引き取りにいったらなぜか仔猫を2匹お持ち帰りしたことならありますｗ …だって引き取り手決まってない子がおるっていうから なお姉妹今年で18歳になりました。”
(น้องสาวของฉันบอกว่าอยากได้ลูกแมว เลยได้ลูกแมวที่เกิดที่บ้านเพื่อนร่วมงานมา พอดีบ้านน้องสาวอยู่ต่างจังหวัดเล็กน้อย เลยไปรับมาให้ในฐานะตัวแทน แต่ไม่รู้ทำไมถึงได้หอบลูกแมวกลับมา 2 ตัวเลยค่ะ …ก็เพราะเขาบอกว่ามีลูกที่ยังไม่มีคนรับเลี้ยงน่ะสิคะ อนึ่ง ลูกแมวสองตัวนี้ก็อายุครบ 18 ปีแล้วค่ะ)
“あるあるですよね。子猫見てくるって隣の家に行った兄貴が懐に2匹の猫押し込まれて帰ってきた時は目を疑いましたよ。”
(เป็นเรื่องที่เจอกันบ่อยเนอะ พี่ชายฉันบอกว่าจะไปดูลูกแมวที่บ้านข้างๆ พอกลับมาก็มีแมว 2 ตัวยัดอยู่ในอก ฉันแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองเลยค่ะ)
“ポケットを叩くと猫が２匹…”
(พอเคาะกระเป๋าปุ๊บ แมวก็ออกมา 2 ตัว… [เล่นกับเพลงเด็กญี่ปุ่นที่แปลว่าเคาะกระเป๋าแล้วเหรียญจะออกมา])
“「あ、こんにちは。今日からこの家の子になりました。」”
(อ๊ะ สวัสดีครับ/ค่ะ ตั้งแต่วันนี้ผม/หนูมาเป็นลูกบ้านนี้แล้วนะ)
“影ですね。影。ちょっと可愛い主張が強めのt”
(คงเป็นเงาครับ เงาที่ตามมาเป็นเงาที่น่ารักและเรียกร้องความสนใจหนักไปหน่อย)
อ้างอิง : X @shirohebi
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- หัวจะปวด อุตุฯญี่ปุ่นเตือนภัย ฝุ่นเหลืองพัดมาจากจีน สุดท้ายกลายเป็นไวรัล ชาวเน็ตชี้รูปร่างมันคุ้นๆ
- อีก 5 ปีรู้กัน! นักฟิลิกส์ดังวางเดิมพัน โลกจะยืนยันการค้นพบ “เอเลี่ยน” ภายในปี 2030
ติดตาม The Thaiger บน Google News: