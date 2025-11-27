หัวจะปวด อุตุฯญี่ปุ่นเตือนภัย ฝุ่นเหลืองพัดมาจากจีน สุดท้ายกลายเป็นไวรัล ชาวเน็ตชี้รูปร่างมันคุ้นๆ
ไวรัล สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นเตือนประชาชน รับมือฝุ่นเหลืองพัดมาจากจีน แต่ชาวเน็ตโฟกัสผิดจุด รูปร่างหน้าตามันแปลกๆ ชวนจินตนาการไปไกล
เรื่องของเรื่องเริ่มต้นมาจากเมื่อวานนี้ (26 พฤศจิกายน) สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นได้ออกมาเตือนประชาชน เตรียมรับมือพายุฝุ่นเหลือง จากประเทศจีนที่จะพัดเข้าปกคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ ตั้งแต่ช่วงเย็นวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน ไปจนถึงช่วงเช้าวันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน
ปรากฏการณ์พายุทรายสีเหลือง หรือ “โคซะ” หมายถึงปรากฏการณ์ที่ทรายและฝุ่นละอองจำนวนมาก ถูกพัดขึ้นจากบริเวณทะเลทรายในเอเชียตะวันออก (เช่น ทะเลทรายโกบี หรือ ทะเลทรายทาคลามากัน) หรือบริเวณที่ราบดินเหลือง ด้วยกระแสลมแรง ก่อนจะถูกลมในระดับสูงพัดพามาลอยอยู่ในอากาศและตกลงสู่พื้นดิน
11月27日夕方から28日午前中にかけて黄砂飛来の可能性 – 外出時のマスク着用、洗濯物は部屋干しに → https://t.co/maGiXnW1Og pic.twitter.com/CeMt0YduIn
— 福岡のニュース (@TwitFukuoka) November 26, 2025
อย่างไรก็ตาม หลังจากที่ข่าวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกมา ก็มีชาวเน็ตญี่ปุ่นจำนวนมากที่สดใจเรื่องนี้ เห็นได้จากการที่มีคนเข้ามากดดูโพสต์ใน X มากกว่า 10 ล้านครั้ง แต่กลายเป็นว่าความเห็นส่วนใหญ่กลับไปโฟกัสภาพที่ถูกนำมาใช้ในการเตือนภัย ว่ารุปร่างหน้าตามันเหมือนกับอะไรสักอย่าง ที่ชวนจินตนาการไปไกล และนี่คือความเห็นของชาวเน็ตญี่ปุ่นถึงประเด็นนี้
“ทำไมดูเหมือนคนกำลังยกมือทำท่าเคารพอะไรสักอย่าง”
“นี่แหละคือฉันตอนกำลังบินเข้าญี่ปุ่น”
“เหมือนลิซาร์ดอนเลยนะ”
“หรือมันเป็นโปเกมอนตัวใหม่?”
“มัน ปืนนีโออาร์มสตรอง–ไซคลอน–เจ็ต–อาร์มสตรอง”
อ้างอิง : X @TwitFukuoka
