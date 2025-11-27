ข่าวต่างประเทศ

ทหารกินี-บิสเซา เข้ายึดอำนาจ-จับประธานาธิบดี ระหว่างรอผลการเลือกตั้ง

เผยแพร่: 27 พ.ย. 2568 13:42 น.
กลุ่มทหารในกินี-บิสเซาประกาศยึดอำนาจและระงับกระบวนการเลือกตั้ง หลังประธานาธิบดี อูมาโร ซิสโซโก เอ็มบาโล ถูกจับกุมตัว ท่ามกลางความตึงเครียดด้านผลการเลือกตั้ง

กลุ่มเจ้าหน้าที่ทหารในประเทศ กินี-บิสเซา (Guinea-Bissau) แถลงยึดอำนาจการควบคุมประเทศ ท่ามกลางรายงานว่า อูมาโร ซิสโซโก เอ็มบาโล (Umaro Sissoco Embaló) ประธานาธิบดี ถูกจับกุมตัวไปแล้ว

ไม่นานหลังจากมีเสียงปืนดังขึ้นในกรุงบิสเซา แหล่งข่าวรัฐบาลแจ้งต่อ BBC ว่าประธานาธิบดีเอ็มบาโลถูกควบคุมตัว จากนั้นกลุ่มเจ้าหน้าที่ทหารได้ปรากฏตัวทางโทรทัศน์ของรัฐ โดยกล่าวว่าได้ระงับกระบวนการเลือกตั้งที่กำลังรอผลการตัดสินหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา

Dinis N’Tchama, military spokesperson, speaks on Wednesday, Nov. 26, 2025 in Bissau, Guinea-Bissau. (TGB Guinea-Bissau via AP)

กลุ่มทหารอ้างว่าพวกเขาจำเป็นต้องเข้าควบคุมสถานการณ์เพื่อขัดขวางแผนการของนักการเมืองไม่ระบุชื่อ ที่ได้รับการสนับสนุนจากเจ้าพ่อค้ายาเสพติดที่มีชื่อเสียง เพื่อพยายามบ่อนทำลายเสถียรภาพของประเทศ พร้อมทั้งประกาศปิดพรมแดนและประกาศเคอร์ฟิวในเวลากลางคืน

เมื่อบ่ายวันพุธที่ผ่านมา ประธานาธิบดีเอ็มบาโลบอกกับ France 24 ผ่านทางโทรศัพท์ว่า “ผมถูกปลดแล้ว” แหล่งข่าวรัฐบาลยังยืนยันว่า เฟอร์นันโด ดิอาส คู่แข่งคนสำคัญของเอ็มบาโล, โดมิงกอส เปเรย์รา อดีตนายกรัฐมนตรี, และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ก็ถูกทหารควบคุมตัวไปแล้วเช่นกัน

ทั้งนี้ มีการคาดการณ์ผลการเลือกตั้งในวันพฤหัสบดี โดยทั้งเอ็มบาโลและดิอาสต่างอ้างสิทธิ์ในการชนะเลือกตั้ง

FILE – Guinea-Bissau’s President Umaro Sissoco Embalo speaks during a joint press conference with French president at the Elysee Presidential Palace in Paris Monday Dec. 9, 2024. (Stephane de Sakutin, Pool via AP, File)

กินี-บิสเซา เป็นอดีตอาณานิคมของโปรตุเกส ตั้งอยู่ระหว่างเซเนกัลกับกินี เป็นที่รู้จักในฐานะศูนย์กลางการค้ายาเสพติด และเป็นประเทศที่เกิดรัฐประหารหรือความพยายามรัฐประหารอย่างน้อย 9 ครั้ง ในช่วงห้าทศวรรษที่ผ่านมา นับตั้งแต่ได้รับเอกราชในปี 1974

นอกจากนี้ พวกเขายังเป็นหนึ่งในประเทศที่ยากจนที่สุดในโลก โดยมีประชากรกว่า 2 ล้านคน ชายฝั่งทะเลที่มีเกาะที่ไม่มีคนอาศัยอยู่จำนวนมาก ทำให้เป็นจุดขนส่งโคเคนจากละตินอเมริกาไปยังยุโรปที่สำคัญ จนสหประชาชาติเคยขนานนามว่าเป็น “รัฐยาเสพติด (narco-state)”

นายพลเดนิส เอ็นคานา หัวหน้าฝ่ายกองทัพที่ทำเนียบประธานาธิบดี ได้อ่านแถลงการณ์ประกาศยึดอำนาจ โดยระบุว่า เจ้าหน้าที่ได้จัดตั้ง “กองบัญชาการทหารสูงสุดเพื่อการฟื้นฟูระเบียบ” และสั่งให้ประชาชน “อยู่ในความสงบ”

อ้างอิง : www.bbc.com

 

เผยแพร่: 27 พ.ย. 2568 13:42 น.
