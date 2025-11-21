ศาลอนุญาต ขยายอุทธรณ์คดี ม.112 “ทักษิณ” ออกไปอีก 30 วัน
ศาลอนุญาต ขยายอุทธรณ์คดี ม.112 ทักษิณ ชินวัตร กรณีให้สัมภาษณ์กับสื่อเกาหลีใต้ ออกไปอีก 30 วัน เป็นวันที่ 19 ธ.ค. 68
จากกรณีที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา 8 เป็นโจทก์ยื่นฟ้องนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นจำเลยต่อศาลอาญา คดีหมายเลขดำ อ.1860/2567 ในความผิดฐานหมิ่นสถาบัน ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯสืบเนื่องจากที่นายทักษิณ ได้ให้สัมภาษณ์ กับสำนักข่าวแห่งหนึ่ง ที่กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อปี 2558 โดยช่วงหนึ่งมีเนื้อหาพาดพิง ดูหมิ่นสถาบัน และเป็นอำนาจของอัยการสูงสุด เนื่องจากเป็นคดีนอกราชอาณาจักร
คดีนี้ศาลอาญา มีคำพิพากษาไปเมื่อวันที่ 22 ส.ค.ที่ผ่านมา ให้ยกฟ้องนายทักษิณ เนื่องจากพยานหลักฐานไม่เพียงพอที่จะเอาผิดได้ ต่อมา พนักงานอัยการ ได้ขอขยายอุทธรณ์คดีมา 2 ครั้งจนถึงล่าสุดถึงวันที่ 21 พ.ย.2568
จากการตรวจสอบพบว่าเมื่อวันที่ 19 พ.ย. ก่อนครบกำหนดอุทธรณ์ 2 วันพนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา 8 เจ้าของสำนวนคดีได้มายื่นคำร้องต่อศาลอาญา ขอขยายเวลาอุทธรณ์เป็นครั้งที่ 3
ล่าสุด ทางศาลอาญาพิจารณาคำร้องขอขยายอุทธรณ์ของพนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา 8 แล้ว มีคำสั่งอนุญาตให้ขยายอุทธรณ์จนถึงวันที่ 19 ธ.ค. 2568 เป็นเวลาประมาณ 30 วัน ที่พนักงานอัยการมีเวลายื่นอุทธรณ์คดีนี้ได้
