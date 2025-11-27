อุ๊งอิ๊ง เผยภาพพร้อมหน้า ทักษิณ ชินวัตร สวมชุดนักโทษ วันเยี่ยมญาติในเรือนจำ
อุ๊งอิ๊ง แพทองธาร เผยภาพ ทักษิณ ชินวัตร สวมชุดนักโทษในเรือนจำ ครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้าสุดอบอุ่นวันเยี่ยมญาติ
เมื่อเวลาประมาณ 15.30 น. วันที่ 27 พฤศจิกายน 2568 น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี คนที่ 31 ของไทย ได้โพสต์ภาพผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว @ingshin21 เผยให้เห็นภาพครอบครัวโดยมี สามีอุ๊งอิ๊ง, โอ๊ค พานทองแท้, ภรรยาของโอ๊ค และเอม พินทองทา ร่วมเฟรมอย่างอบอุ่นกับคุณพ่อ นายทักษิณ ชินวัตร ขณะเดินทางเข้ากิจกรรมวันเยี่ยมญาติใกล้ชิดในเรือนจำคลองเปรม
อุ๊งอิ๊ง แพทองธาร โพสต์ภาพแห่งความสุขดังกล่าว พร้อมระบุแคปชั่นประกอบว่า “เกือบ 2 ชั่วโมงที่เหมือนได้กลับมาอยู่ด้วยกันจริง ๆ วันนี้ทางเรือนจำ จัดกิจกรรม เยี่ยมญาติใกล้ชิด ให้ญาติ ๆ ได้เข้ามาเจอกัน กอดกัน ทานข้าวด้วยกัน แบบไม่ต้องคุยโทรศัพท์ผ่านกระจก ได้เดินตลาดย่อมๆ ที่พี่ ๆ น้อง ๆ ในเรือนจำทำอาหาร ทำศิลปะมาขาย ได้มีโอกาสอุดหนุนหลายร้านอยู่ค่ะ
แว๊บนึง รู้สึกเหมือนกลับไปเป็น ด.ญ. แพทองธาร เดินจับมือคุณพ่อ และพี่ ๆ เดินตลาดกันแบบตอนเด็ก ๆ (จริง ๆ พ่อจะชอบตลาดสดมาก เพราะได้เลือกเอง ตามเมนูที่จะทำให้ที่บ้านทานตอนวันอาทิตย์)
ถึงคนที่เป็นห่วงคุณพ่อ ท่านสบายดี รับรู้ถึงความรักความห่วงใย และฝากความเป็นห่วงถึงทุก ๆ คนค่ะ”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “อิ๊งค์” นำดอกมะลิเข้ากราบ “ทักษิณ” ในเรือนจำ เนื่องจากวันเกิด “พจมาน”
- “อิ๊งค์” เผยตอนนี้ถอยจากการเมือง ห่วง “ทักษิณ” เครียดสะสมมาก
- ศาลอนุญาต ขยายอุทธรณ์คดี ม.112 “ทักษิณ” ออกไปอีก 30 วัน
อ้างอิงจาก ; IG ingshin21
ติดตาม The Thaiger บน Google News: