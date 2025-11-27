เตือน 6 ราศี กระเป๋ารั่ว มีเหตุให้เสียเงินก้อนใหญ่แบบไม่คาดฝัน
หมอดูเจาะดวง 6 ราศี (เมถุน, ตุลย์, ธนู, กุมภ์, สิงห์, มังกร) ดวงการเงินติดขัด เจอรายจ่ายฉุกเฉิน ค่าซ่อมแซม หรือปัญหาสุขภาพ
การวางแผนการเงินเป็นเรื่องสำคัญ แต่บางครั้งก็มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเข้ามาแทรกแซง โดยเฉพาะช่วงนี้ที่ดวงดาวซึ่งเกี่ยวข้องกับการเงินและรายจ่ายฉุกเฉิน กำลังส่งผลกระทบโดยตรงต่อดวงชะตาของ 6 ราศี
หมอดูได้ออกมาเตือน 6 ราศีนี้เป็นพิเศษ ให้ระวังภาวะ “กระเป๋ารั่ว” หรือมีเหตุให้ต้องควักเงินก้อนใหญ่จ่ายออกไปอย่างกะทันหัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น ค่าซ่อมแซม หรือปัญหาสุขภาพ
สำหรับ 6 ราศี ที่ต้องกุมกระเป๋าเงินให้แน่น ได้แก่
1. ราศีเมถุน
ช่วงนี้ชาวราศีเมถุนมีเกณฑ์เสียเงินก้อนใหญ่เกี่ยวกับ “ยานพาหนะ” หรือ “การเดินทาง” อาจต้องจ่ายค่าซ่อมรถครั้งใหญ่ หรือมีเหตุฉุกเฉินให้ต้องเดินทางไกลโดยไม่ได้วางแผน ต้องเตรียมเงินสำรองไว้ให้ดี
2. ราศีตุลย์
ระวังการเสียเงินเพื่อ “สุขภาพ” หรือ “ความงาม” แบบไม่คาดฝัน อาจมีอาการเจ็บป่วยกะทันหันต้องเข้าโรงพยาบาล หรืออาจเสียเงินก้อนโตไปกับการซื้อคอร์สความงามที่โดนป้ายยาโดยไม่ได้ตั้งใจ
3. ราศีธนู
ชาวราศีธนูมีเกณฑ์เสียเงินให้กับ “ที่อยู่อาศัย” หรือ “ครอบครัว” อาจมีเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านพังพร้อมกันหลายอย่าง ต้องจ่ายค่าซ่อมแซมครั้งใหญ่ หรือมีคนในครอบครัวนำเรื่องเดือดร้อนเรื่องเงินมาให้ช่วยเหลือ
4. ราศีกุมภ์
รายจ่ายของชาวราศีกุมภ์มักมาจาก “สังคม” หรือ “เทคโนโลยี” ช่วงนี้ต้องระวังของใช้ไฮเทค เช่น มือถือ คอมพิวเตอร์ พังเสียหายกะทันหันจนต้องซื้อใหม่ หรืออาจต้องจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือเพื่อนฝูง
5. ราศีสิงห์
ระวังการเสียเงินเพราะ “หน้าใหญ่ใจโต” หรือการใช้จ่ายตามอารมณ์ ชาวราศีสิงห์อาจรูดบัตรเครดิตเพลินจนเกินงบ หรือมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือแล้วปฏิเสธไม่ได้ จนตัวเองต้องเดือดร้อนภายหลัง
6. ราศีมังกร
ชาวราศีมังกรต้องระวังการเสียเงินจาก “บิลเก่า” หรือ “ภาระผูกพัน” ที่ลืมไปแล้ว จู่ๆ อาจมีบิลเรียกเก็บย้อนหลัง หรือมีรายจ่ายที่เคยค้ำประกันให้คนอื่นโผล่ขึ้นมาให้ต้องรับผิดชอบ
คำแนะนำส่งท้าย
สำหรับ 6 ราศีนี้ การมีสติในการใช้จ่ายคือสิ่งสำคัญที่สุด ควรตรวจสอบบิลต่างๆ ให้รอบคอบ งดการให้คนอื่นยืมเงิน และควรสำรองเงินสดไว้สำหรับเหตุฉุกเฉิน การทำบุญบริจาคทานจะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้
