เหี้ยมเดนนรก พ่อตรอมใจตาย หลังลูกสาว 12 ปี ถูกข่มขืน-ทรมาน-ฆ่าตัดคอ

คดีสะเทือนขวัญฝรั่งเศส พ่อของโลล่า เดเวียต วัย 12 ปี ตรอมใจตายตามลูกสาว เหยื่อฆ่าข่มขืนสุดทารุณ ศาลเริ่มพิจารณาคดีหญิงแอลจีเรียผู้ก่อเหตุแล้ว

คำเตือน: ข่าวนี้มีเนื้อหาที่น่าสลดใจ

สำนักข่าวต่างประเทศรายงาน ครอบครัวของเด็กหญิงชาวฝรั่งเศส เหยื่อคดีฆ่าข่มขืนสุดสยอง เปิดเผยว่า พ่อของหนูน้อยได้เสียชีวิตลงแล้วอย่างสลด จากอาการตรอมใจ หลังลูกสาวถูกหญิงชาวแอลจีเรียที่อาศัยในประเทศอย่างผิดกฎหมายฆาตกรรมอย่างโหดเหี้ยม

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2565 กล้องวงจรปิดจับภาพ โลล่า เดเวียต วัย 12 ปี ขณะกลับจากโรงเรียนถึงอพาร์ตเมนต์ที่พัก ไม่กี่ชั่วโมงต่อมา มีผู้พบศพเธอในหีบพลาสติก (บางรายงานระบุว่าเป็นกระเป๋าเดินทาง) ใกล้กับที่ทำงานของพ่อแม่

ผู้ต้องหาในคดีนี้คือ ดาห์เบีย เบนคิเรด หญิงชาวแอลจีเรีย ขณะนั้นอายุ 24 ปี เธออาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์เดียวกันกับโลล่า โดยฆาตกรรายนี้กำลังอยู่ระหว่างการรอถูกขับไล่ออกจากฝรั่งเศส

ไทม์ไลน์ในวันเกิดเหตุระบุว่า โลล่าถูกพบเห็นขณะพูดคุยกับเบนคิเรดเวลาประมาณบ่ายสามโมง ก่อนที่เธอจะถูกล่อลวงเข้าไปในห้องพักแห่งหนึ่ง

เบนคิเรดถูกกล่าวหาว่า ลงมือทำร้ายโลล่าด้วยกรรไกรกับคัตเตอร์ ส่วนแรงจูงใจก่อเหตุเพื่อแก้แค้นแม่ของโลล่า หลังจากแม่ของเด็กหญิงปฏิเสธที่จะให้กุญแจอพาร์ตเมนต์แก่เธอ

การพิจารณาคดีของเบนคิเรดเริ่มต้นขึ้นในสัปดาห์นี้ ศาลได้รับฟังรายละเอียดอันน่าสยดสยอง

เมื่อวันพุธที่ผ่านมา เดลฟีน ดาวียต แม่ของโลล่า ขึ้นให้การทั้งน้ำตา เธอกล่าวว่า โยฮัน สามีของเธอ (พ่อของโลล่า) ซึ่งเคยเลิกเหล้าได้แล้ว กลับมาดื่มเหล้าอย่างหนักอีกครั้งในวันที่ลูกสาวถูกฆ่า

เธอกล่าวว่า “เขาดื่มตั้งแต่เช้าจรดเย็น” แม่ของโลล่ายืนยันว่าสามี “เสียชีวิตด้วยความโศกเศร้า” เขาหมดหวังจาก “ปีศาจร้ายในตัวเขา” โยฮันเสียชีวิตเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2567

เดลฟีนเล่าด้วยว่า ก่อนที่โยฮันจะเสียชีวิต เขาได้เขียนจดหมายไปแขวนไว้ที่ประตูห้องของเบนคิเรด มีข้อความว่า “ที่รัก พ่อยังไม่เข้าใจว่าทำไมถึงมีความโหดร้ายป่าเถื่อนต่อหนูมากมายขนาดนี้ หนูช่างใจดีเหลือเกิน”

จดหมายฉบับนั้นเขียนต่อว่า “พ่อแทบรอไม่ไหวที่จะได้เจอหนูอีกครั้ง” ลงชื่อ “พ่อของลูกที่รักลูกตลอดชีวิต”

ทิโบลต์ เดเวียต พี่ชายของโลล่า กล่าวต่อศาลในนามของครอบครัว รวมถึงพ่อผู้ล่วงลับ เขากล่าวว่า “ผมขอพูดในนามของครอบครัวทั้งหมด… และแน่นอน รวมถึงคุณพ่อของผมด้วย ซึ่งน่าเสียดายที่ท่านไม่อยู่ที่นี่แล้วเพราะผู้หญิงคนเดียวกันนี้ เราอยากให้เธอบอกความจริง ความจริงทั้งหมด และไม่มีอะไรนอกจากความจริง ต่อคนฝรั่งเศสทุกคนและพวกเราทุกคน”

ในการพิจารณาคดี ศาลำด้ชมวิดีโอหลักฐานที่น่าตกใจ เป็นภาพเบนคิเรดขณะลากหีบพลาสติกที่บรรจุศพของโลล่าเข้าไปในบาร์แห่งหนึ่ง ภาพวงจรปิดยังบันทึกช่วงเวลาที่เธอเปิดกระเป๋าเดินทางที่มีศพอยู่ภายใน ขณะนั่งอยู่ในบาร์ที่พลุกพล่านในปารีส เพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังการฆาตกรรม จากนำศพไปทิ้งไว้บนถนน กระทั่งต่อมามีชายไร้บ้านคนหนึ่งมาพบ

แพทย์ผู้ชันสูตรให้การต่อศาลว่า โลล่าเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจ รายละเอียดในศาลระบุว่า ศีรษะ จมูก ปากของโลล่าถูกพันด้วยเทป

ที่เท้าของเธอมีตัวเลข ‘1’ และ ‘0’ เขียนไว้อย่างลึกลับ แพทย์ระบุว่าโลล่ามีบาดแผล 38 แห่งบริเวณหลังกับคอ

แพทย์กล่าวว่า “มีความทุกข์ทรมานทั้งทางร่างกาย จิตใจ” ภาวะขาดอากาศหายใจสร้างความวิตกกังวลอย่างมาก ไม่ใช่แค่ความเจ็บปวดทางกาย “อาจมีการกระแทกที่ศีรษะอย่างน้อยหนึ่งครั้ง ซึ่งทำให้เกิดความเจ็บปวดทางร่างกาย”

ศาลยังได้รับฟังรายละเอียดที่น่าสยดสยองอื่น ๆ โลล่ามีบาดแผลเลือดออกที่อวัยวะเพศ จากการถูกบังคับให้มีเพศสัมพันธ์กับเบนคิเรด

นอกจากนี้ โลล่ายังมี “บาดแผลขนาดใหญ่” บนใบหน้า เพราะถูกเฉือน และ “ศีรษะของเธอมีบาดแผลสาหัสบางส่วน”

ครอบครัวของโลล่าต้องเดินออกจากศาลเพราะทนดูไม่ไหว เมื่อมีการฉายภาพศพเปลือยเปล่าของโลล่าที่ถูกยัดในกระเป๋าเดินทาง แขนของเธอถูกมัดเข้าด้วยกัน ใบหน้าถูกปิดด้วยเทป เบนคิเรดถูกกล่าวหาว่าสารภาพว่าฆ่าโลล่าขณะถูกตำรวจสอบสวน

เบนคิเรดย้ายมาฝรั่งเศสในปี 2013 ขณะอายุ 14 ปี เธออยู่เกินวีซ่านักเรียน นำไปสู่การมีคำสั่งขับไล่ออกจากประเทศในเดือนสิงหาคม 2022 เพียงสองเดือนก่อนที่โลล่าจะถูกฆาตกรรม

ในการพิจารณาคดีที่เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม เบนคิเรด วัย 27 ปี ได้กล่าวขอโทษครอบครัวของโลล่าว่า “สิ่งที่ฉันทำลงไปมันเลวร้ายมาก ฉันอยากขออภัยทุกคนในครอบครัว สิ่งที่ฉันทำลงไปมันเลวร้ายมาก และฉันรู้สึกเสียใจ”

ล่าสุดศาลมีคำพิพากษา สั่งให้จำคุกตลอดชีวิต โดยไม่มีสิทธิพักโทษนับเป็นผู้ต้องหาหญิงคนแรก ที่ถูกศาลฝรั่งเศสตัดสินจำคุกตลอดชีวิตแบบไม่มีสิทธิอุทธรณ์ไม่มี สิทธิพักโทษ

เหี้ยมเดนนรก พ่อตรอมใจตาย หลังลูกสาว 12 ปี ถูกข่มขืน-ทรมาน-ฆ่าตัดคอ

