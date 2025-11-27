ข่าว
เปิดภาพ หาดใหญ่น้ำเริ่มลด เช็กทางสัญจร ถนนไหนผ่านได้-ไม่ได้?
หาดใหญ่น้ำลดแล้ว! สภ.คอหงส์ อัปเดตเส้นทางวันนี้ 27 พ.ย. 68 เปิดเส้นทางกาญจนวณิชย์ให้รถทุกชนิดผ่านได้แล้ว เช็กด่วนถนนเพชรเกษม-เส้น 30 เมตรยังคงวิกฤต
สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้น หลังระดับน้ำหลายพื้นที่เริ่มลดลงทำให้เจ้าหน้าที่สามารถเปิดเส้นทางคมนาคมบางสายให้ประชาชนกลับมาใช้งานได้แล้ว วันนี้ (27 พฤศจิกายน 2568) สถานีตำรวจภูธรคอหงส์ออกมาอัปเดตข้อมูลเส้นทางการจราจรล่าสุดในพื้นที่ ณ เวลา 08.00 น. เพื่อแจ้งเตือนประชาชนที่ต้องการสัญจร
เช็กเส้นทางที่รถทุกชนิดสัญจรได้
- เส้นกาญจนวณิชย์ : ตั้งแต่แยกคลองหวะจนถึงเขตรอยต่อสงขลา รถทุกชนิด (ขนาดใหญ่ กลาง เล็ก) ผ่านได้
- เส้นปุณณกันต์ : จนถึงเขตรอยต่อนาหม่อม รถผ่านได้
- เส้นศรีภูวนารถ : รถผ่านได้ ถึงบริเวณแยกอู่ญี่ปุ่น
- คลองเรียน 2 : รถผ่านได้
เส้นทางที่ยังวิกฤต หรือ ผ่านไม่ได้
- เส้นเพชรเกษม : บริเวณแยกคอหงส์ ถึงแยก 30 เมตร ผ่านไม่ได้
- เส้นทางศุภสารรังสรรค์ : รถผ่านได้ถึง ตัด 30 เมตร
- เส้นธรรมนูญ : จากแยกโคกนาว ผ่านได้ถึง ตัด 30 เมตร
- เส้น 30 เมตร : รถผ่านไม่ได้
ขอให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนตรวจสอบเส้นทางอย่างละเอียดและเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านจุดที่ยังมีน้ำขัง เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง
