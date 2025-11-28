ข่าวต่างประเทศ

แมวงอกของจริง! สาวญี่ปุ่นสุดงง พาแมวไปหาหมอ แต่ขากลับได้เพิ่มมาอีก 1 ตัว

Photo of Bas Basเผยแพร่: 28 พ.ย. 2568 07:25 น.| อัปเดต: 27 พ.ย. 2568 16:33 น.
58

กลายเป็นไวรัลในโลกออนไลน์ญี่ปุ่น เมื่อสาวรายหนึ่งพาแมวไปหาหมอ แต่ขากลับดันได้แมวเพิ่มมากอีหนึ่งตัวแบบไม่ทันตั้งตัว

ต้นเรื่องมาจากบัญชีผู้ใช้งาน X ชื่อ @shirohebi ได้แชร์เรื่องราวสุดฮาที่ประสบพบเจอมากับตัว เมื่อเธอพาแมวที่เลี้ยงไปหาสัตวแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพตามปกติ

แต่กลายเป็นว่าขากลับเธอพบว่ามีแมวสีดำตัวน้อยติดมาด้วยอีกหนึ่งตัว โดยเธอโพสต์ข้อความว่า

“พอไปโรงพยาบาลสัตว์แล้วกลับมา ทำไมก็ไม่รู้แมวถึงได้เพิ่มขึ้นมา…”

“นี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่…”

แน่นอนว่าหลังจากที่เธอโพสต์เรื่องราวนี้ลงในโลกออนไลน์ ก็มีชาวเน็ตเข้ามากดดูมากถึง 7 ล้านครั้ง และนี่คือความเห็นบางส่วนของชาวเน็ตเกี่ยวกับเรื่องนี้

“うちの妹が仔猫ほしいつーから、同僚宅で産まれた仔猫をもらうことになって、妹宅はちょっと県またぎの距離あるから代理で引き取りにいったらなぜか仔猫を2匹お持ち帰りしたことならありますｗ …だって引き取り手決まってない子がおるっていうから なお姉妹今年で18歳になりました。”

(น้องสาวของฉันบอกว่าอยากได้ลูกแมว เลยได้ลูกแมวที่เกิดที่บ้านเพื่อนร่วมงานมา พอดีบ้านน้องสาวอยู่ต่างจังหวัดเล็กน้อย เลยไปรับมาให้ในฐานะตัวแทน แต่ไม่รู้ทำไมถึงได้หอบลูกแมวกลับมา 2 ตัวเลยค่ะ …ก็เพราะเขาบอกว่ามีลูกที่ยังไม่มีคนรับเลี้ยงน่ะสิคะ อนึ่ง ลูกแมวสองตัวนี้ก็อายุครบ 18 ปีแล้วค่ะ)

“あるあるですよね。子猫見てくるって隣の家に行った兄貴が懐に2匹の猫押し込まれて帰ってきた時は目を疑いましたよ。”

(เป็นเรื่องที่เจอกันบ่อยเนอะ พี่ชายฉันบอกว่าจะไปดูลูกแมวที่บ้านข้างๆ พอกลับมาก็มีแมว 2 ตัวยัดอยู่ในอก ฉันแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองเลยค่ะ)

“ポケットを叩くと猫が２匹…”

(พอเคาะกระเป๋าปุ๊บ แมวก็ออกมา 2 ตัว… [เล่นกับเพลงเด็กญี่ปุ่นที่แปลว่าเคาะกระเป๋าแล้วเหรียญจะออกมา])

“「あ、こんにちは。今日からこの家の子になりました。」”

(อ๊ะ สวัสดีครับ/ค่ะ ตั้งแต่วันนี้ผม/หนูมาเป็นลูกบ้านนี้แล้วนะ)

“影ですね。影。ちょっと可愛い主張が強めのt”

(คงเป็นเงาครับ เงาที่ตามมาเป็นเงาที่น่ารักและเรียกร้องความสนใจหนักไปหน่อย)

อ้างอิง : X @shirohebi

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

นายอำเภอหาดใหญ่ โต้ ไม่เคยทิ้งประชาชน หลังถูกสั่งออกจากราชการ

11 วินาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อาลัย “ตั้ม อรรคเดช” นักกีฬาบอคเซียคลาส BC3 ดีกรีทีมชาติไทย

13 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ตำรวจแห่งชาติ เผย ยอดผู้เสียชีวิตน้ำท่วมหาดใหญ่ อย่างน้อย 100 ศพ

25 นาที ที่แล้ว
ข่าว

พบร่าง “น้องแพดเม่” เด็กหญิงอายุ 4 ขวบแล้ว ถูกกระแสน้ำซัดหลังเรือคว่ำ

58 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด แม่น้ำหนึ่ง งวด 1 ธันวาคม 2568 ลุยศึกสลากสัญจร จ.กำแพงเพชร เลขเด็ด

เลขเด็ด แม่น้ำหนึ่ง งวด 1 ธันวาคม 2568 ลุยศึกสลากสัญจร จ.กำแพงเพชร

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

แมวงอกของจริง! สาวญี่ปุ่นสุดงง พาแมวไปหาหมอ แต่ขากลับได้เพิ่มมาอีก 1 ตัว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 28 11 68 ดูดวง

เตือน 6 ราศี กระเป๋ารั่ว มีเหตุให้เสียเงินก้อนใหญ่แบบไม่คาดฝัน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่วิปริต จ้าง 3 ชาย ข่มขืน-ฆ่าหั่นศพลูกสาว ในงานวันเกิด 10 ขวบ อึ้ง ติดคุกแปปเดียวพ้นโทษแล้ว ข่าวต่างประเทศ

แม่วิปริต จ้าง 3 ชาย ข่มขืน-ฆ่าหั่นศพลูกสาว ในงานวันเกิด 10 ขวบ อึ้ง ติดคุกแปปเดียวพ้นโทษ

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลุงวัย 67 ปวดท้องหนัก หมอส่องกล้องเจอ &#039;ไฟแช็ก&#039; กลืนเมื่อ 30 ปีก่อน อึ้งยังจุดติด ข่าวต่างประเทศ

ลุงวัย 67 ปวดท้องหนัก หมอส่องกล้องเจอ ‘ไฟแช็ก’ กลืนเมื่อ 30 ปีก่อน อึ้งยังจุดติด

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
&#039;เคที่ เพอร์รี่&#039; ฟ้องเรียกค่าเสียหาย 160 ล้าน ทหารผ่านศึกวัย 85 ป่วยหนัก อ้างทำสูญเสียรายได้ บันเทิง

‘เคที่ เพอร์รี่’ ฟ้องเรียกค่าเสียหาย 160 ล้าน ทหารผ่านศึกวัย 85 ป่วยหนัก อ้างทำสูญเสียรายได้

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

หัวจะปวด อุตุฯญี่ปุ่นเตือนภัย ฝุ่นเหลืองพัดมาจากจีน สุดท้ายกลายเป็นไวรัล ชาวเน็ตชี้รูปร่างมันคุ้นๆ

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อีก 5 ปีรู้กัน! นักฟิลิกส์ดังวางเดิมพัน โลกจะยืนยันการค้นพบ “เอเลี่ยน” ภายในปี 2030

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตร.จับชายวัย 26 ฉี่ใส่ขวดชายี่ห้อดัง วางปนชั้นสินค้าร้านสะดวกซื้อ อ้าง เครียดเรื่องงาน ข่าวต่างประเทศ

ตร.จับชายวัย 26 ฉี่ใส่ขวดชายี่ห้อดัง วางปนชั้นสินค้าร้านสะดวกซื้อ อ้าง เครียดเรื่องงาน

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เกิดอะไรขึ้นกับเงินเยนร่วงครั้งใหญ่ จะหยุดที่ตรงไหน?

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;อดอล์ฟ ฮิตเลอร์&quot; แห่งนามิเบีย จ่อคว้าชัยเลือกตั้งสมัย 2 คะแนนนิยมยังดี ข่าวต่างประเทศ

“อดอล์ฟ ฮิตเลอร์” แห่งนามิเบีย จ่อคว้าชัยเลือกตั้งสมัย 2 คะแนนนิยมยังดี

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;พอลลีน&quot; อาลัยถึง &quot;ท่านชายใหม่&quot; ทรงจุดบุหรี่ให้-คุยเรื่องบอลเป็นกันเอง ไร้มาดเจ้ายศเจ้าอย่าง ข่าว

“พอลลีน” อาลัยถึง “ท่านชายใหม่” ทรงจุดบุหรี่ให้-คุยเรื่องบอลเป็นกันเอง ไร้มาดเจ้ายศเจ้าอย่าง

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สตราส์บูร์ก พบ คริสตัล พาเลซ ดูบอลสด ฟุตบอล คอนเฟอเรนซ์ ลีก 2025/26 วันที่ 27 พ.ย. 68

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ พบ มัลโม ดูบอลสด ฟุตบอล ยูโรป้า ลีก 2025/26 วันที่ 27 พ.ย. 68

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัมพูชา ถอนอีก ยกเลิกส่งทีมวอลเลย์บอล ร่วมสู้ศึก ซีเกมส์ 2025 แม้เคยคว้ารองแชมป์ ข่าวกีฬา

กัมพูชา ถอนอีก ยกเลิกส่งทีมวอลเลย์บอล ร่วมสู้ศึก ซีเกมส์ 2025 แม้เคยคว้ารองแชมป์

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 437 ใช้ ai แต่งภาพ ข่าว

“ตชด.437 สะเดา” โร่แจง ใช้ AI แต่งภาพจนท.อาวุธครบมือ เข้าเขต 8

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

แถลงยอด ‘ผู้เสียชีวิต’ เฉพาะ ‘สงขลา’ พุ่ง 100 ราย คาดจะมากกว่านี้

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
อัปเดตล่าสุด เคสลุงร่ำไห้ ตัดใจทิ้งหมาเพราะน้ำท่วมสูง ลูกสาวเผยพวกเขาได้เจอกันแล้ว ข่าว

ภาพใจฟู! เคสลุงร่ำไห้ ตัดใจทิ้งหมา น้ำท่วมสูง ลูกสาวเผยพวกเขาได้เจอกันแล้ว

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รพ.สงขลานครินทร์ เผย มีศพเข้ามาจำนวนมาก เร่งพิสูจน์ตัวตน ก่อนส่งคืนญาติ

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
จอย บียอนด์ โพสต์อาลัยสุญเสียตุณพ่อกะทันหัน บันเทิง

จอย บียอนด์ ร่ำไห้ สูญเสียพ่อ เหมือนฟ้าผ่ากลางอก-ตาบอด เจอข่าวร้ายที่สุดในชีวิต

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
มุสลิมทานหมูช่วงน้ำท่วมได้ไหม บันเทิง

“บังโต” ห่วงพี่น้องมุสลิม ชี้ทานหมูได้ถ้าจำเป็น ขอให้ทุกศาสนารอดวิกฤต

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Bas Basเผยแพร่: 28 พ.ย. 2568 07:25 น.| อัปเดต: 27 พ.ย. 2568 16:33 น.
58
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นายอำเภอหาดใหญ่ โต้ ไม่เคยทิ้งประชาชน หลังถูกสั่งออกจากราชการ

เผยแพร่: 28 พฤศจิกายน 2568

อาลัย “ตั้ม อรรคเดช” นักกีฬาบอคเซียคลาส BC3 ดีกรีทีมชาติไทย

เผยแพร่: 28 พฤศจิกายน 2568

ตำรวจแห่งชาติ เผย ยอดผู้เสียชีวิตน้ำท่วมหาดใหญ่ อย่างน้อย 100 ศพ

เผยแพร่: 28 พฤศจิกายน 2568

พบร่าง “น้องแพดเม่” เด็กหญิงอายุ 4 ขวบแล้ว ถูกกระแสน้ำซัดหลังเรือคว่ำ

เผยแพร่: 28 พฤศจิกายน 2568
Back to top button