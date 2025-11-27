ดอยอินทนนท์ หนาวจัด อุณหภูมิลดเหลือ 2 องศา เหมยขาบ ปรากฎตัว 4 วันติด
ดอยอินทนนท์ หนาวจัด! อุณหภูมิดิ่งเหลือ 2 องศา ทำสถิติต่ำสุดของปี 68 เหมยขาบ ปรากฎตัว 4 วันติด ยอดหญ้าติดลบ 2.3 องศาฯ เตือนนักท่องเที่ยวขับรถระวังถนนลื่น
เช้าวันนี้ 27 พฤศจิกายน 2568 สภาพอากาศบนยอดดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่ เข้าขั้นหนาวจัด อุณหภูมิลดฮวบลงมาแตะที่ 2 องศาเซลเซียส ทำสถิติต่ำที่สุดของฤดูหนาวปี 68 ไฮไลต์สำคัญของเช้านี้ เหมยขาบ หรือน้ำค้างแข็ง เกาะตัวขาวโพลนราวกับหิมะตกเป็นวันที่ 4 ติดต่อกัน โดยเฉพาะบริเวณสนามหญ้าหน้าลานจอดรถและหน่วยพิทักษ์ยอดดอย รวมถึงตามโต๊ะและม้านั่งต่าง ๆ สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ รายงานสภาพอากาศเมื่อเวลา 07.00 น. ว่าท้องฟ้าเปิดแจ่มใส โดยอุณหภูมิยอดดอยวัดได้ 2.0 องศาฯ อุณหภูมิยอดหญ้า ณ จุดที่เกิดเหมยขาบ ติดลบ 2.3 องศาเซลเซียส ซึ่งมีอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง
เจ้าหน้าที่อุทยานฯ ฝากเตือนนักท่องเที่ยวให้ใช้เกียร์ต่ำและขับขี่ด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากอากาศเย็นจัดอาจทำให้ถนนลื่นได้
ด้านศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ คาดการณ์ว่ามวลอากาศเย็นกำลังแรงจากจีนยังคงแผ่ปกคลุม ทำให้อุณหภูมิจะลดลงอีก 1-2 องศาฯ และอากาศจะหนาวเย็นต่อเนื่องไปตลอดสุดสัปดาห์นี้ ใครมีแผนขึ้นดอยเตรียมเสื้อผ้าหนา ๆ ให้พร้อมแล้วไปสัมผัสกับความหนาวเย็นในปีนี้กันได้เลย
