ดูดวง

เตือน 6 ราศี กระเป๋ารั่ว มีเหตุให้เสียเงินก้อนใหญ่แบบไม่คาดฝัน

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 28 พ.ย. 2568 05:00 น.| อัปเดต: 18 พ.ย. 2568 16:39 น.
53
ดูดวงวันนี้ 28 11 68

หมอดูเจาะดวง 6 ราศี (เมถุน, ตุลย์, ธนู, กุมภ์, สิงห์, มังกร) ดวงการเงินติดขัด เจอรายจ่ายฉุกเฉิน ค่าซ่อมแซม หรือปัญหาสุขภาพ

การวางแผนการเงินเป็นเรื่องสำคัญ แต่บางครั้งก็มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเข้ามาแทรกแซง โดยเฉพาะช่วงนี้ที่ดวงดาวซึ่งเกี่ยวข้องกับการเงินและรายจ่ายฉุกเฉิน กำลังส่งผลกระทบโดยตรงต่อดวงชะตาของ 6 ราศี

หมอดูได้ออกมาเตือน 6 ราศีนี้เป็นพิเศษ ให้ระวังภาวะ “กระเป๋ารั่ว” หรือมีเหตุให้ต้องควักเงินก้อนใหญ่จ่ายออกไปอย่างกะทันหัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น ค่าซ่อมแซม หรือปัญหาสุขภาพ

สำหรับ 6 ราศี ที่ต้องกุมกระเป๋าเงินให้แน่น ได้แก่

1. ราศีเมถุน

ช่วงนี้ชาวราศีเมถุนมีเกณฑ์เสียเงินก้อนใหญ่เกี่ยวกับ “ยานพาหนะ” หรือ “การเดินทาง” อาจต้องจ่ายค่าซ่อมรถครั้งใหญ่ หรือมีเหตุฉุกเฉินให้ต้องเดินทางไกลโดยไม่ได้วางแผน ต้องเตรียมเงินสำรองไว้ให้ดี

2. ราศีตุลย์

ระวังการเสียเงินเพื่อ “สุขภาพ” หรือ “ความงาม” แบบไม่คาดฝัน อาจมีอาการเจ็บป่วยกะทันหันต้องเข้าโรงพยาบาล หรืออาจเสียเงินก้อนโตไปกับการซื้อคอร์สความงามที่โดนป้ายยาโดยไม่ได้ตั้งใจ

3. ราศีธนู

ชาวราศีธนูมีเกณฑ์เสียเงินให้กับ “ที่อยู่อาศัย” หรือ “ครอบครัว” อาจมีเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านพังพร้อมกันหลายอย่าง ต้องจ่ายค่าซ่อมแซมครั้งใหญ่ หรือมีคนในครอบครัวนำเรื่องเดือดร้อนเรื่องเงินมาให้ช่วยเหลือ

4. ราศีกุมภ์

รายจ่ายของชาวราศีกุมภ์มักมาจาก “สังคม” หรือ “เทคโนโลยี” ช่วงนี้ต้องระวังของใช้ไฮเทค เช่น มือถือ คอมพิวเตอร์ พังเสียหายกะทันหันจนต้องซื้อใหม่ หรืออาจต้องจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือเพื่อนฝูง

5. ราศีสิงห์

ระวังการเสียเงินเพราะ “หน้าใหญ่ใจโต” หรือการใช้จ่ายตามอารมณ์ ชาวราศีสิงห์อาจรูดบัตรเครดิตเพลินจนเกินงบ หรือมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือแล้วปฏิเสธไม่ได้ จนตัวเองต้องเดือดร้อนภายหลัง

6. ราศีมังกร

ชาวราศีมังกรต้องระวังการเสียเงินจาก “บิลเก่า” หรือ “ภาระผูกพัน” ที่ลืมไปแล้ว จู่ๆ อาจมีบิลเรียกเก็บย้อนหลัง หรือมีรายจ่ายที่เคยค้ำประกันให้คนอื่นโผล่ขึ้นมาให้ต้องรับผิดชอบ

คำแนะนำส่งท้าย

สำหรับ 6 ราศีนี้ การมีสติในการใช้จ่ายคือสิ่งสำคัญที่สุด ควรตรวจสอบบิลต่างๆ ให้รอบคอบ งดการให้คนอื่นยืมเงิน และควรสำรองเงินสดไว้สำหรับเหตุฉุกเฉิน การทำบุญบริจาคทานจะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้

อ่านข่าวเกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ดูดวงวันนี้ 28 11 68 ดูดวง

เตือน 6 ราศี กระเป๋ารั่ว มีเหตุให้เสียเงินก้อนใหญ่แบบไม่คาดฝัน

15 วินาที ที่แล้ว
แม่วิปริต จ้าง 3 ชาย ข่มขืน-ฆ่าหั่นศพลูกสาว ในงานวันเกิด 10 ขวบ อึ้ง ติดคุกแปปเดียวพ้นโทษแล้ว ข่าวต่างประเทศ

แม่วิปริต จ้าง 3 ชาย ข่มขืน-ฆ่าหั่นศพลูกสาว ในงานวันเกิด 10 ขวบ อึ้ง ติดคุกแปปเดียวพ้นโทษ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลุงวัย 67 ปวดท้องหนัก หมอส่องกล้องเจอ &#039;ไฟแช็ก&#039; กลืนเมื่อ 30 ปีก่อน อึ้งยังจุดติด ข่าวต่างประเทศ

ลุงวัย 67 ปวดท้องหนัก หมอส่องกล้องเจอ ‘ไฟแช็ก’ กลืนเมื่อ 30 ปีก่อน อึ้งยังจุดติด

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
&#039;เคที่ เพอร์รี่&#039; ฟ้องเรียกค่าเสียหาย 160 ล้าน ทหารผ่านศึกวัย 85 ป่วยหนัก อ้างทำสูญเสียรายได้ บันเทิง

‘เคที่ เพอร์รี่’ ฟ้องเรียกค่าเสียหาย 160 ล้าน ทหารผ่านศึกวัย 85 ป่วยหนัก อ้างทำสูญเสียรายได้

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

หัวจะปวด อุตุฯญี่ปุ่นเตือนภัย ฝุ่นเหลืองพัดมาจากจีน สุดท้ายกลายเป็นไวรัล ชาวเน็ตชี้รูปร่างมันคุ้นๆ

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อีก 5 ปีรู้กัน! นักฟิลิกส์ดังวางเดิมพัน โลกจะยืนยันการค้นพบ “เอเลี่ยน” ภายในปี 2030

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตร.จับชายวัย 26 ฉี่ใส่ขวดชายี่ห้อดัง วางปนชั้นสินค้าร้านสะดวกซื้อ อ้าง เครียดเรื่องงาน ข่าวต่างประเทศ

ตร.จับชายวัย 26 ฉี่ใส่ขวดชายี่ห้อดัง วางปนชั้นสินค้าร้านสะดวกซื้อ อ้าง เครียดเรื่องงาน

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เกิดอะไรขึ้นกับเงินเยนร่วงครั้งใหญ่ จะหยุดที่ตรงไหน?

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;อดอล์ฟ ฮิตเลอร์&quot; แห่งนามิเบีย จ่อคว้าชัยเลือกตั้งสมัย 2 คะแนนนิยมยังดี ข่าวต่างประเทศ

“อดอล์ฟ ฮิตเลอร์” แห่งนามิเบีย จ่อคว้าชัยเลือกตั้งสมัย 2 คะแนนนิยมยังดี

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;พอลลีน&quot; อาลัยถึง &quot;ท่านชายใหม่&quot; ทรงจุดบุหรี่ให้-คุยเรื่องบอลเป็นกันเอง ไร้มาดเจ้ายศเจ้าอย่าง ข่าว

“พอลลีน” อาลัยถึง “ท่านชายใหม่” ทรงจุดบุหรี่ให้-คุยเรื่องบอลเป็นกันเอง ไร้มาดเจ้ายศเจ้าอย่าง

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สตราส์บูร์ก พบ คริสตัล พาเลซ ดูบอลสด ฟุตบอล คอนเฟอเรนซ์ ลีก 2025/26 วันที่ 27 พ.ย. 68

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ พบ มัลโม ดูบอลสด ฟุตบอล ยูโรป้า ลีก 2025/26 วันที่ 27 พ.ย. 68

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัมพูชา ถอนอีก ยกเลิกส่งทีมวอลเลย์บอล ร่วมสู้ศึก ซีเกมส์ 2025 แม้เคยคว้ารองแชมป์ ข่าวกีฬา

กัมพูชา ถอนอีก ยกเลิกส่งทีมวอลเลย์บอล ร่วมสู้ศึก ซีเกมส์ 2025 แม้เคยคว้ารองแชมป์

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 437 ใช้ ai แต่งภาพ ข่าว

“ตชด.437 สะเดา” โร่แจง ใช้ AI แต่งภาพจนท.อาวุธครบมือ เข้าเขต 8

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

แถลงยอด ‘ผู้เสียชีวิต’ เฉพาะ ‘สงขลา’ พุ่ง 100 ราย คาดจะมากกว่านี้

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
อัปเดตล่าสุด เคสลุงร่ำไห้ ตัดใจทิ้งหมาเพราะน้ำท่วมสูง ลูกสาวเผยพวกเขาได้เจอกันแล้ว ข่าว

