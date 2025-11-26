ข่าวต่างประเทศ

ด่วน! ไฟไหม้ใหญ่อะพาร์ตเมนต์สูงในฮ่องกง ดับแล้ว 4 ราย พบคนติดค้างจำนวนมาก

เผยแพร่: 26 พ.ย. 2568 17:23 น.
143

เกิดเหตุไฟไหม้รุนแรงที่อะพาร์ตเมนต์สูง 35 ชั้นในฮ่องกง เพลิงลุกลามตามนั่งร้านไปอีก 3 อาคาร มีผู้เสียชีวิตแล้ว 4 ราย หนึ่งในนั้นเป็นนักดับเพลิง

วันนี้ (26 พฤศจิกายน) เกิดเหตุเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ในย่านไท่โปว (Tai Po) ของฮ่องกง โดยเปลวเพลิงได้โหมกระหน่ำอย่างรุนแรงลามไปตามนั่งร้านไม้ไผ่ที่ติดตั้งอยู่ภายนอกอาคารพักอาศัย เบื้องต้นพบผู้เสียชีวิตแล้ว 4 ราย หนึ่งในนั้นคือเจ้าหน้าที่ดับเพลิง และมีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย 3 ราย

Smoke rises after a fire broke out at Wang Fuk Court, a residential estate in the Tai Po district of Hong Kong’s New Territories on Wednesday, Nov. 26 2025. (AP Photo/Chan Long Hei)

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อาคาร Wang Fuk Court โดยมีกลุ่มควันสีดำขนาดมหึมาพวยพุ่งสู่ท้องฟ้า และเปลวเพลิงได้ลุกลามไปยังอาคารอย่างน้อย 3 บล็อก ของที่พักอาศัยดังกล่าว โดยเหตุการณ์เพลิงไหม้ครั้งนี้ถูกยกระดับความรุนแรงอย่างรวดเร็วจากระดับ 1 เป็น ระดับ 4 (ระดับ 5 คือรุนแรงที่สุด) เมื่อเวลา 15:34 น. ที่ผ่านมา

First responders work the scene of a fire at Wang Fuk Court, a residential estate in the Tai Po district of Hong Kong’s New Territories on Wednesday, Nov. 26 2025. (AP Photo/Chan Long Hei)

ขณะที่ตำรวจได้รับรายงานหลายครั้งว่ามีประชาชนติดค้างอยู่ในอาคารที่เกิดเหตุ โดยมีรายงานว่าพบชายและหญิงหมดสติและได้รับบาดเจ็บจากไฟไหม้ นอกจากนี้ยังมีชายสูงอายุรายหนึ่งกล่าวว่า ภรรยาของเขาติดอยู่ในอาคารด้วย

มีคลิปวิดีโอที่บันทึกจากที่เกิดเหตุ เผยให้เห็นภาพนั่งร้านไม้ไผ่ที่อยู่ด้านนอกอาคารหลายแห่งถูกเปลวเพลิงโหมกระหน่ำอย่างรุนแรง และชิ้นส่วนตาข่ายสีเขียวของนั่งร้านที่ลุกไหม้ได้ร่วงลงสู่พื้นดิน

Smoke rises after a fire broke out at Wang Fuk Court, a residential estate in the Tai Po district of Hong Kong’s New Territories on Wednesday, Nov. 26 2025. (AP Photo/Chan Long Hei)

อ้างอิง : www.scmp.com

 

Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

