เส้นทาง พายุไต้ฝุ่น ‘โคโตะ’ กรมอุตุยัน ไม่เข้าไทย แต่หนาวฉับพลัน อีสานอุณหภูมิลด 7 องศา

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 27 พ.ย. 2568 11:22 น.| อัปเดต: 27 พ.ย. 2568 11:22 น.
85
กรมอุตุนิยมวิทยา ยืนยัน พายุโคโตะไม่เข้าไทย แต่อ่อนกำลังลงที่เวียดนาม เตือนรับมืออากาศหนาวฉับพลัน อีสานอุณหภูมิลด 4-7 องศา

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ 2 (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2568) ระบุว่า พายุโซนร้อนกำลังแรงโคโตะ บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุไต้ฝุ่นแล้ว โดยเมื่อเวลา 04.00 น. ของวันนี้ (27 พ.ย.) มีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด 13.1 องศาเหนือ ลองจิจูด 114.3 องศาตะวันออก ความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 113 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

พายุลูกนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนไปทางเหนือเล็กน้อยด้วยความเร็วประมาณ 15 กิโลเมตรต่อชั่วโมง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมีบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศเวียดนามกับทะเลจีนใต้ ปัจจัยนี้จะส่งผลให้พายุ “โคโตะ” อ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็วบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนใต้ และ ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย

แม้พายุจะไม่เข้าไทย แต่มวลอากาศเย็นระลอกใหม่ที่แผ่ลงมาจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อสภาพอากาศในประเทศไทยตอนบน ช่วงวันที่ 27-29 พฤศจิกายน ทำให้มีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง โดยมีการคาดการณ์อุณหภูมิที่จะลดลงดังนี้:

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: อุณหภูมิจะลดลงมากที่สุด 4-7 องศาเซลเซียส

ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ตอนบน รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล: อุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียส

บริเวณยอดดอยและยอดภู: มีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 3-12 องศาเซลเซียส

กรมอุตุนิยมวิทยาขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงหนาวเย็นลง รวมถึงให้ระมัดระวังอันตรายจากอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ง่ายจากสภาพอากาศแห้งกับลมกระโชกแรง สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตร

ในส่วนของสถานการณ์ทางทะเล คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยกับห่างฝั่งของทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังปานกลาง โดยมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง

เวียดนามเฝ้าระวัง พายุโคโตะ จ่อทวีกำลังแรงสูงสุดแตะ 117 กม./ชม. เตือนชาวเรือรับมือคลื่นยักษ์สูง 9 เมตร

เมื่อเวลา 07.00 น. ของวันพุธที่ผ่านมา ศูนย์กลางของพายุโคโตะอยู่ห่างจากเกาะซงตูไต ไปทางทิศตะวันออกประมาณ 440 กิโลเมตร มีความเร็วลมต่อเนื่อง 62-74 กิโลเมตรต่อชั่วโมง (กม./ชม.) และลมกระโชกแรง 89-102 กม./ชม. โดยกำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความเร็ว 25 กม./ชม.

การพยากรณ์อากาศระบุว่า ในช่วง 24 ชั่วโมงข้างหน้า พายุลูกนี้จะเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือด้วยความเร็ว 20-25 กม./ชม. พร้อมกับทวีกำลังแรงขึ้น คาดว่าภายในเวลา 07.00 น. ของวันพฤหัสบดี ศูนย์กลางพายุจะเคลื่อนเข้าสู่พื้นที่ตอนกลางของทะเลจีนใต้ ห่างจากเกาะซงตูไตไปทางทิศเหนือประมาณ 170 กิโลเมตร โดยมีความเร็วลมเพิ่มขึ้นเป็น 89-102 กม./ชม. และมีลมกระโชกแรงถึง 134-149 กม./ชม.

แนวโน้มในช่วง 24-48 ชั่วโมงถัดไป พายุจะเปลี่ยนทิศทางเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกค่อนทางใต้และยังคงทวีความรุนแรงต่อเนื่อง คาดการณ์ว่าในเวลา 07.00 น. ของวันศุกร์ พายุจะมีความเร็วลมสูงสุด 103-117 กม./ชม. (ลมกระโชกแรง 150-166 กม./ชม.) โดยมีพิกัดอยู่ห่างจากเกาะซงตูไตไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือราว 160 กิโลเมตร

หลังจากแตะระดับสูงสุด พายุจะเริ่มชะลอความเร็วการเคลื่อนตัวลงเหลือประมาณ 5 กม./ชม. โดยมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกแต่ยังคงความรุนแรงไว้จนถึงเช้าวันเสาร์ ก่อนจะค่อยๆ อ่อนกำลังลงพร้อมกับเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือในช่วง 72-120 ชั่วโมงข้างหน้า

อิทธิพลของพายุโคโตะส่งผลกระทบโดยตรงต่อสภาวะคลื่นลมในทะเล โดยเฉพาะพื้นที่ตอนกลางของทะเลจีนใต้ รวมถึงน่านน้ำทางตอนเหนือของเขตพิเศษเจื่องซา (หมู่เกาะสแปรตลีย์) คาดการณ์ว่าตั้งแต่วันพฤหัสบดีถึงวันศุกร์ พื้นที่ดังกล่าวจะมีลมแรง 103-117 กม./ชม. และคลื่นทะเลจะยกตัวสูงถึง 7-9 เมตร ทำให้เกิดภาวะทะเลมีคลื่นจัดอย่างมาก

ทางการเวียดนามได้ออกประกาศเตือนเรือทุกประเภทที่สัญจรในบริเวณดังกล่าว ให้ระมัดระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง กับคลื่นสูงที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายรุนแรงได้