ภาพใจฟู! เคสลุงร่ำไห้ ตัดใจทิ้งหมา น้ำท่วมสูง ลูกสาวเผยพวกเขาได้เจอกันแล้ว

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รพ.สงขลานครินทร์ เผย มีศพเข้ามาจำนวนมาก เร่งพิสูจน์ตัวตน ก่อนส่งคืนญาติ

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
จอย บียอนด์ โพสต์อาลัยสุญเสียตุณพ่อกะทันหัน บันเทิง

จอย บียอนด์ ร่ำไห้ สูญเสียพ่อ เหมือนฟ้าผ่ากลางอก-ตาบอด เจอข่าวร้ายที่สุดในชีวิต

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
มุสลิมทานหมูช่วงน้ำท่วมได้ไหม บันเทิง

“บังโต” ห่วงพี่น้องมุสลิม ชี้ทานหมูได้ถ้าจำเป็น ขอให้ทุกศาสนารอดวิกฤต

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดวงการเงิน 2569 เปิดคำทำนาย 12 ราศี ใครจะดวงเฮง ยืนหนึ่งตลอดทั้งปี ดูดวง

ดวงการเงิน 2569 เปิดคำทำนาย 12 ราศี ใครจะดวงเฮง ยืนหนึ่งตลอดทั้งปี

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หมอหมู วิเคราะห์ 5 ปัจจัย ผู้ประสบภัยไล่ยิงกู้ภัย ชี้ภาวะ สมองแปรปรวน จากเหตุวิกฤติ

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แอสตัน วิลล่า พบ ยัง บอยส์ ดูบอลสด ฟุตบอล ยูโรป้า ลีก 2025/26 วันที่ 27 พ.ย. 68

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
เซ็นทรัล หาดใหญ่ ยกระดับตั้ง “ศูนย์อำนวยการภัยพิบัติน้ำท่วม ไทยรวมใจที่เซ็นทรัล” ช่วยประสาน–กระจายความช่วยเหลือ ข่าว

เซ็นทรัล หาดใหญ่ ยกระดับตั้ง “ศูนย์อำนวยการภัยพิบัติน้ำท่วม ไทยรวมใจที่เซ็นทรัล”

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครอบครัวประกาศตามหาตัวน้องแพดเม่ วัย 4 ขวบ หลังประสบเหตุเรือคว่ำกลางกระแสน้ำเชี่ยว ข่าว

ด่วน ตามหา ‘น้องแพดเม่’ ลูกครึ่ง 4 ขวบ เรือคว่ำหลุดจากมือแม่ น้ำท่วมหาดใหญ่

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
เขต 8 หาดใหญ่ ประวัติ ข่าว

“เขต 8 หาดใหญ่” ไขดราม่าอุทกภัยหนัก! แต่ยิงปืนขู่กู้ภัย 20 นัด ชื่อนี้คนพื้นที่การันตี

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 28 พ.ย. 2568 05:00 น.| อัปเดต: 18 พ.ย. 2568 16:39 น.
53
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แม่วิปริต จ้าง 3 ชาย ข่มขืน-ฆ่าหั่นศพลูกสาว ในงานวันเกิด 10 ขวบ อึ้ง ติดคุกแปปเดียวพ้นโทษแล้ว

แม่วิปริต จ้าง 3 ชาย ข่มขืน-ฆ่าหั่นศพลูกสาว ในงานวันเกิด 10 ขวบ อึ้ง ติดคุกแปปเดียวพ้นโทษ

เผยแพร่: 27 พฤศจิกายน 2568
ลุงวัย 67 ปวดท้องหนัก หมอส่องกล้องเจอ &#039;ไฟแช็ก&#039; กลืนเมื่อ 30 ปีก่อน อึ้งยังจุดติด

ลุงวัย 67 ปวดท้องหนัก หมอส่องกล้องเจอ ‘ไฟแช็ก’ กลืนเมื่อ 30 ปีก่อน อึ้งยังจุดติด

เผยแพร่: 27 พฤศจิกายน 2568
&#039;เคที่ เพอร์รี่&#039; ฟ้องเรียกค่าเสียหาย 160 ล้าน ทหารผ่านศึกวัย 85 ป่วยหนัก อ้างทำสูญเสียรายได้

‘เคที่ เพอร์รี่’ ฟ้องเรียกค่าเสียหาย 160 ล้าน ทหารผ่านศึกวัย 85 ป่วยหนัก อ้างทำสูญเสียรายได้

เผยแพร่: 27 พฤศจิกายน 2568

หัวจะปวด อุตุฯญี่ปุ่นเตือนภัย ฝุ่นเหลืองพัดมาจากจีน สุดท้ายกลายเป็นไวรัล ชาวเน็ตชี้รูปร่างมันคุ้นๆ

เผยแพร่: 27 พฤศจิกายน 2568
Back to top button