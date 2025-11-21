บันเทิง

ยินดี “ฟาติมา บอช” สาวงามจากเม็กซิโก คว้ามงกุฎ มิสยูนิเวิร์ส 2025 ไปครองได้สำเร็จ

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 21 พ.ย. 2568 11:06 น.| อัปเดต: 21 พ.ย. 2568 11:10 น.
316
ยินดี "ฟาติมา บอช" สาวงามจากเม็กซิโก คว้ามงกุฎ มิสยูนิเวิร์ส 2025 ไปครองได้สำเร็จ

แฟนนางงามร่วมยินดี “ฟาติมา บอช” สาวงามจากประเทศเม็กซิโก คว้ามงกุฎ Miss Universe 2025 (มิสยูนิเวิร์ส 2025) ครั้งที่ 74 ไปครองได้สำเร็จ ส่วน วีนา ปวีนา คว้ารองอันดับ 1

การประกาศผลรอบตัดสิน มิสยูนิเวิร์ส 2025 ปิดฉากอย่างงดงามเมื่อช่วงเช้า วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2568 ตามเวลาประเทศไทย โดยผู้คว้ามงกุฎ Miss Universe 2025 ได้แก่ ฟาติมา บอช สาวงามตัวแทนจากประเทศเม็กซิโก หลังสร้างความประทับใจทั้งรอบชุดว่ายน้ำ ชุดราตรี และรอบตอบคำถาม ที่สะท้อนมุมมองและปฏิภาณไหวพริบได้อย่างชัดเจน

ยินดี &quot;ฟาติมา บอช&quot; สาวงามจากเม็กซิโก คว้ามงกุฎ มิสยูนิเวิร์ส 2025 ไปครองได้สำเร็จ-1

ในส่วนของสาวงามจากประเทศไทย วีนา ปวีนา ทำผลงานมาได้อย่างยอดเยี่ยมในทุก ๆ กิจกรรมตั้งแต่วันแรกที่เข้ากองประกวด จนมีโอกาสได้เป็น 2 คนสุดท้าย ก่อนจะคว้ารองอันดับ 1 มาครองได้สำเร็จ ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งสาวงามตัวแทนประเทศไทยที่ได้เข้ารอบลึกที่สุดอีกปี

วีนา ปวีนา คว้ารอง 1 มิสยูเวิร์ส 2025

ทีมงาน The thaiger ขอแสดงความยินดีกับ วีนา ปวีณา และ ฟาติมา บอช ที่สามารถคว้ามงกุฎและตำแหน่ง MU 2025 ครั้งที่ 74 ไปครองได้สำเร็จ

การประกวด Miss Universe 2025 นับเป็นอีกปีที่เต็มไปด้วยพลัง ความหลากหลาย และแรงบันดาลใจ โดย ฟาติมา บอช สาวงามตัวแทนจากประเทศเม็กซิโก เตรียมเริ่มภารกิจในฐานะมิสยูนิเวิร์สคนใหม่ทันที ทั้งงานด้านสังคม และกิจกรรมระดับโลกที่รออยู่ตลอดทั้งปี

ยินดี &quot;ฟาติมา บอช&quot; สาวงามจากเม็กซิโก คว้ามงกุฎ มิสยูนิเวิร์ส 2025 ไปครองได้สำเร็จ-2

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

ชวนฟัง “เสียงหึ่งลึกลับ” มีแค่ 2% ของประชากรโลกได้ยิน นักวิทย์ยังงง

12 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ขนลุก สั่งระงับขายตุ๊กตาหมี AI “Kumma” พบให้คำแนะนำทางเพศแบบ BDSM – บอกวิธีหามีดให้เด็ก

38 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ระทึกเรือล่มเกาะล้าน หาดมารวิชัยพัทยา นักท่องเที่ยวลอยคอ 8 ชีวิต ชูชีพไม่พอเร่งส่งเรือ 4008 กู้ภัยด่วน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว

หวยลาว 21/11/68 ค่ำคืนวันศุกร์ เช็กถ่ายทอดสด ผลรางวัล สถิติย้อนหลัง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วีนา ปวีนา ซิงห์ คว้ารองอันดับ 1 Miss Universe 2025 บันเทิง

วีนา เปิดใจหลังคว้ารอง 1 MU 2025 ภูมิใจสายสะพายไทย เชิดชูพลังสตรีทั่วโลก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หลุดคลิป แม่ของ มิสยูนิเวิร์สกัมพูชา และทีมงาน เฮลั่น-ชูนิ้วกลาง หลังไทยชวดมง MU2025 ข่าว

หลุดคลิป แม่ของ มิสยูนิเวิร์สกัมพูชา และทีมงาน เฮลั่น-ชูนิ้วกลาง หลังไทยชวดมง MU2025

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวไทยถูกหลอกลวงโดยแก๊งจีนเทา ข้ามแดนไปทำงานที่เมียนมา ข่าวอาชญากรรม

แก๊งจีนเทา ลวงสาวไทย ข้ามแดน 3 วัน ขังลืมตึกนรก ฝั่งเมียนมา

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
นานา ไรบีนา เคลื่อนไหวล่าสุดเดินหน้าทำงานต่อ สามีโพสต์ภาพยิ้มแย้ม บันเทิง

นานา ไรบีนา เคลื่อนไหวแล้ว ยิ้มแย้ม-เดินหน้าทำงานต่อ หลังแก๊งนางฟ้าอันฟอล

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดประวัติ พ.ท.หญิง ดวงรัตน์ ทุจริตบำนาญทหาร 230 ล้านบาท ข่าวอาชญากรรม

เปิดประวัติ พ.ท.หญิง ดวงรัตน์ ทุจริตบำนาญทหาร 230 ล้านบาท

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักปีนเขา 170 ชีวิต ระทึก ภูเขาไฟเซเมรู ปะทุต่อเนื่อง เร่งอพยพประชาชนเกือบ 1,000 คน ข่าวต่างประเทศ

นักปีนเขา 170 ชีวิต ระทึก ภูเขาไฟเซเมรู ปะทุต่อเนื่อง เร่งอพยพประชาชนเกือบ 1,000 คน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ &#039;วีนา ปวีนา&#039; รองอันดับ 1 มิสยูนิเวิร์ส 2025 อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทย บันเทิง

ประวัติ ‘วีนา ปวีนา’ รองอันดับ 1 มิสยูนิเวิร์ส 2025 อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สั่งฟ้อง 2 แม่ค้าก๋วยเตี๋ยว ม.112 เหตุติดป้ายร้องยกเลิกกฎหมาย-ปล่อยผู้ต้องขังการเมือง ข่าวการเมือง

สั่งฟ้อง 2 แม่ค้าก๋วยเตี๋ยว ม.112 เหตุติดป้ายร้องยกเลิกกฎหมาย-ปล่อยผู้ต้องขังการเมือง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดบ้านหรู นานา-เวย์ หลังรีโนเวตใหม่ ข่าวดารา

เปิดบ้าน นานา-เวย์ รีโนเวตใหม่สุดหรู โชว์คลังรองเท้าสุดเท่ในห้องน้ำ วิถีตัวแม่

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ภราดร” ชี้ยุบสภา 12 ธ.ค. เป็นอำนาจนายก เตือนกระทบแก้รัฐธรรมนูญ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ฉาวโฉ่! อดีตกรรมการแฉ มิสยูนิเวิร์ส ล็อกมงให้ ‘เม็กซิโก’ แลกผลประโยชน์ธุรกิจ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“เซเลนสกี” พร้อมทำงานอย่างซื่อสัตย์ หลังสหรัฐฯเสนอร่างยุติสงครามรัสเซีย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
PD สระบุรี โพสต์เดือด หลัง ฟาติมา มง Miss Universe 2025 บันเทิง

PD สระบุรี โพสต์เดือด หลัง ฟาติมา มง Miss Universe 2025

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
แอนโทเนีย ส่งใจเชียร์ มิสโกตดิวัวร์&quot; บันเทิง

แอนโทเนีย ยกย่อง ‘มิสโกตดิวัวร์’ เป็นจักรวาลในใจ หลังคว้า Top 5 MU 2025

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“อนุทิน” สั่งกวาดล้างไม่มีละเว้น นักโทษจีนเสพกามในห้องลับเรือนจำ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ณวัฒน์ เปิดใจ วีนา รอง 1 MU เม็กซิโกมง ให้แฟนนางงาม ตัดสินเอง บันเทิง

ณวัฒน์ เปิดใจ วีนา รอง 1 MU เม็กซิโกมง ให้แฟนนางงาม ตัดสินเอง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ มานพ ชมชื่น จากข้าราชการสู่ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ข่าว

ประวัติ มานพ ชมชื่น ผบ.เรือนจำพิเศษกรุงเทพ เจอคำสั่งเด้งฟ้าผ่าเซ่นปมคุกวีไอพี

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

หนุ่ม กรรชัย งัดหลักฐาน เช็ก 202 ล้าน ดารา น. ชวนเพื่อนลงทุน มีอะไรจริงบ้าง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ศาลอนุญาต ขยายอุทธรณ์คดี ม.112 “ทักษิณ” ออกไปอีก 30 วัน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
นานา ไรบีนา นั่งแท่นกรรมการใน 7 บริษัทที่มีมูลค่ารวมกว่า 164 ล้านบาท เศรษฐกิจ

เปิดธุรกิจ นานา ไรบีนา ผงาด CEO หญิง นั่งแท่นกรรมการ 7 บ. รายได้รวมกว่า 164 ล้าน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อาลัยตำนาน “แรมโบ้แต้” อดิพงษ์ นุกรณ์นวรัตน์ กองหลังทีมชาติไทยชุดประวัติศาสตร์ เสียชีวิต

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 21 พ.ย. 2568 11:06 น.| อัปเดต: 21 พ.ย. 2568 11:10 น.
316
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ชวนฟัง “เสียงหึ่งลึกลับ” มีแค่ 2% ของประชากรโลกได้ยิน นักวิทย์ยังงง

เผยแพร่: 21 พฤศจิกายน 2568

ขนลุก สั่งระงับขายตุ๊กตาหมี AI “Kumma” พบให้คำแนะนำทางเพศแบบ BDSM – บอกวิธีหามีดให้เด็ก

เผยแพร่: 21 พฤศจิกายน 2568

ระทึกเรือล่มเกาะล้าน หาดมารวิชัยพัทยา นักท่องเที่ยวลอยคอ 8 ชีวิต ชูชีพไม่พอเร่งส่งเรือ 4008 กู้ภัยด่วน

เผยแพร่: 21 พฤศจิกายน 2568

หวยลาว 21/11/68 ค่ำคืนวันศุกร์ เช็กถ่ายทอดสด ผลรางวัล สถิติย้อนหลัง

เผยแพร่: 21 พฤศจิกายน 2568
Back to top button