สรยุทธ เล่าสาเหตุไม่ลงพื้นที่ น้ำท่วมหาดใหญ่ เคยโดนการเมืองตำหนิ ลั่นแอบเซ็งนิดนึง
“สรยุทธ” เฉลยสาเหตุไม่ลงพื้นที่ น้ำท่วมหาดใหญ่ เพราะในอดีตเจอปัญหาแรงกระแทก หาว่าชิงตัดหน้าและถูกด่า ขอทำหน้าที่หน้าจอถนัดกว่า
26 พฤศจิกายน 2568 ในรายการ กรรมกรข่าว คุยนอกจอ นายสรยุทธ สุทัศนะจินดา พิธีกรรายการข่าวชื่อดัง ได้เปิดเผยสาเหตุที่แท้จริงของการไม่ลงพื้นที่รายงานข่าวน้ำท่วมในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งสร้างความสงสัยให้กับแฟนข่าวจำนวนมากที่คุ้นชินกับภาพการลุยน้ำช่วยเหลือชาวบ้านของเขาในอดีต
นายสรยุทธ เปิดเผยว่า “แอบเซ็งนิดนึง สิ่งหนึ่งที่ผมพูดตรง ๆ ว่ารอบนี้ไม่ลงพื้นที่ เพราะอะไรรู้ไหม ผมจะเฉลยก็ได้ ในอดีตผมลงพื้นที่ ผมจะถูกแรงกระแทกจากการเมือง พูดตรง ๆ ไม่เคยพูดที่ไหน แล้วลงทุกที่สังเกตไปย้อนดูคลิป อาจจะต้องพูดประกบตลอดเวลาว่า รัฐบาลทำงานเต็มที่
พูดประกบทุกที่ เพราะมีแรงกระแทกคือผมโดนด่า โดนด่านี่ไม่ได้หมายถึงคนทั่วไป แต่เป็นฝ่ายการเมือง ทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังเต็มไปหมด ไปปุ๊ปก็หาว่าชิงตัดหน้าไปก่อน
เมื่อก่อนทุกที่เวลาลงไป แล้วความจริงคือผมลงเองไม่ได้เพราะไม่มีเจ้าหน้าที่ที่เขาช่วยผมในพื้นที่ สมัยก่อนก็จะมีตำรวจน้ำคู่กัน เป็นเรือยาง เพราะฉะนั้น ณ เวลานั้นลงพื้นที่ทุกครั้ง เค้าทำเต็มที่แต่พื้นที่กว้างขวาง รอบนี้เลยไม่ลง อยู่ตรงนี้จะได้พูดถนัด ถ้าลงไปจะเกิดแรงกระแทก”
