โปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.สัญชัย รุ่งศรีทอง พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ราชองครักษ์
เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ “พล.อ.สัญชัย รุ่งศรีทอง” พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ราชองครักษ์
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2568 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการ ประกาศ ให้นายทหารราชองครักษ์พิเศษ พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ราชองครักษ์ ความว่า
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารราชองครักษ์พิเศษ พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ราชองครักษ์
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการถวายความปลอดภัย พ.ศ. 2560 มาตรา 6 มาตรา 7 และมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติราชองครักษ์ พุทธศักราช 2480 และข้อ 6 ของระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการแต่งตั้งราชองครักษ์ พ.ศ. 2559 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สัญชัย รุ่งศรีทอง นายทหารราชองครักษ์พิเศษ พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ ราชองครักษ์
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2568
ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2568 เป็นปีที่ 10 ในรัชกาลปัจจุบัน
อ้างอิงจาก : ratchakitcha
ติดตาม The Thaiger บน Google News: