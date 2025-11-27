ข่าวต่างประเทศ

ลุงวัย 67 ปวดท้องหนัก หมอส่องกล้องเจอ ‘ไฟแช็ก’ กลืนเมื่อ 30 ปีก่อน อึ้งยังจุดติด

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 27 พ.ย. 2568 22:43 น.| อัปเดต: 27 พ.ย. 2568 15:47 น.
ชายชาวจีนวัย 67 ปี ในเมืองเฉิงตู มณฑลเสฉวน ต้องเข้ารับการรักษาตัวด่วนหลังมีอาการปวดท้องรุนแรง แพทย์ตรวจพบวัตถุแปลกปลอมในกระเพาะอาหารเป็น “ไฟแช็ก” ที่เจ้าตัวกลืนลงไปเมื่อ 30 ปีก่อนเพราะรับคำท้าเพื่อนขณะเมาสุรา หลังนำออกมาพบว่าไฟแช็กยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์จนน่าตกใจ

รายงานจาก Red Star News ระบุว่า นายเติ้ง (แซ่ของคนไข้) เดินทางมาโรงพยาบาลด้วยอาการท้องอืดกับปวดท้องทรมานนานนับเดือน ในเบื้องต้นเขาเข้าใจว่าตนเองป่วยเป็นโรคกระเพาะอาหารอักเสบ แต่เมื่อรับประทานยาตามอาการแล้วสภาพร่างกายไม่ดีขึ้น ยังคงรู้สึกเจ็บปวดไม่ว่าจะนอนท่าไหน แพทย์จึงตัดสินใจส่องกล้องตรวจระบบทางเดินอาหาร จนพบวัตถุทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีดำคล้ำ ผิวเรียบ ฝังตัวลึกอยู่ในกระเพาะอาหาร

ทีมแพทย์พยายามใช้คีมคีบสิ่งแปลกปลอมดังกล่าวออกมา แต่ไม่สำเร็จเนื่องจากวัตถุมีผิวลื่นจนหาจุดยึดจับไม่ได้ เมื่อนายเติ้งฟื้นจากยาสลบ แพทย์จึงได้สอบถามประวัติการกลืนวัตถุแปลกปลอม เขาใช้เวลาทบทวนความทรงจำอยู่นานก่อนจะนึกขึ้นได้ว่า เมื่อช่วงฤดูร้อนปี 1991 หรือ 1992

นายเติ้งเล่าว่า ในขณะนั้นเขากับเพื่อนนั่งดื่มสุราจนเมามาย ได้ท้าทายกันว่าใครกล้ากลืนไฟแช็ก ซึ่งทั้งคู่ต่างทำตามคำท้านั้น วันรุ่งขึ้นเมื่อสร่างเมา เขาไม่ได้ใส่ใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะคิดว่าร่างกายจะสามารถขับถ่ายออกมาเองได้ตามธรรมชาติ จนกระทั่งลืมเรื่องนี้ไปตลอด 3 ทศวรรษที่ผ่านมา โดยไม่มีอาการผิดปกติใดๆ จนกระทั่งเริ่มปวดท้องในช่วงนี้

ทีมแพทย์นำโดยรองหัวหน้าแผนก ตัดสินใจใช้วิธีการส่องกล้องร่วมกับอุปกรณ์ที่มีลักษณะคล้ายถุงยางอนามัยเพื่อห่อหุ้มวัตถุก่อนดึงออกมา เพื่อลดความเสี่ยงจากการผ่าตัดใหญ่ วัตถุที่นำออกมาได้มีความยาวประมาณ 7 เซนติเมตร ภายนอกมีคราบดำเกาะติด แต่โครงสร้างยังคงสภาพดี เนื่องจากพลาสติกประเภทโพลีโพรพิลีนหรือ ABS มีความทนทานต่อกรดในกระเพาะอาหาร ที่น่าเหลือเชื่อคือภายในยังมีแก๊สเหลวหลงเหลืออยู่กับสามารถจุดไฟติดได้จริง

แพทย์อธิบายว่า สาเหตุที่ไฟแช็กตกค้างอยู่เป็นเวลานานเพราะมีขนาดใหญ่เกินกว่าจะผ่านหูรูดกระเพาะอาหาร (Pylorus) ออกไปได้ พร้อมเตือนภัยประชาชนว่าการกลืนวัตถุแปลกปลอม เช่น เหรียญ แม่เหล็ก หรือแบตเตอรี่ เป็นพฤติกรรมเสี่ยงอันตราย โดยเฉพาะไฟแช็กที่มีก๊าซบิวเทน หากเกิดการรั่วไหลอาจกัดกร่อนกระเพาะอาหารจนทะลุ หรือเกิดอันตรายถึงชีวิตได้ หากพลาดพลั้งกลืนลงไปควรรีบพบแพทย์ทันที

