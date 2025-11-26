ข่าวกีฬาฟุตบอล

แอต.มาดริด พบ อินเตอร์ มิลาน ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 26 พ.ย. 68

26 พฤศจิกายน 68 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบลีกเฟส นัดที่ 5 ระหว่าง แอต.มาดริด พบ อินเตอร์ มิลาน ที่สนาม ริยาห์ด แอร์ เมโทรโปลิตาโน่ เวลา 03:00 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด

ดูบอลสด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก แอต.มาดริด VS อินเตอร์ ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 5
  • แมตช์การแข่งขัน : แอต.มาดริด พบ อินเตอร์ มิลาน
  • วัน/เวลาแข่งขัน : วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2568 เวลา 03.00 น. (เช้ามืดวันพฤหัสบดี)
  • สนาม : ริยาร์ด แอร์ เมโทรโปลิตาโน่
  • ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 5
Credit : Atlético de Madrid

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

แอต.มาดริด

เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ทัพตราหมี ของกุนซือ ดิเอโก้ ซิเมโอเน่ จะยังไม่มีชื่อของ โรแบ็ง เลอ นอร์ม็องด์ ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนนักเตะคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-4-2 ผู้รักษาประตูเป็น ยาน โอบลัค พร้อมกองหลัง 4 คน มาร์กอส ยอเรนเต้, โชเซ่ มาเรีย กิเมเนซ, เดวิด ฮันค์โก้, มัตเตโอ รุกเกรี่ แดนกลางเป็น จูเลียโน่ ซิเมโอเน่, โกเก้, ปาโบล บาร์ริออส, อเล็กซ์ บาเอน่า ส่วนคู่กองหน้าเป็น ฮูเลี่ยน อัลวาเวซ กับ อองตวน กรีซมันน์

Credit : Atlético de Madrid

อินเตอร์ มิลาน

ส่วนทางด้านทีมเยือน ทัพงูใหญ่ ภายใต้การคุมทัพของ คริสเตียน คิวู จะยังไม่มีชื่อของ เฮนริค มคิทาร์ยาน, ราฟฟาเอเล่ ดิ เจนนาโร่, โทมัส ปาลาซิออส และ มัตเตโอ ดาร์เมี่ยน

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 3-5-2 ผู้รักษาประตูเป็น ยานน์ ซอมเมอร์ พร้อมกองหลัง 3 คน มานูเอล อคานจี, ฟรานเชสโก้ อาแชร์บี้, อเลสซานโดร บาสโตนี่ แดนกลางเป็น คาร์ลอส ออกุสโต้, นิโคโล่ บาเรลล่า, ฮาคาน ชัลฮาโนกลู, ปีตาร์ ซูคิช, เฟเดริโก้ ดิมาร์โก้ ส่วนคู่กองหน้าเป็น มาร์คุส ตูราม กับ เลาตาโร่ มาร์ติเนซ

Credit : Inter

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ แอต.มาดริด – อินเตอร์

ผลงานการพบกันของทั้งสองทีม

  • 10/10/25 แอต.มาดริด 1-1 อินเตอร์ (กระชับมิตร)
  • 13/03/24 แอต.มาดริด 2-1 อินเตอร์ (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 20/02/24 อินเตอร์ 1-0 แอต.มาดริด (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 11/08/18 แอต.มาดริด 0-1 อินเตอร์ (กระชับมิตร)
  • 27/08/10 อินเตอร์ 0-2 แอต.มาดริด (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

แอต.มาดริด

  • 23/11/25 ชนะ เคตาเฟ่ 1-0 (ลาลีกา)
  • 08/11/25 ชนะ เลบันเต้ 3-1 (ลาลีกา)
  • 04/11/25 ชนะ ยูนียง แซงต์-ชิลลัวส์ 3-1 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 01/11/25 ชนะ เซบีย่า 3-0 (ลาลีกา)
  • 27/10/25 ชนะ เรอัล เบติส 2-0 (ลาลีกา)

อินเตอร์ มิลาน

  • 23/11/25 แพ้ เอซี มิลาน 0-1 (เซเรียอา)
  • 09/11/25 ชนะ ลาซิโอ 2-0 (เซเรียอา)
  • 05/11/25 ชนะ ไครัต 2-1 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 02/11/25 ชนะ เวโรน่า 2-1 (เซเรียอา)
  • 29/10/25 ชนะ ฟิออเรนติน่า 3-0 (เซเรียอา)
Credit : Atlético de Madrid

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

แอต.มาดริด (4-4-2) : ยาน โอบลัค (GK) – มาร์กอส ยอเรนเต้, โชเซ่ มาเรีย กิเมเนซ, เดวิด ฮันค์โก้, มัตเตโอ รุกเกรี่ – จูเลียโน่ ซิเมโอเน่, โกเก้, ปาโบล บาร์ริออส, อเล็กซ์ บาเอน่า – ฮูเลี่ยน อัลวาเรซ, อองตวน กรีซมันน์

อินเตอร์ มิลาน (3-5-2) : ยานน์ ซอมเมอร์ (GK) – มานูเอล อคานจี, ฟรานเชสโก้ อาแชร์บี้, อเลสซานโดร บาสโตนี่ – คาร์ลอส ออกุสโต้, นิโคโล่ บาเรลล่า, ฮาคาน ชัลฮาโนกลู, ปีตาร์ ซูคิช, เฟเดริโก้ ดิมาร์โก้ – มาร์คุส ตูราม, เลาตาโร่ มาร์ติเนซ

Credit : Inter

Thaiger ทายผลบอล แอต.มาดริด 2-2 อินเตอร์ มิลาน

 

