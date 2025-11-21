ยินดี “ฟาติมา บอช” สาวงามจากเม็กซิโก คว้ามงกุฎ มิสยูนิเวิร์ส 2025 ไปครองได้สำเร็จ
แฟนนางงามร่วมยินดี “ฟาติมา บอช” สาวงามจากประเทศเม็กซิโก คว้ามงกุฎ Miss Universe 2025 (มิสยูนิเวิร์ส 2025) ครั้งที่ 74 ไปครองได้สำเร็จ ส่วน วีนา ปวีนา คว้ารองอันดับ 1
การประกาศผลรอบตัดสิน มิสยูนิเวิร์ส 2025 ปิดฉากอย่างงดงามเมื่อช่วงเช้า วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2568 ตามเวลาประเทศไทย โดยผู้คว้ามงกุฎ Miss Universe 2025 ได้แก่ ฟาติมา บอช สาวงามตัวแทนจากประเทศเม็กซิโก หลังสร้างความประทับใจทั้งรอบชุดว่ายน้ำ ชุดราตรี และรอบตอบคำถาม ที่สะท้อนมุมมองและปฏิภาณไหวพริบได้อย่างชัดเจน
ในส่วนของสาวงามจากประเทศไทย วีนา ปวีนา ทำผลงานมาได้อย่างยอดเยี่ยมในทุก ๆ กิจกรรมตั้งแต่วันแรกที่เข้ากองประกวด จนมีโอกาสได้เป็น 2 คนสุดท้าย ก่อนจะคว้ารองอันดับ 1 มาครองได้สำเร็จ ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งสาวงามตัวแทนประเทศไทยที่ได้เข้ารอบลึกที่สุดอีกปี
ทีมงาน The thaiger ขอแสดงความยินดีกับ วีนา ปวีณา และ ฟาติมา บอช ที่สามารถคว้ามงกุฎและตำแหน่ง MU 2025 ครั้งที่ 74 ไปครองได้สำเร็จ
การประกวด Miss Universe 2025 นับเป็นอีกปีที่เต็มไปด้วยพลัง ความหลากหลาย และแรงบันดาลใจ โดย ฟาติมา บอช สาวงามตัวแทนจากประเทศเม็กซิโก เตรียมเริ่มภารกิจในฐานะมิสยูนิเวิร์สคนใหม่ทันที ทั้งงานด้านสังคม และกิจกรรมระดับโลกที่รออยู่ตลอดทั้งปี
