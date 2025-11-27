สภากาชาดไทย เปิดรับบริจาค สิ่งของจำเป็นเร่งด่วน สำหรับผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
สภากาชาดไทย เปิดรับบริจาค สิ่งของจำเป็นเร่งด่วน ทั้งอาหาร เครื่องนอน และของใช้ส่วนตัว เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้
27 พฤศจิกายน 2568 ท่ามกลางสถานการณ์อุทกภัยรุนแรงในพื้นที่ภาคใต้ ที่ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนเป็นวงกว้าง ล่าสุด สภากาชาดไทย ได้โพสต์ประกาศเปิดรับบริจาคสิ่งของจำเป็นเร่งด่วน เพื่อนำไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่ “สภากาชาดไทย ขอรับบริจาคสิ่งของจำเป็นเร่งด่วนสำหรับ ผู้ประสบภัยอุทกภัยภาคใต้”
รายการสิ่งของบริจาค
- อาหาร ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป อาหารแห้ง (มีฮาลาล และวันหมดอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)
- เครื่องนอน ที่นอนปิดนิด หมอน เสื่อ ผ้าห่ม เครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับผู้อพยพ
- ของใช้จำเป็น ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมผู้ใหญ่-เด็ก ยากันยุง ผ้าเช็ดตัว เสื้อผ้า-ชุดชั้นในใหม่
พิกัดบริจาคสิ่งของ
- กรุงเทพมหานคร บริจาคได้ที่ คลังสัมภาระผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
- พิกัด https://maps.app.goo.gl/juTE7TaTgfX5ixMu8?g_st=ipc
- โทร 02 251 7853 และ 089 782 0660
- ต่างจังหวัด บริจาคได้ที่ สถานีกาชาด 12 แห่ง เหล่ากาชาดจังหวัดทั่วประเทศ
ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร 1664 และติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook ThaiRedCrossSociety
นอกจากนี้ ยังสามารถบริจาคเงินได้ผ่านบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย เลขที่บัญชี 045-3-04637-0 ชื่อบัญชี สภากาชาดไทย เพื่อภัยพิบัติ (กระแสรายวัน)
หรือสแกน QR Code E-donation ที่ปรากฏบนโพสต์ (โดยไม่ต้องแจ้งขอรับใบเสร็จรับเงิน และไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินในนามบุคคลอื่นได้จะต้องเป็นชื่อผู้ที่เป็นเจ้าของบัญชีเท่านั้น)
