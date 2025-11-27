ชุดกู้ภัยทางอากาศมาแล้ว! ส่ง 161 นาย ลุยหาดใหญ่ เน้นพื้นที่เข้าถึงยาก
ชุดกู้ภัยทางอากาศมาแล้ว! น้ำท่วมน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ส่ง 161 นาย ลุยหาดใหญ่
เกาะติดสถานการณืน้ำท่วมหาดใหญ่ประจำวันที่ 27 พฤศจิกายน 2568 โดยหลังจากที่ฐบาลประกาศจัดตั้งศูนย์ประสานงานรับ–ส่งต่อความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย วานนี้ (26 พ.ย.) เพื่อบูรณาการทุกภาคส่วนในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ โดยมอบหมายให้ พลโท อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ทำหน้าที่กำกับ ควบคุม และประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็ว ครอบคลุม และทั่วถึง
ศูนย์ฯ ใช้พื้นที่ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ ดอนเมือง เป็นที่ตั้งหลักในการรับ–ส่งต่อความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วน โดยเมื่อเวลา 21.00 น. ของเมื่อคืนที่ผ่านมา ศูนย์ประสานงานรับ–ส่งต่อฯ ได้ประชุมผ่านระบบ VTC ร่วมกับ ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินอุทกภัย (ศป.กฉ.) ส่วนหน้า เพื่อติดตามผลการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยภาคใต้ พร้อมประเมินสถานการณ์และวางแผนการสนับสนุนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้แทนจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
สำหรับวันนี้ (27 พ.ย.) ศูนย์ฯ จะเปิดรับการส่งต่อสิ่งของยังชีพ การปันน้ำใจ และกำลังใจจากประชาชนทั้งวัน อาทิ โดรนลำเลียง สิ่งของยังชีพ และอุปกรณ์จำเป็นต่าง ๆ ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ
ขณะเดียวกัน ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา อัปเดตสถานการณืเมื่อประมาณ 09.10 น.ที่ผ่านมา ระบุ “หาดใหญ่น้ำลดเกือบทั้งหมดแล้วทุกหน่วยเร่งเข้าพื้นที่ ช่วยเหลือเต็มกำลัง”
ด้านเฟซบุ๊กแฟนเพจ “กองทัพบก ทันกระแส” อัปเดตเมื่อ 10.00 น. หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ส่ง 161 นาย ลุยหาดใหญ่ เข้าช่วยภารกิจประชาชนติดค้างพื้นที่เข้าถึงยาก “ประชาชนอย่าท้อ กองทัพไม่ทิ้ง” โดยเช้าวันนี้ (27 พ.ย.) “ฮ.H 135” เร่งกำลังใบพัดหน้าสุดเป็นลำแรก ซึ่งกองทัพอากาศปฏิบัติภารกิจส่งถุงยังชีพ 100 ถุง จากสนามบินหาดใหญ่ เพื่อพี่น้องชาวใต้อย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ในพื้นที่ทางกองทัพยังได้รบกวนทีมงานจิตอาสาทุกภาคส่วนในหาดใหญ่ โดยนัดพบกันที่ “กองอำนวยการ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 4 ส่วนหน้า” ค่ายเสนาณรงค์ มทบ.42 เพื่อขอข้อมูล-คำแนะนำ และวางแผนร่วมกันให้ช่วยเหลือประชาชนได้ครอบคลุมพื้นที่ และปลอดภัยมากที่สุด.
ตรวจสอบสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ เพิ่มเติม
- ประกาศด่วน! รวมจิตอาสาทุกภาคส่วน วางแผนช่วยหาดใหญ่ ศบภ.4 ส่วนหน้า
- อาสากู้ภัย ยกเลิกภารกิจ จุดสะพานคลอง ร.1 ชั่วคราว หลังถูกไล่ยิงกว่า 20 นัด
- หน่วยซีล ปูพรม ช่วยหาดใหญ่77,000 ชีวิต รอกลางน้ำท่วม
ติดตาม The Thaiger บน Google News: