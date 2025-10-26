เหี้ยมเดนนรก พ่อตรอมใจตาย หลังลูกสาว 12 ปี ถูกข่มขืน-ทรมาน-ฆ่าตัดคอ
คดีสะเทือนขวัญฝรั่งเศส พ่อของโลล่า เดเวียต วัย 12 ปี ตรอมใจตายตามลูกสาว เหยื่อฆ่าข่มขืนสุดทารุณ ศาลเริ่มพิจารณาคดีหญิงแอลจีเรียผู้ก่อเหตุแล้ว
คำเตือน: ข่าวนี้มีเนื้อหาที่น่าสลดใจ
สำนักข่าวต่างประเทศรายงาน ครอบครัวของเด็กหญิงชาวฝรั่งเศส เหยื่อคดีฆ่าข่มขืนสุดสยอง เปิดเผยว่า พ่อของหนูน้อยได้เสียชีวิตลงแล้วอย่างสลด จากอาการตรอมใจ หลังลูกสาวถูกหญิงชาวแอลจีเรียที่อาศัยในประเทศอย่างผิดกฎหมายฆาตกรรมอย่างโหดเหี้ยม
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2565 กล้องวงจรปิดจับภาพ โลล่า เดเวียต วัย 12 ปี ขณะกลับจากโรงเรียนถึงอพาร์ตเมนต์ที่พัก ไม่กี่ชั่วโมงต่อมา มีผู้พบศพเธอในหีบพลาสติก (บางรายงานระบุว่าเป็นกระเป๋าเดินทาง) ใกล้กับที่ทำงานของพ่อแม่
ผู้ต้องหาในคดีนี้คือ ดาห์เบีย เบนคิเรด หญิงชาวแอลจีเรีย ขณะนั้นอายุ 24 ปี เธออาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์เดียวกันกับโลล่า โดยฆาตกรรายนี้กำลังอยู่ระหว่างการรอถูกขับไล่ออกจากฝรั่งเศส
ไทม์ไลน์ในวันเกิดเหตุระบุว่า โลล่าถูกพบเห็นขณะพูดคุยกับเบนคิเรดเวลาประมาณบ่ายสามโมง ก่อนที่เธอจะถูกล่อลวงเข้าไปในห้องพักแห่งหนึ่ง
เบนคิเรดถูกกล่าวหาว่า ลงมือทำร้ายโลล่าด้วยกรรไกรกับคัตเตอร์ ส่วนแรงจูงใจก่อเหตุเพื่อแก้แค้นแม่ของโลล่า หลังจากแม่ของเด็กหญิงปฏิเสธที่จะให้กุญแจอพาร์ตเมนต์แก่เธอ
การพิจารณาคดีของเบนคิเรดเริ่มต้นขึ้นในสัปดาห์นี้ ศาลได้รับฟังรายละเอียดอันน่าสยดสยอง
เมื่อวันพุธที่ผ่านมา เดลฟีน ดาวียต แม่ของโลล่า ขึ้นให้การทั้งน้ำตา เธอกล่าวว่า โยฮัน สามีของเธอ (พ่อของโลล่า) ซึ่งเคยเลิกเหล้าได้แล้ว กลับมาดื่มเหล้าอย่างหนักอีกครั้งในวันที่ลูกสาวถูกฆ่า
เธอกล่าวว่า “เขาดื่มตั้งแต่เช้าจรดเย็น” แม่ของโลล่ายืนยันว่าสามี “เสียชีวิตด้วยความโศกเศร้า” เขาหมดหวังจาก “ปีศาจร้ายในตัวเขา” โยฮันเสียชีวิตเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2567
เดลฟีนเล่าด้วยว่า ก่อนที่โยฮันจะเสียชีวิต เขาได้เขียนจดหมายไปแขวนไว้ที่ประตูห้องของเบนคิเรด มีข้อความว่า “ที่รัก พ่อยังไม่เข้าใจว่าทำไมถึงมีความโหดร้ายป่าเถื่อนต่อหนูมากมายขนาดนี้ หนูช่างใจดีเหลือเกิน”
จดหมายฉบับนั้นเขียนต่อว่า “พ่อแทบรอไม่ไหวที่จะได้เจอหนูอีกครั้ง” ลงชื่อ “พ่อของลูกที่รักลูกตลอดชีวิต”
ทิโบลต์ เดเวียต พี่ชายของโลล่า กล่าวต่อศาลในนามของครอบครัว รวมถึงพ่อผู้ล่วงลับ เขากล่าวว่า “ผมขอพูดในนามของครอบครัวทั้งหมด… และแน่นอน รวมถึงคุณพ่อของผมด้วย ซึ่งน่าเสียดายที่ท่านไม่อยู่ที่นี่แล้วเพราะผู้หญิงคนเดียวกันนี้ เราอยากให้เธอบอกความจริง ความจริงทั้งหมด และไม่มีอะไรนอกจากความจริง ต่อคนฝรั่งเศสทุกคนและพวกเราทุกคน”
ในการพิจารณาคดี ศาลำด้ชมวิดีโอหลักฐานที่น่าตกใจ เป็นภาพเบนคิเรดขณะลากหีบพลาสติกที่บรรจุศพของโลล่าเข้าไปในบาร์แห่งหนึ่ง ภาพวงจรปิดยังบันทึกช่วงเวลาที่เธอเปิดกระเป๋าเดินทางที่มีศพอยู่ภายใน ขณะนั่งอยู่ในบาร์ที่พลุกพล่านในปารีส เพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังการฆาตกรรม จากนำศพไปทิ้งไว้บนถนน กระทั่งต่อมามีชายไร้บ้านคนหนึ่งมาพบ
แพทย์ผู้ชันสูตรให้การต่อศาลว่า โลล่าเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจ รายละเอียดในศาลระบุว่า ศีรษะ จมูก ปากของโลล่าถูกพันด้วยเทป
ที่เท้าของเธอมีตัวเลข ‘1’ และ ‘0’ เขียนไว้อย่างลึกลับ แพทย์ระบุว่าโลล่ามีบาดแผล 38 แห่งบริเวณหลังกับคอ
แพทย์กล่าวว่า “มีความทุกข์ทรมานทั้งทางร่างกาย จิตใจ” ภาวะขาดอากาศหายใจสร้างความวิตกกังวลอย่างมาก ไม่ใช่แค่ความเจ็บปวดทางกาย “อาจมีการกระแทกที่ศีรษะอย่างน้อยหนึ่งครั้ง ซึ่งทำให้เกิดความเจ็บปวดทางร่างกาย”
ศาลยังได้รับฟังรายละเอียดที่น่าสยดสยองอื่น ๆ โลล่ามีบาดแผลเลือดออกที่อวัยวะเพศ จากการถูกบังคับให้มีเพศสัมพันธ์กับเบนคิเรด
นอกจากนี้ โลล่ายังมี “บาดแผลขนาดใหญ่” บนใบหน้า เพราะถูกเฉือน และ “ศีรษะของเธอมีบาดแผลสาหัสบางส่วน”
ครอบครัวของโลล่าต้องเดินออกจากศาลเพราะทนดูไม่ไหว เมื่อมีการฉายภาพศพเปลือยเปล่าของโลล่าที่ถูกยัดในกระเป๋าเดินทาง แขนของเธอถูกมัดเข้าด้วยกัน ใบหน้าถูกปิดด้วยเทป เบนคิเรดถูกกล่าวหาว่าสารภาพว่าฆ่าโลล่าขณะถูกตำรวจสอบสวน
เบนคิเรดย้ายมาฝรั่งเศสในปี 2013 ขณะอายุ 14 ปี เธออยู่เกินวีซ่านักเรียน นำไปสู่การมีคำสั่งขับไล่ออกจากประเทศในเดือนสิงหาคม 2022 เพียงสองเดือนก่อนที่โลล่าจะถูกฆาตกรรม
ในการพิจารณาคดีที่เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม เบนคิเรด วัย 27 ปี ได้กล่าวขอโทษครอบครัวของโลล่าว่า “สิ่งที่ฉันทำลงไปมันเลวร้ายมาก ฉันอยากขออภัยทุกคนในครอบครัว สิ่งที่ฉันทำลงไปมันเลวร้ายมาก และฉันรู้สึกเสียใจ”
ล่าสุดศาลมีคำพิพากษา สั่งให้จำคุกตลอดชีวิต โดยไม่มีสิทธิพักโทษนับเป็นผู้ต้องหาหญิงคนแรก ที่ถูกศาลฝรั่งเศสตัดสินจำคุกตลอดชีวิตแบบไม่มีสิทธิอุทธรณ์ไม่มี สิทธิพักโทษ
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ศาลฝรั่งเศส พิพากษาจำคุกตลอดชีวิต หญิงวัย 27 ฆ่าข่มขืนเด็กหญิง
- เด็กหญิงสวีเดน 16 ปี ถูกผู้อพยพข่มขืน แต่ศาลไม่เนรเทศ อ้างเพราะข่มขืนไม่นานพอ ไม่ร้ายแรง
- อวสานครูหื่น ครูพละข่มขืนเด็ก 15 ถูกเพื่อนขี้คุกฆ่าตาย ทั้งที่ใกล้จะพ้นโทษแล้ว
ติดตาม The Thaiger บน Google News: