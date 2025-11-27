นายกฯ อนุทิน สั่งลุย! น้ำลดเงินต้องถึงมือทันที ขยายวงเงินผู้ว่าฯ 100 ล้าน-พักหนี้
นายกฯ อนุทิน แถลงมาตรการเยียวยาน้ำท่วมใต้ สั่งหลังน้ำลดเงินต้องถึงมือประชาชนทันที ขยายวงเงินผู้ว่าฯ 100 ล้าน พักหนี้-ดอกเบี้ย ประกันสังคมจ่ายชดเชยว่างงานเหตุสุดวิสัย 50%
วันที่ 27 พฤศจิายน 2568 นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ได้แถลงผลการประชุมบูรณาการการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ โดยประกาศมาตรการเร่งด่วนเพื่อเยียวยาประชาชนและผู้ประกอบการ พร้อมยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจและใช้เวลาทุกวินาทีในการเร่งให้ความช่วยเหลือ
นายอนุทิน กล่าวย้ำว่า ได้สั่งการให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมมาตรการเยียวยาทางเศรษฐกิจทันทีหลังน้ำลด โดยเน้นย้ำว่า “เงินต้องลงถึงมือประชาชนทันที” ไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือนิติบุคคล
เพื่อความรวดเร็ว รัฐบาลได้ออกมาตรการสำคัญ ดังนี้
- ขยายวงเงินผู้ว่าฯ ขยายวงเงินทดลองราชการให้ผู้ว่าราชการจังหวัด จังหวัดละ 100 ล้านบาท เพื่อใช้ดูแลประชาชนได้ทันที
- เคลมประกันไว ประสาน คปภ. ให้ผู้ประสบภัยสามารถ “ถ่ายรูปเคลมประกันได้เลย” เพื่อความรวดเร็วในการเบิกจ่าย
- ประกันสังคมช่วย 50% กระทรวงแรงงานเผยตัวเลขสถานประกอบการเสียหายกว่า 10,000 แห่ง ลูกจ้างกระทบ 200,000 ราย โดยประกันสังคมจะ จ่ายเงินชดเชยกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย 50% ของค่าจ้าง เป็นเวลาไม่เกิน 6 เดือน
นอกจากนั้น นายกฯ อนุทิน ยังได้มอบอำนาจพิเศษให้กับ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกฯ ซึ่งประจำอยู่ในพื้นที่ จ.สงขลา ให้สามารถ “สั่งการเปรียบเสมือนเป็นนายกรัฐมนตรี” เพื่อความคล่องตัวในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่วิกฤต
ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารอย่างเป็นทางการจาก ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินอุทกภัย (ศป.กฉ.) เพื่อป้องกันความสับสนของข้อมูล
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “สิริพงศ์” ยัน รัฐบาลไม่ล่าช้า-ไม่ล้มเหลว แจงยิบ “อนุทิน” ลงพื้นที่ไม่เป็นภาระ
- ทุกวินาทีคือความหวัง กองทัพบก ส่ง ฮ. ลำเลียงผู้ป่วยวิกฤต หนีน้ำท่วมหาดใหญ่
- “อนุทิน” นำคณะลงสงขลา ช่วยน้ำท่วม จัดเจ็ทสกีและขนของเต็มเครื่อง
อ้างอิงจาก : สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว
ติดตาม The Thaiger บน Google News: