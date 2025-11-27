ข่าว

นายกฯ อนุทิน สั่งลุย! น้ำลดเงินต้องถึงมือทันที ขยายวงเงินผู้ว่าฯ 100 ล้าน-พักหนี้

เผยแพร่: 27 พ.ย. 2568 14:47 น.| อัปเดต: 27 พ.ย. 2568 14:50 น.
55
นายกฯ อนุทิน แถลงมาตรการเยียวยาน้ำท่วมใต้ สั่งหลังน้ำลดเงินต้องถึงมือประชาชนทันที ขยายวงเงินผู้ว่าฯ 100 ล้าน พักหนี้-ดอกเบี้ย ประกันสังคมจ่ายชดเชยว่างงานเหตุสุดวิสัย 50%

วันที่ 27 พฤศจิายน 2568 นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ได้แถลงผลการประชุมบูรณาการการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ โดยประกาศมาตรการเร่งด่วนเพื่อเยียวยาประชาชนและผู้ประกอบการ พร้อมยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจและใช้เวลาทุกวินาทีในการเร่งให้ความช่วยเหลือ

นายอนุทิน กล่าวย้ำว่า ได้สั่งการให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมมาตรการเยียวยาทางเศรษฐกิจทันทีหลังน้ำลด โดยเน้นย้ำว่า “เงินต้องลงถึงมือประชาชนทันที” ไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือนิติบุคคล

เพื่อความรวดเร็ว รัฐบาลได้ออกมาตรการสำคัญ ดังนี้

  • ขยายวงเงินผู้ว่าฯ ขยายวงเงินทดลองราชการให้ผู้ว่าราชการจังหวัด จังหวัดละ 100 ล้านบาท เพื่อใช้ดูแลประชาชนได้ทันที
  • เคลมประกันไว ประสาน คปภ. ให้ผู้ประสบภัยสามารถ “ถ่ายรูปเคลมประกันได้เลย” เพื่อความรวดเร็วในการเบิกจ่าย
  • ประกันสังคมช่วย 50% กระทรวงแรงงานเผยตัวเลขสถานประกอบการเสียหายกว่า 10,000 แห่ง ลูกจ้างกระทบ 200,000 ราย โดยประกันสังคมจะ จ่ายเงินชดเชยกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย 50% ของค่าจ้าง เป็นเวลาไม่เกิน 6 เดือน

นอกจากนั้น นายกฯ อนุทิน ยังได้มอบอำนาจพิเศษให้กับ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกฯ ซึ่งประจำอยู่ในพื้นที่ จ.สงขลา ให้สามารถ “สั่งการเปรียบเสมือนเป็นนายกรัฐมนตรี” เพื่อความคล่องตัวในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่วิกฤต

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารอย่างเป็นทางการจาก ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินอุทกภัย (ศป.กฉ.) เพื่อป้องกันความสับสนของข้อมูล

นายกฯ อนุทิน สั่งลุย! น้ำลดเงินต้องถึงมือทันที ขยายวงเงินผู้ว่าฯ 100 ล้าน-พักหนี้-1
ภาพจาก : thaigov

อ้างอิงจาก : สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว

ดอยอินทนนท์ หนาวจัด อุณหภูมิลดเหลือ 2 องศา เหมยขาบ ปรากฎตัว 4 วันติด

4 วินาที ที่แล้ว
เพจดังยืนยันยืนยันข่าวลือน้ำท่วมหาดใหญ่อีกรอบ 29-30 พ.ย. 68 ไม่เป็นความจริง ข่าว

เคลียร์ชัด น้ำท่วมหาดใหญ่ซ้ำ 29-30 พ.ย.นี้ จริงไหม? ผู้เชี่ยวชาญตอบแล้ว

3 นาที ที่แล้ว
Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

