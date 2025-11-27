ข่าวการเมือง

ชุดกู้ภัยทางอากาศมาแล้ว! ส่ง 161 นาย ลุยหาดใหญ่ เน้นพื้นที่เข้าถึงยาก

เผยแพร่: 27 พ.ย. 2568 10:23 น.| อัปเดต: 27 พ.ย. 2568 10:28 น.
61
แฟ้มภาพ

ชุดกู้ภัยทางอากาศมาแล้ว! น้ำท่วมน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ส่ง 161 นาย ลุยหาดใหญ่

เกาะติดสถานการณืน้ำท่วมหาดใหญ่ประจำวันที่ 27 พฤศจิกายน 2568 โดยหลังจากที่ฐบาลประกาศจัดตั้งศูนย์ประสานงานรับ–ส่งต่อความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย วานนี้ (26 พ.ย.) เพื่อบูรณาการทุกภาคส่วนในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ โดยมอบหมายให้ พลโท อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ทำหน้าที่กำกับ ควบคุม และประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็ว ครอบคลุม และทั่วถึง

ศูนย์ฯ ใช้พื้นที่ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ ดอนเมือง เป็นที่ตั้งหลักในการรับ–ส่งต่อความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วน โดยเมื่อเวลา 21.00 น. ของเมื่อคืนที่ผ่านมา ศูนย์ประสานงานรับ–ส่งต่อฯ ได้ประชุมผ่านระบบ VTC ร่วมกับ ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินอุทกภัย (ศป.กฉ.) ส่วนหน้า เพื่อติดตามผลการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยภาคใต้ พร้อมประเมินสถานการณ์และวางแผนการสนับสนุนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้แทนจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

สำหรับวันนี้ (27 พ.ย.) ศูนย์ฯ จะเปิดรับการส่งต่อสิ่งของยังชีพ การปันน้ำใจ และกำลังใจจากประชาชนทั้งวัน อาทิ โดรนลำเลียง สิ่งของยังชีพ และอุปกรณ์จำเป็นต่าง ๆ ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ

ขณะเดียวกัน ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา อัปเดตสถานการณืเมื่อประมาณ 09.10 น.ที่ผ่านมา ระบุ “หาดใหญ่น้ำลดเกือบทั้งหมดแล้วทุกหน่วยเร่งเข้าพื้นที่ ช่วยเหลือเต็มกำลัง”

ด้านเฟซบุ๊กแฟนเพจ “กองทัพบก ทันกระแส” อัปเดตเมื่อ 10.00 น. หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ส่ง 161 นาย ลุยหาดใหญ่ เข้าช่วยภารกิจประชาชนติดค้างพื้นที่เข้าถึงยาก “ประชาชนอย่าท้อ กองทัพไม่ทิ้ง” โดยเช้าวันนี้ (27 พ.ย.) “ฮ.H 135” เร่งกำลังใบพัดหน้าสุดเป็นลำแรก ซึ่งกองทัพอากาศปฏิบัติภารกิจส่งถุงยังชีพ 100 ถุง จากสนามบินหาดใหญ่ เพื่อพี่น้องชาวใต้อย่างต่อเนื่อง

กองทัพอากาศ ส่ง ฮ.H 135 ปฏิบัติภารกิจส่งถุงยังชีพ 100 ถุง หาดใหญ่
กองทัพอากาศ ส่ง ฮ.H 135 ปฏิบัติภารกิจส่งถุงยังชีพ 100 ถุง หาดใหญ่ (ภาพ @กองทัพอากาศ)

นอกจากนี้ในพื้นที่ทางกองทัพยังได้รบกวนทีมงานจิตอาสาทุกภาคส่วนในหาดใหญ่ โดยนัดพบกันที่ “กองอำนวยการ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 4 ส่วนหน้า” ค่ายเสนาณรงค์ มทบ.42 เพื่อขอข้อมูล-คำแนะนำ และวางแผนร่วมกันให้ช่วยเหลือประชาชนได้ครอบคลุมพื้นที่ และปลอดภัยมากที่สุด.

ข่าวกองทัพ ช่วยน้ำท่วมวันนี้
ภาพ กองทัพบก ทันกระแส
ทีมโฆษกกองทัพบก Army Spoke Team
ทีมโฆษกกองทัพบก Army Spoke Team
ทีมโฆษกกองทัพบก Army Spoke Team
ทีมโฆษกกองทัพบก Army Spoke Team
หน่วยซีลช่วยน้ำท่วม
ภาพ @กองทัพเรือ
ศูนย์พักพิงของทัพเรือภาคที่ 2
ศูนย์พักพิงของทัพเรือภาคที่ 2 ณ กองรักษาความปลอดภัย ฐานทัพเรือสงขลา อำเภอเมืองสงขลา 26 พ.ย. 68
กองทัพเรือส่งซีลช่วยน่ำท่มเมื่อคินนี้ 26 พ.ย. 68
ศูนย์พักพิงของทัพเรือภาคที่ 2 ณ กองรักษาความปลอดภัย ฐานทัพเรือสงขลา อำเภอเมืองสงขลา 26 พ.ย. 68

Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

