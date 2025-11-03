ข่าวการเมือง

กกต. เร่งสอบหาต้นตอ ประชาชนถูกสวมสิทธิสมัครสมาชิกพรรคการเมือง

เผยแพร่: 03 พ.ย. 2568 13:30 น.| อัปเดต: 03 พ.ย. 2568 13:32 น.
57
แสวงบุญมี เลขากกต สวมสิทธิพรรคการเมือง
ภาพ @กกต.

สำนักงานคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง หรือ “กกต.” เปิดเผยวันนี้ (3 พ.ย.68) โดยนาย แสวง บุญมี เลขาธิการฯ ระบุว่า ตอนนี้ กกต.เตรียมตรวจสอบกรณีประชาชนถูกสวมสิทธิสมัครสมาชิกพรรคการเมืองโดยที่ไม่ได้สมัครสมาชิกนั้น ขณะที่ ศุภณัฐ มีนชัยนันท์ พรรคประชาชนโพสต์เตือนประชาชนบน X

กรณีนี้เป็นเรื่องที่ประชาชนอาจจะได้รับผลกระทบสิทธิเสรีภาพ ซึ่งการสมัครสมาชิกพรรคประชาชนต้องสมัครใจ เมื่อสมัครสมาชิกพรรคเสร็จแล้วจากนั้นพรรคจะต้องตรวจสอบ รวมถึงแม้ว่าประชาชนผู้สมัครสมาชิกพรรคจะสมัครใจแต่ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ซึ่งคุณสมบัติจะใกล้เคียงกับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง นายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมืองต้องตรวจสอบและเสนอให้พรรคอนุมัติ ก่อนจะลงในฐานข้อมูลระบบสมาชิกพรรคการเมือง ซึ่งประชาชนสามารถตรวจสอบได้ เมื่อมีข่าวเช่นนี้ทางสำนักงานฯ จะตรวจสอบไปยังพรรคการเมือง โดยสอบถามว่า การเปิดรับสมัครสมาชิกได้ดำเนินการตามกฏหมายหรือข้อบังคับหรือไม่ หากตรวจสอบแล้วว่ามีความผิดจริง กฎหมายก็กำหนดโทษ ในฐานะหัวหน้าพรรคจะถูกโทษปรับ แต่นายทะเบียนสมาชิกที่เป็นผู้ตรวจสอบคนแรก จะมีโทษอาญาด้วย ถ้าจำไม่ผิด คือ จำคุก 3 ปี

แสวง บุญมี ตอบกรณีประชาชนถูกนำชื่อไปสวมวสิทธิสมัครสมาชิกพรรคการเมือง EctThailand
ภาพ @EctThailand

เมื่อถามถึงกรณีนี้อาจเกิดขึ้นจากการพรรคการเมืองจัดกิจกรรมเปิดให้ลงทะเบียนแล้วแอบอ้างเอาข้อมูลที่ประชาชนลงไว้ไปสมัครสมาชิกใช่หรือไม่ ?

เลขาฯ กกต.ตอบว่า ต้องรอการตรวจสอบก่อนต้องให้ความเป็นธรรมทั้งพรรคและประชาชนเรื่องนี้เราไม่ทราบว่าประชาชนเป็นสมาชิกพรรคการเมือง เพราะเป็นเรื่องของพรรคการเมืองและประชาชน แต่หากรู้สึกว่าได้รับผลกระทบถูกแอบอ้างว่าเป็นสมาชิกพรรค ก็สามารถตรวจสอบในฐานข้อมูลได้ แล้วมาร้องกับ กกต. เราก็จะตรวจสอบไปตามขั้นตอน เมื่อถามว่าสามารถไปแจ้งความได้หรือไม่ นายแสวง กล่าวว่า เป็นสิทธิ สามารถไปแจ้งความได้

ด้าน นายศุภณัฐ มีนชัยนันท์ สส.กทม. พรรคประชาชน ออกมาโพสต์เตือนประชาชนบน X โดยขอให้ประชาชนเข้าไปตรวจสอบว่ามีพรรคใดแอบอ้างเอาชื่อตัวเองและครอบครัวไปยัดเป็นสมาชิกพรรคการเมือง ทั้งที่เราไม่ได้สมัครและจ่ายค่าสมาชิก ทั้งนี้ประชาชนสามารถเข้าไปตรวจสอบ ความเป็นสมาชิกพรรคการเมืองได้ที่ https://party.ect.go.th/services/member-check

กกต 3 พ ย 2568
ภาพ @สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

อ่านข่าวการเมืองในประเทศและต่างประเทศที่น่าสนใจ ประจำวันที่ 3 พฤศจิกายน 2025

