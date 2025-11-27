ข่าว

เปิดภาพ หาดใหญ่น้ำเริ่มลด เช็กทางสัญจร ถนนไหนผ่านได้-ไม่ได้?

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 27 พ.ย. 2568 13:25 น.| อัปเดต: 27 พ.ย. 2568 13:25 น.
89
สภ.คอหงส์ ประกาศเปิดเส้นทางสัญจรหาดใหญ่ หลังน้ำเริ่มลด

หาดใหญ่น้ำลดแล้ว! สภ.คอหงส์ อัปเดตเส้นทางวันนี้ 27 พ.ย. 68 เปิดเส้นทางกาญจนวณิชย์ให้รถทุกชนิดผ่านได้แล้ว เช็กด่วนถนนเพชรเกษม-เส้น 30 เมตรยังคงวิกฤต

สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้น หลังระดับน้ำหลายพื้นที่เริ่มลดลงทำให้เจ้าหน้าที่สามารถเปิดเส้นทางคมนาคมบางสายให้ประชาชนกลับมาใช้งานได้แล้ว วันนี้ (27 พฤศจิกายน 2568) สถานีตำรวจภูธรคอหงส์ออกมาอัปเดตข้อมูลเส้นทางการจราจรล่าสุดในพื้นที่ ณ เวลา 08.00 น. เพื่อแจ้งเตือนประชาชนที่ต้องการสัญจร

เช็กเส้นทางที่รถทุกชนิดสัญจรได้

  • เส้นกาญจนวณิชย์ : ตั้งแต่แยกคลองหวะจนถึงเขตรอยต่อสงขลา รถทุกชนิด (ขนาดใหญ่ กลาง เล็ก) ผ่านได้
  • เส้นปุณณกันต์ : จนถึงเขตรอยต่อนาหม่อม รถผ่านได้
  • เส้นศรีภูวนารถ : รถผ่านได้ ถึงบริเวณแยกอู่ญี่ปุ่น
  • คลองเรียน 2 : รถผ่านได้

เส้นทางที่ยังวิกฤต หรือ ผ่านไม่ได้

  • เส้นเพชรเกษม : บริเวณแยกคอหงส์ ถึงแยก 30 เมตร ผ่านไม่ได้
  • เส้นทางศุภสารรังสรรค์ : รถผ่านได้ถึง ตัด 30 เมตร
  • เส้นธรรมนูญ : จากแยกโคกนาว ผ่านได้ถึง ตัด 30 เมตร
  • เส้น 30 เมตร : รถผ่านไม่ได้

ขอให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนตรวจสอบเส้นทางอย่างละเอียดและเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านจุดที่ยังมีน้ำขัง เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง

เปิดภาพหาดใหญ่น้ำเริ่มลด
ภาพจาก Facebook : สถานีตำรวจภูธรคอหงส์
สถานีตำรวจภูธรคอหงส์เปิดภาพหาดใหญ่น้ำลด-3
ภาพจาก Facebook : สถานีตำรวจภูธรคอหงส์
สถานีตำรวจภูธรคอหงส์เปิดภาพหาดใหญ่น้ำลด-2
ภาพจาก Facebook : สถานีตำรวจภูธรคอหงส์
สถานีตำรวจภูธรคอหงส์เปิดภาพหาดใหญ่น้ำลด
ภาพจาก Facebook : สถานีตำรวจภูธรคอหงส์

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
นายกฯ อนุทิน สั่งลุย! น้ำลดเงินต้องถึงมือทันที ขยายวงเงินผู้ว่าฯ 100 ล้าน-พักหนี้-ประกันจ่ายไว ข่าว

นายกฯ อนุทิน สั่งลุย! น้ำลดเงินต้องถึงมือทันที ขยายวงเงินผู้ว่าฯ 100 ล้าน-พักหนี้

3 นาที ที่แล้ว
ทุกวินาทีคือความหวัง กองทัพบก ส่ง ฮ. ลำเลียงผู้ป่วยวิกฤต หนีน้ำท่วมหาดใหญ่ ข่าว

ทุกวินาทีคือความหวัง กองทัพบก ส่ง ฮ. ลำเลียงผู้ป่วยวิกฤต หนีน้ำท่วมหาดใหญ่

8 นาที ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

รวบคาสำนักงาน! สรรพากรพื้นที่ 8 รีดสินบน 1 แสน แลกช่วยลดจ่าย 8 แสน

11 นาที ที่แล้ว
อินโดนีเซียน้ำท่วม เสียชีวิต 28 ราย ข่าวต่างประเทศ

แผ่นดินไหว 6.3 เขย่า “อินโดนีเซีย” กลางวิกฤตน้ำท่วมพุ่ง 28 ศพ บ้าน 2000 หลังจมบาดาล

42 นาที ที่แล้ว
เทศบาลนครหาดใหญ่ขอโทษประชาชนช่วยเหลือล่าช้า ข่าว

ทัวร์ลงยับ เทศบาลนครหาดใหญ่ กราบขอโทษแจกข้าวช้า ลั่น หายเงียบ-ไม่แจ้งข่าว

49 นาที ที่แล้ว
คนไทยเมิน &quot;มิสยูนิเวิร์ส&quot; คนใหม่ เดินเหงาไร้เงาแฟนคลับ ไร้เสียงกรี๊ดต้อนรับ ข่าวต่างประเทศ

คนไทยเมิน ‘มิสยูนิเวิร์ส’ คนใหม่ เดินเหงาไร้เงาแฟนคลับ ไร้เสียงกรี๊ดต้อนรับ

50 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ทหารกินี-บิสเซา เข้ายึดอำนาจ-จับประธานาธิบดี ระหว่างรอผลการเลือกตั้ง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

คุณหญิงแม้น เขียนอาลัยถึงท่านพ่อ หม่อมเจ้าจุลเจิม สิ้นชีพิตักษัย สิริชันษา 78 ปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สภ.คอหงส์ ประกาศเปิดเส้นทางสัญจรหาดใหญ่ หลังน้ำเริ่มลด ข่าว

เปิดภาพ หาดใหญ่น้ำเริ่มลด เช็กทางสัญจร ถนนไหนผ่านได้-ไม่ได้?

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
&#039;เควนติน&#039; ซัดเดือด &#039;The Hunger Games&#039; ก๊อป &#039;Battle Royale&#039; ยุต้นฉบับฟ้องให้หมดตัว บันเทิง

‘เควนติน’ ซัดเดือด ‘The Hunger Games’ ก๊อป ‘Battle Royale’ ยุต้นฉบับฟ้องให้หมดตัว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รถไฟชนคนงาน คุนหมิง ข่าวต่างประเทศ

สลด ดับทันที 11 ศพ รถไฟทดสอบระบบที่จีน พุ่งกวาดจนท.ซ่อมบำรุง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! แผ่นดินไหว 6.4 เกาะสุมาตรา ห่างจากภูเก็ต 661 กม. ข่าว

ด่วน! แผ่นดินไหว 6.4 เกาะสุมาตรา ห่างจากภูเก็ต 661 กม.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด แม่น้ำหนึ่ง งวด 1 ธันวาคม 2568 ลุยศึกสลากสัญจร จ.กำแพงเพชร เลขเด็ด

เลขเด็ด แม่น้ำหนึ่ง งวด 1 ธันวาคม 2568 ลุยศึกสลากสัญจร จ.กำแพงเพชร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

บ่าวสาวไฟคลอก ลูกโป่งไฮโดรเจนระเบิด งานแต่งกลายเป็นฝันร้าย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดร.นพดล เสนอ 7 มาตรการเร่งด่วน ฟื้นศรัทธารัฐบาล กู้วิกฤตน้ำท่วมใต้ ข่าว

ดร.นพดล เสนอ 7 มาตรการเร่งด่วน ฟื้นศรัทธารัฐบาล กู้วิกฤตน้ำท่วมใต้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เทรดไปด้วยกัน เรียนรู้กลยุทธ์จากโปรทั่วโลกด้วย Copy Trading &amp; Social Trading บน FP Markets เศรษฐกิจ

เทรดไปด้วยกัน เรียนรู้กลยุทธ์จากโปรทั่วโลกด้วย Copy Trading & Social Trading บน FP Markets

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! อัยการสั่งสอบ ราอูล โรชา ประธาน MUO พัวพันค้ายา-ขโมยน้ำมัน-ค้าอาวุธ ข่าวต่างประเทศ

อัยการเม็กซิโก สั่งสอบ ราอูล โรชา ประธาน MUO พัวพันค้ายา-ขโมยน้ำมัน-ค้าอาวุธ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อุกอาจ คนร้ายกราดยิงใกล้ทำเนียบขาว ทำทหารกำลังพิทักษ์มาตุภูมิดับ 2 ราย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ๋อม สกาวใจ โพสต์เดือด จี้รัฐบาลเลิกผัดข้าว หันมาแก้ปัญหา บันเทิง

อ๋อม สกาวใจ ซัดรัฐบาล อาสาช่วยกันจนมีเวลาผัดข้าว ถามแรง เรามีเขาไว้ทำอะไร?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หาดใหญ่เขต 8 คือตรงไหน ข่าว

อย่าทิ้งหาดใหญ่ “เขต 8 ” เสียงคนในพื้นที่ขออย่าเหมารวม เหตุยิงจนท.กับคนทั้งย่าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เส้นทาง พายุไต้ฝุ่น &#039;โคโตะ&#039; กรมอุตุยัน ไม่เข้าไทย แต่หนาวฉับพลัน อีสานอุณหภูมิลด 7 องศา ข่าว

เส้นทาง พายุไต้ฝุ่น ‘โคโตะ’ กรมอุตุยัน ไม่เข้าไทย แต่หนาวฉับพลัน อีสานอุณหภูมิลด 7 องศา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เผยแพร่คำสั่ง ยกเลิกการห้ามขาย เครื่องฟอกอากาศ ยี่ห้อดัง ปลอดภัยรังสี UVC ข่าว

โปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.สัญชัย รุ่งศรีทอง พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ราชองครักษ์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สหรัฐฯ สั่งยกเลิกสถานะคุ้มครองชาวเมียนมา อ้างประเทศปลอดภัยกลับบ้านได้แล้ว ข่าวต่างประเทศ

สหรัฐฯ ยกเลิกสถานะคุ้มครองชาวเมียนมา อ้างประเทศปลอดภัยกลับบ้านได้แล้ว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิ้ล นาคร เผยนาทีช็อก เห็น5 ร่างลอยในบ้าน หลังลงพื้นที่ช่วยน้ำท่วมใต้ ข่าว

เปิ้ล นาคร เห็นภาพติดตา 5 ร่างลอยในบ้าน-ขาโผล่หลังคา สะเทือนใจ เกินกำลังช่วยได้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวภูมิภาค

เช็กชื่อผู้อพยพ “ศูนย์พักพิง ม.อ.” แชร์ให้ผู้ตามหาญาติ-คนใกล้ชิดทราบด่วน !

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 27 พ.ย. 2568 13:25 น.| อัปเดต: 27 พ.ย. 2568 13:25 น.
89
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รวบคาสำนักงาน! สรรพากรพื้นที่ 8 รีดสินบน 1 แสน แลกช่วยลดจ่าย 8 แสน

เผยแพร่: 27 พฤศจิกายน 2568
อินโดนีเซียน้ำท่วม เสียชีวิต 28 ราย

แผ่นดินไหว 6.3 เขย่า “อินโดนีเซีย” กลางวิกฤตน้ำท่วมพุ่ง 28 ศพ บ้าน 2000 หลังจมบาดาล

เผยแพร่: 27 พฤศจิกายน 2568
คนไทยเมิน &quot;มิสยูนิเวิร์ส&quot; คนใหม่ เดินเหงาไร้เงาแฟนคลับ ไร้เสียงกรี๊ดต้อนรับ

คนไทยเมิน ‘มิสยูนิเวิร์ส’ คนใหม่ เดินเหงาไร้เงาแฟนคลับ ไร้เสียงกรี๊ดต้อนรับ

เผยแพร่: 27 พฤศจิกายน 2568

ทหารกินี-บิสเซา เข้ายึดอำนาจ-จับประธานาธิบดี ระหว่างรอผลการเลือกตั้ง

เผยแพร่: 27 พฤศจิกายน 2568
Back to top button