คนไทยเมิน ‘มิสยูนิเวิร์ส’ คนใหม่ เดินเหงาไร้เงาแฟนคลับ ไร้เสียงกรี๊ดต้อนรับ

คนไทยเมิน "มิสยูนิเวิร์ส" คนใหม่ เดินเหงาไร้เงาแฟนคลับ ไร้เสียงกรี๊ดต้อนรับ

คลิปไวรัล! คนไทยเมิน “ฟาติมา บอช” มิสยูนิเวิร์ส 2025 เดินเหงากลางสยาม-ข้าวสาร ไร้คนขอถ่ายรูป ชาวเน็ตวิจารณ์แซ่ด สะท้อนกระแสค้านสายตา?

กลายเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์ เมื่อคลิปวิดีโอหนึ่งใน TikTok ได้กลายเป็นไวรัล โดยเผยภาพของ ฟาติมา บอช (Fatima Bosch) มิสยูนิเวิร์ส 2025 จากประเทศเม็กซิโก ที่เพิ่งเดินทางมาถึงประเทศไทย แต่กลับต้องเผชิญกับบรรยากาศอันเงียบเหงา เดินไปทางไหนก็ดูเหมือนไม่มีใครสนใจ ทั้งๆ ที่ไปในย่านพลุกพล่าน แหล่งท่องเที่ยวระดับประเทศ

จากคลิป ฟาติมา บอช พร้อมกับทีมงานและบอดี้การ์ด เดินทางไปตามสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในกรุงเทพอย่างถนนข้าวสาร และสยาม ทันทีที่เธอลงจากรถตู้สีดำด้วยชุดเดรสสีดำ พร้อมกับสายสะพาย Miss Universe 2025 และเดินโบกมือยิ้มแย้มกับผู้คน แต่กลับปรากฏว่าไม่มีใครสนใจเธอเลยแม้แต่คนเดียว แม้กระทั่งไม่มีใครขอถ่ายรูปกับเธอด้วยซ้ำ

ผู้โพสต์คลิปดังกล่าว กล่าวว่า “ไม่มีใครขอถ่ายรูปกับเธอ ไม่มีใครรับรู้ถึงการมีตัวตนของเธอ คงมีแค่เม็กซิโกเท่านั้นที่จะยอมรับเธอในฐานะมิสยูนิเวิร์ส”

ฟาติมา บอช มิสยูนิเวิร์ส 2025 เดินยิ้มแย้มแต่ไม่มีคนสนใจ
คลิปดังกล่าวมียอดเข้าชมทะลุ 1 ล้านครั้ง พร้อมกับคอมเมนต์หลั่งไหลเข้ามานับพัน บ้างก็รู้สึกสงสารที่เธอได้รับการต้อนรับอย่างเย็นชา ไม่สมกับตำแหน่งนางงามจักรวาล แต่อีกหลายคอมเมนต์กลับเห็นว่าเธอสมควรได้รับปฏิกิริยาเช่นนี้ ซึ่งอ้างถึงข้อครหาเรื่องความไม่โปร่งใสในการประกวด

ผู้ใช้รายหนึ่งถึงกับคอมเมนต์ล้อเลียนสายสะพายของเธอว่า ผู้คนจะจำเธอได้ก็ต่อเมื่อได้อ่านข้อความบนสายสะพายแล้วรู้ว่าเธอเป็นใครเท่านั้น

Miss universe Mexico 🇲🇽 Fatima Bosch being ignored in Thailand 🇹🇭 and no is paying any attention to her. #missuniverse #missuniverse2025 #missuniversemexico #fatimabosch

ฟาติมา บอช มิสยูนิเวิร์ส 2025
ฟาติมา บอช สวมสายสะพาย Miss Universe 2025
