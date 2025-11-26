กกต. เตือนผู้สมัครเลือกตั้ง แจกของช่วยน้ำท่วมหาดใหญ่ อาจถูกร้องเรียน
เลขาธิการกรรมการการเลือกตั้ง เตือนผู้สมัครเลือกตั้ง แจกของช่วยน้ำท่วมหาดใหญ่ อาจถูกร้องเรียน ได้กำชับให้ผู้สมัครระมัดระวังแล้ว
นายแสวง บุญมี เลขาธิการกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ เตือนผู้สมัครว่า การแจกของถ้าอยู่ในช่วงประกาศให้มีการเลือกตั้งอย่างไรก็ผิดอยู่แล้ว ซึ่งก็กำลังครบวาระอยู่แล้ว แต่ไม่ว่าจะแจกของในช่วงเวลาไหนมีคนร้องเรียนแน่ แต่ก็ต้องดูว่าข้อเท็จจริงเกิดขึ้นอย่างไร
เมื่อถามถึงช่วงเวลาเข้าสู่ 180 วันจะมีการกำชับว่าที่ผู้สมัครอย่างไรบ้าง นายแสวง กล่าวว่า เราได้มีการส่งสัญญาณเตือนไปแล้วกับท้องถิ่นว่าให้ ระมัดระวังและตัวของผู้ที่จะสมัครคงมีการระมัดระวังเอง
ทั้งนี้ส่วนตัวไม่ได้กังวล เพราะเขาก็ต้องศึกษาเรื่องคุณสมบัติเอง เรามีความเข้มงวดเรื่องคุณสมบัติถ้ารู้ว่าไม่มีสิทธิ์สมัครแล้วสมัครก็จะได้รับโทษ
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “ไผ่ ลิกค์” ยื่น กกต. ยุบพรรคประชาชน ปมตั้งเด็ก ม.4 เป็นผู้ช่วย สส.
- ราชกิจจาฯ ออกประกาศ ให้ประธาน-กรรมการ กกต. พกอาวุธปืนเครื่องกระสุนได้
- กกต. เร่งสอบหาต้นตอ ประชาชนถูกสวมสิทธิสมัครสมาชิกพรรคการเมือง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: