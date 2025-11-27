ข่าว

หมอสุภัทร แนะรัฐบาลเร่งวางระบบ ‘จัดการศพ’ หลังน้ำลด ชี้อย่าปิดบังความจริง ซ้ำเติมทุกข์

เผยแพร่: 27 พ.ย. 2568 15:37 น.| อัปเดต: 27 พ.ย. 2568 15:38 น.
หมอสุภัทร แนะรัฐบาลเร่งวางระบบ 'จัดการศพ' หลังน้ำลด ชี้อย่าปิดบังความจริงกับญาติคนตาย

หมอสุภัทร ชี้รัฐบาลควรเร่งวางระบบ ‘จัดการศพ’ หลังน้ำลด แนะตั้งศูนย์กลางข้อมูล อย่าปิดบังตัวเลขความจริง เพื่อไม่ให้ญาติผู้เสียชีวิตต้องทุกข์ซ้ำสอง

ท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ที่เริ่มคลี่คลาย แต่สิ่งที่กำลังจะตามมาคือความจริงอันโหดร้าย นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสะบ้าย้อย ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก เตือนสติและเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งวางระบบ การจัดการศพ และนิติเวช อย่างเร่งด่วนที่สุด

หมอสุภัทร ระบุข้อความว่า “การจัดการศพ อีกเรื่องสำคัญที่รอการวางระบบ เช้าวันนี้ต้องมีวางระบบให้ชัด แนวทางต้องชัด ญาติผู้สูญเสียจะได้ไม่ทุกข์หนักกว่านี้ อย่าให้เขาต้องขับรถไปตามหาศพทีละวัด โทรถามทีละโรงพยาบาล โทรมาโรงพยาบาลก็โกลาหลตอบไม่ได้ การตามหาญาติที่ติดต่อไม่ได้ รู้ว่าญาติสูงอายุ ติดเตียง ป่วย อาจสูญเสีย แต่ถูกลำเลียงออกมาแล้ว จะยิ่งสร้างความหดหู่ซ้ำเติมความสูญเสียถ้าไม่มีระบบที่ดีรองรับ

มหาอุทกภัยภาคใต้ 2568 น้ำเริ่มลดแล้ว นอกจากการช่วยเหลือผู้คนที่ติดน้ำท่วม ส่งต่ออาหาร/น้ำดื่ม ทำแผล/จัดยารักษาโรค จัดการจราจร ฟื้นฟูระบบสื่อสาร อีกโจทย์สำคัญคือ ”การจัดการศพ“

น้ำท่วมครั้งนี้ความสูญเสียมีมาก เฉพาะในหาดใหญ่และพื้นที่รอบนอกอาจจะหลักหลายร้อย การจัดระบบการจัดการศพและนิติเวชจึงสำคัญมาก โรงพยาบาลในพื้นที่เอาไม่อยู่

เมื่อกู้ภัยหรือประชาชน พบศพที่รู้จักหรือไม่รู้จัก จะมีศูนย์กลางการจัดการศพไหม จะมีระบบการขึ้นทะเบียนอย่างไร เอามาเก็บรักษาทำการชันสูตรที่ไหน จะมีกี่จุด จะมีตู้แช่ศพไม่พอแน่ ญาติจะมาดูศพ บ้างจะขอเอากลับไปทำพิธีเลย บ้างไม่ขอส่งมารวมได้ไหม จะจัดการอย่างไร สำหรับรอการทำพิธีทางศาสนา ยิ่งศพที่ไม่มีญาติ ไม่มีใครรู้จัก ก็ยิ่งต้องชันสูตรอัตลักษณ์บุคคลให้รัดกุม หากไม่มีจัดการ จะนำมาซึ่งความหดหู่และซ้ำเติมความสูญเสีย

สำหรับผู้ที่เสียชีวิตที่บ้านจากความเจ็บป่วยที่ไม่ได้จมน้ำ แต่ไม่อาจมาโรงพยาบาลได้ จะจัดการอย่างไร ต้องมีการรวบรวมข้อมูล จำนวน เพื่อเป็นบทเรียนสำหรับอนาคต

ความสูญเสียในทุกโรงพยาบาลอันเนื่องมาจากการส่งต่อไม่ได้ ไฟฟ้าดับ ออกซิเจนหมด หรืออื่นใดที่ควรป้องกันได้ ก็ควรมีการบันทึกไว้ เพื่อการวางระบบลดความเสี่ยงในอนาคตต่อไป

วิวาทะเรื่องตัวเลขความสูญเสียก็จะเป็นอีกเรื่องสำคัญ ความจริงต้องเป็นความจริง ความจริงคือสิ่งที่มิอาจปิดบังได้ การเก็บข้อมูลที่ดี เป็นระบบ และไม่บิดเบือนใดๆเท่านั้นที่จะไม่ทำให้ผู้คนหมดศรัทธา

ครึ่งเช้าวันนี้ 27 พฤศจิกายน 2568 วันที่น้ำเริ่มลด ควรมีประกาศ ”ระบบการจัดการศพความสูญเสียได้แล้ว”

หมอสุภัทร แนะรัฐบาลเร่งวางระบบ จัดการศพ หลังน้ำลด ชี้อย่าปิดบังความจริง ซ้ำเติมทุกข์-1

อ้างอิงจาก : FB นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ

