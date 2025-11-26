ด่วน! ไฟไหม้ใหญ่อะพาร์ตเมนต์สูงในฮ่องกง ดับแล้ว 4 ราย พบคนติดค้างจำนวนมาก
เกิดเหตุไฟไหม้รุนแรงที่อะพาร์ตเมนต์สูง 35 ชั้นในฮ่องกง เพลิงลุกลามตามนั่งร้านไปอีก 3 อาคาร มีผู้เสียชีวิตแล้ว 4 ราย หนึ่งในนั้นเป็นนักดับเพลิง
วันนี้ (26 พฤศจิกายน) เกิดเหตุเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ในย่านไท่โปว (Tai Po) ของฮ่องกง โดยเปลวเพลิงได้โหมกระหน่ำอย่างรุนแรงลามไปตามนั่งร้านไม้ไผ่ที่ติดตั้งอยู่ภายนอกอาคารพักอาศัย เบื้องต้นพบผู้เสียชีวิตแล้ว 4 ราย หนึ่งในนั้นคือเจ้าหน้าที่ดับเพลิง และมีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย 3 ราย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อาคาร Wang Fuk Court โดยมีกลุ่มควันสีดำขนาดมหึมาพวยพุ่งสู่ท้องฟ้า และเปลวเพลิงได้ลุกลามไปยังอาคารอย่างน้อย 3 บล็อก ของที่พักอาศัยดังกล่าว โดยเหตุการณ์เพลิงไหม้ครั้งนี้ถูกยกระดับความรุนแรงอย่างรวดเร็วจากระดับ 1 เป็น ระดับ 4 (ระดับ 5 คือรุนแรงที่สุด) เมื่อเวลา 15:34 น. ที่ผ่านมา
ขณะที่ตำรวจได้รับรายงานหลายครั้งว่ามีประชาชนติดค้างอยู่ในอาคารที่เกิดเหตุ โดยมีรายงานว่าพบชายและหญิงหมดสติและได้รับบาดเจ็บจากไฟไหม้ นอกจากนี้ยังมีชายสูงอายุรายหนึ่งกล่าวว่า ภรรยาของเขาติดอยู่ในอาคารด้วย
มีคลิปวิดีโอที่บันทึกจากที่เกิดเหตุ เผยให้เห็นภาพนั่งร้านไม้ไผ่ที่อยู่ด้านนอกอาคารหลายแห่งถูกเปลวเพลิงโหมกระหน่ำอย่างรุนแรง และชิ้นส่วนตาข่ายสีเขียวของนั่งร้านที่ลุกไหม้ได้ร่วงลงสู่พื้นดิน
อ้างอิง : www.scmp.com
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- น้ำท่วมมาเลเซีย รัฐบาลระดมเจ้าหน้าที่ 1 แสนนาย รีบอพยพประชาชนทันที
- ศาลนิวซีแลนด์ สั่งจำคุกตลอดชีวิต แม่ใจเหี้ยม ฆ่าลูกสองคนยัดกระเป๋า
- รวบชายอิตาลี ปลอมตัวเป็นแม่ที่ตายแล้ว เก็บเงินบำนาญนาน 3 ปี
ติดตาม The Thaiger บน Google News: