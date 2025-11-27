ข่าว

ทัวร์ลงยับ เทศบาลนครหาดใหญ่ กราบขอโทษแจกข้าวช้า ลั่น หายเงียบ-ไม่แจ้งข่าว

ภาพจาก Facebook : เทศบาลนครหาดใหญ่

ทัวร์ลงหนัก! เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอโทษประชาชนแจกอาหารล่าช้า เผยสาเหตุไฟฟ้าดับ-น้ำเชี่ยวจัด ชาวเน็ตซัดแรง สอบตกยกทีม ไม่แจ้งข่าว-ประสานงาน

ช่วงวิกฤตอุทกภัยครั้งใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้ การบริหารจัดการและรับมือของหน่วยงานท้องถิ่นกลายเป็นประเด็นที่ถูกจับตามองอย่างหนัก ก่อนหน้านี้ กรมการปกครองมีคำสั่งให้ นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอ/ผู้อำนวยการสูง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ย้ายไปช่วยราชการวิทยาลัยการปกครอง ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป

ล่าสุด เทศบาลนครหาดใหญ่ ได้ออกมาโพสต์ข้อความขออภัยประชาชนเรื่องการแจกอาหารล่าช้า ระบุสาเหตุว่า อาหารที่รับบริจาคมาจากต่างจังหวัด ใช้เวลาเดินทางนานและมาถึงช่วงดึกมาก อีกทั้งไม่มีไฟฟ้าใช้และปริมาณน้ำยังสูงและเชี่ยวมาก ทำให้การส่งอาหารเป็นไปอย่างยาก เทศบาลฯ จึงรีบดำเนินการแจกอาหารอย่างเร่งด่วนในเวลาเช้า

“เทศบาลนครหาดใหญ่ขอโทษประชาชนทุกคนเกี่ยวกับอาหาร เนื่องจากเรารับบริจาคมาจากต่างจังหวัด ทำให้ใช้ระยะเวลาในการเดินทางนาน อาหารมาถึงเทศบาลนครหาดใหญ่ช่วงดึกมาก ประกอบกับไม่มีไฟฟ้าและปริมาณน้ำยังสูงและเชี่ยวมาก ทำให้การส่งอาหารเป็นไปอย่างยากลำบาก

เทศบาลฯ จึงได้รีบดำเนินการแจกอาหารอย่างเร่งด่วนในเวลาเช้า ต้องขอกราบอภัยมา ณ ที่นี้ด้วย”

ภาพจาก Facebook : เทศบาลนครหาดใหญ่

อย่างไรก็ตาม การขอโทษดังกล่าวไม่สามารถสยบความไม่พอใจของประชาชนได้ ชาวบ้านจำนวนมากได้ออกมาแสดงความเห็นตำหนิการบริหารจัดการกับวิกฤตอุทกภัยครั้งนี้ มีการยกตัวอย่างว่า ห้างสรรพสินค้ายังช่วยเหลือประชาชนได้มากกว่าอีก เปิดให้ฝากรถและชาร์จแบต รวมถึงหน่วยงานอื่น เช่น ทหาร และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ช่วยได้หลายชีวิตมาก ๆ

ประชาชนยังคงเรียกร้องให้หน่วยงานท้องถิ่นหยุดการันตีว่า “เอาอยู่ ไม่ท่วมแน่นอน” และขอให้บอกความจริงกับประชาชนเพื่อที่จะได้รับมือได้อย่างถูกต้อง พร้อมให้คำนึงถึงวันที่มาเดินก้มกราบขอคะแนนเสียง พร้อมขอให้เร่งช่วยชาวบ้านล้างเมืองและเยียวยาอย่างดีที่สุด

“ขออนุญาตนะครับ แล้วยังไงต่อครับ อยากฟังอีกครับ ผมขอรับฟังก่อนตัดสินครับ แต่ภาพที่เห็นมันชัดมากแล้วครับ แต่ผมเชื่อในเรื่องที่ควรรับฟังคนอื่นก่อน เพราะงั้น…ยังไงต่อครับ เอาจริง ๆ นะ ไม่นับผู้คนที่มาช่วยเหลือนะครับ พวกเขาคือวีรบุรุษ แต่เอาจริง ๆ Central Festival ยังช่วยเหลือประชาชนได้มากกว่าอีกครับ

ผมโคตรซึ้งใจที่ Central ให้ฝากรถ ให้ชาร์จแบต แค่สองอย่างนี้ ผมยังซึ้งใจกว่า ท. อีกครับ และมีอีกหลายที่มากๆ ทั้งทหาร และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขาช่วยได้หลายชีวิตมาก ๆ ครับ เพราะฉะนั้น ผมขอฟังต่ออีกหน่อยนะครับ หลังจากนี้มีแผนรับมือหรือจัดการยังไงต่อครับ”

“แหม่ หายไปตั้ง3วันเลยนะคะ”

“ภาวะผู้นำในช่วงวิกฤตทีมเทศบาลนครหาดใหญ่สอบตกยกทีมเลยครับ พูดกันแรง ๆ คือ ‘ไม่ได้เรื่อง’ ตัวเองเป็นเจ้าบ้านแท้ ๆ เป็นคนที่รู้เรื่องในหาดใหญ่ดีสุด แต่พอเกิดภัยใหญ่หายหัวก่อนเพื่อน ทั้ง ๆ ที่ก่อนหน้านั้นทำคอนเทนต์ทุกวัน เตรียมไว้แล้ว พี่น้องไม่ต้องเป็นห่วง โน้น นี่ นั่น คือแย่มาก

ดูคนว่าผ่านไหม มันดูกันตรงนี้แหละครับ ในขณะที่คนในพื้นที่ตัวเองกำลังเดือดร้อนเพจเทศบาลเงียบ เพจนายกแป้นเงียบ ไม่แจ้งข่าวไม่ประสานงาน ไม่อะไรทั้งสิ้น ลาออกน่าจะเป็นคำตอบที่ดีสุดแล้วในกรณีนี้”

“จบภารกิจน้ำท่วม นายกเทศบาลนครหาดใหญ่ ควร ‘ลาออกทันที’ มีใครเห็นด้วยไหมครับ”

ภาพจาก Facebook : เทศบาลนครหาดใหญ่
ภาพจาก Facebook : เทศบาลนครหาดใหญ่
ภาพจาก Facebook : เทศบาลนครหาดใหญ่

