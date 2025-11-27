ข่าว

สภากาชาดไทย เปิดรับบริจาค สิ่งของจำเป็นเร่งด่วน สำหรับผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 27 พ.ย. 2568 15:09 น.| อัปเดต: 27 พ.ย. 2568 15:13 น.
64
สภากาชาดไทย เปิดรับบริจาค สิ่งของจำเป็นเร่งด่วน ทั้งอาหาร เครื่องนอน และของใช้ส่วนตัว เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้

27 พฤศจิกายน 2568 ท่ามกลางสถานการณ์อุทกภัยรุนแรงในพื้นที่ภาคใต้ ที่ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนเป็นวงกว้าง ล่าสุด สภากาชาดไทย ได้โพสต์ประกาศเปิดรับบริจาคสิ่งของจำเป็นเร่งด่วน เพื่อนำไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่ “สภากาชาดไทย ขอรับบริจาคสิ่งของจำเป็นเร่งด่วนสำหรับ ผู้ประสบภัยอุทกภัยภาคใต้”

รายการสิ่งของบริจาค

  • อาหาร ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป อาหารแห้ง (มีฮาลาล และวันหมดอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)
  • เครื่องนอน ที่นอนปิดนิด หมอน เสื่อ ผ้าห่ม เครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับผู้อพยพ
  • ของใช้จำเป็น ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมผู้ใหญ่-เด็ก ยากันยุง ผ้าเช็ดตัว เสื้อผ้า-ชุดชั้นในใหม่

พิกัดบริจาคสิ่งของ

  • กรุงเทพมหานคร บริจาคได้ที่ คลังสัมภาระผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
  • พิกัด https://maps.app.goo.gl/juTE7TaTgfX5ixMu8?g_st=ipc
  • โทร 02 251 7853 และ 089 782 0660
  • ต่างจังหวัด บริจาคได้ที่ สถานีกาชาด 12 แห่ง เหล่ากาชาดจังหวัดทั่วประเทศ

ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร 1664 และติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook ThaiRedCrossSociety

กราฟิก ประกาศรับบริจาคสิ่งของ สภากาชาดไทย
FB/ สภากาชาดไทย Thai Red Cross Society

นอกจากนี้ ยังสามารถบริจาคเงินได้ผ่านบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย เลขที่บัญชี 045-3-04637-0 ชื่อบัญชี สภากาชาดไทย เพื่อภัยพิบัติ (กระแสรายวัน)

หรือสแกน QR Code E-donation ที่ปรากฏบนโพสต์ (โดยไม่ต้องแจ้งขอรับใบเสร็จรับเงิน และไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินในนามบุคคลอื่นได้จะต้องเป็นชื่อผู้ที่เป็นเจ้าของบัญชีเท่านั้น)

บริจาคเงิน สภากาชาดไทย
FB/ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

