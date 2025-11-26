แอต.มาดริด พบ อินเตอร์ มิลาน ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 26 พ.ย. 68

26 พฤศจิกายน 68 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบลีกเฟส นัดที่ 5 ระหว่าง แอต.มาดริด พบ อินเตอร์ มิลาน ที่สนาม ริยาห์ด แอร์ เมโทรโปลิตาโน่ เวลา 03:00 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด
ดูบอลสด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก แอต.มาดริด VS อินเตอร์ ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 5
- แมตช์การแข่งขัน : แอต.มาดริด พบ อินเตอร์ มิลาน
- วัน/เวลาแข่งขัน : วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2568 เวลา 03.00 น. (เช้ามืดวันพฤหัสบดี)
- สนาม : ริยาร์ด แอร์ เมโทรโปลิตาโน่
- ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 5
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
แอต.มาดริด
เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ทัพตราหมี ของกุนซือ ดิเอโก้ ซิเมโอเน่ จะยังไม่มีชื่อของ โรแบ็ง เลอ นอร์ม็องด์ ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนนักเตะคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-4-2 ผู้รักษาประตูเป็น ยาน โอบลัค พร้อมกองหลัง 4 คน มาร์กอส ยอเรนเต้, โชเซ่ มาเรีย กิเมเนซ, เดวิด ฮันค์โก้, มัตเตโอ รุกเกรี่ แดนกลางเป็น จูเลียโน่ ซิเมโอเน่, โกเก้, ปาโบล บาร์ริออส, อเล็กซ์ บาเอน่า ส่วนคู่กองหน้าเป็น ฮูเลี่ยน อัลวาเวซ กับ อองตวน กรีซมันน์
อินเตอร์ มิลาน
ส่วนทางด้านทีมเยือน ทัพงูใหญ่ ภายใต้การคุมทัพของ คริสเตียน คิวู จะยังไม่มีชื่อของ เฮนริค มคิทาร์ยาน, ราฟฟาเอเล่ ดิ เจนนาโร่, โทมัส ปาลาซิออส และ มัตเตโอ ดาร์เมี่ยน
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 3-5-2 ผู้รักษาประตูเป็น ยานน์ ซอมเมอร์ พร้อมกองหลัง 3 คน มานูเอล อคานจี, ฟรานเชสโก้ อาแชร์บี้, อเลสซานโดร บาสโตนี่ แดนกลางเป็น คาร์ลอส ออกุสโต้, นิโคโล่ บาเรลล่า, ฮาคาน ชัลฮาโนกลู, ปีตาร์ ซูคิช, เฟเดริโก้ ดิมาร์โก้ ส่วนคู่กองหน้าเป็น มาร์คุส ตูราม กับ เลาตาโร่ มาร์ติเนซ
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ แอต.มาดริด – อินเตอร์
ผลงานการพบกันของทั้งสองทีม
- 10/10/25 แอต.มาดริด 1-1 อินเตอร์ (กระชับมิตร)
- 13/03/24 แอต.มาดริด 2-1 อินเตอร์ (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 20/02/24 อินเตอร์ 1-0 แอต.มาดริด (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 11/08/18 แอต.มาดริด 0-1 อินเตอร์ (กระชับมิตร)
- 27/08/10 อินเตอร์ 0-2 แอต.มาดริด (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
แอต.มาดริด
- 23/11/25 ชนะ เคตาเฟ่ 1-0 (ลาลีกา)
- 08/11/25 ชนะ เลบันเต้ 3-1 (ลาลีกา)
- 04/11/25 ชนะ ยูนียง แซงต์-ชิลลัวส์ 3-1 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 01/11/25 ชนะ เซบีย่า 3-0 (ลาลีกา)
- 27/10/25 ชนะ เรอัล เบติส 2-0 (ลาลีกา)
อินเตอร์ มิลาน
- 23/11/25 แพ้ เอซี มิลาน 0-1 (เซเรียอา)
- 09/11/25 ชนะ ลาซิโอ 2-0 (เซเรียอา)
- 05/11/25 ชนะ ไครัต 2-1 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 02/11/25 ชนะ เวโรน่า 2-1 (เซเรียอา)
- 29/10/25 ชนะ ฟิออเรนติน่า 3-0 (เซเรียอา)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
แอต.มาดริด (4-4-2) : ยาน โอบลัค (GK) – มาร์กอส ยอเรนเต้, โชเซ่ มาเรีย กิเมเนซ, เดวิด ฮันค์โก้, มัตเตโอ รุกเกรี่ – จูเลียโน่ ซิเมโอเน่, โกเก้, ปาโบล บาร์ริออส, อเล็กซ์ บาเอน่า – ฮูเลี่ยน อัลวาเรซ, อองตวน กรีซมันน์
อินเตอร์ มิลาน (3-5-2) : ยานน์ ซอมเมอร์ (GK) – มานูเอล อคานจี, ฟรานเชสโก้ อาแชร์บี้, อเลสซานโดร บาสโตนี่ – คาร์ลอส ออกุสโต้, นิโคโล่ บาเรลล่า, ฮาคาน ชัลฮาโนกลู, ปีตาร์ ซูคิช, เฟเดริโก้ ดิมาร์โก้ – มาร์คุส ตูราม, เลาตาโร่ มาร์ติเนซ
Thaiger ทายผลบอล แอต.มาดริด 2-2 อินเตอร์ มิลาน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: