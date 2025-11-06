ข่าวการเมือง

ราชกิจจาฯ ออกประกาศ ให้ประธาน-กรรมการ กกต. พกอาวุธปืนเครื่องกระสุนได้

เผยแพร่: 06 พ.ย. 2568 09:45 น.
ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง อนุญาตให้ประธานและกรรมการ สามารถพกอาวุธปืนเครื่องกระสุนได้

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศว่าด้วยเรื่องระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน พ.ศ. 2568 มีใจความว่า “โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบฯ ว่าด้วยการใช้อาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่สืบสวน สอบสวน ไต่สวน หรือดำเนินคดีในความผิด เกี่ยวกับการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งกฎหมาย มีความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และเพื่อให้มีมาตรการควบคุมการมี การใช้ และการพาอาวุธปืน และเครื่องกระสุนปืน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 และมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 ประกอบกฎกระทรวงการมีและใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนของหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ และการมอบให้ประชาชนมีและใช้เพื่อช่วยเหลือราชการ พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ออกตามความในพระราชบัญญัติ อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกระเบียบดังกล่าวไว้

โดยมีใจความสำคัญที่น่าสนใจคือ ระบุให้ ประธานกรรมการการเลือกตั้งหรือกรรมการการเลือกตั้ง เป็นผู้มีสิทธิที่จะมีและใช้และพาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนติดตัว ตามระเบียบนี้ โดยหากประสงค์จะพาอาวุธปืนติดตัว ให้ผู้อนุญาตออกหนังสืออนุญาตให้กับผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวตามวาระการดำรงตำแหน่ง

โดยให้สำนักงานฯจัดให้มีสถานที่เก็บรักษาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนของสำนักงานฯ ที่มั่นคงแข็งแรง และปลอดภัย รวมทั้งจัดให้มีระบบการรักษาความปลอดภัย

ส่วนเจ้าพนักงานผู้ประสงค์จะขออนุญาตมีและใช้ และพาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนติดตัวต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

(1) ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่สืบสวน สอบสวน ไต่สวน หรือดำเนินคดี หรือมีความจำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง และการคุ้มครองพยาน

(2) ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนจากสำนักงาน หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

(3) ไม่เคยมีพฤติการณ์เสื่อมเสียเกี่ยวกับการมีและใช้ และพาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน

(4) ไม่เป็นบุคคลที่มีร่างกายพิการ ทุพพลภาพ วิกลจริต จิตฟั่นเฟือน หรือไม่สมประกอบ หรือติดยาเสพติดให้โทษ

อาวุธปืน ตามระเบียบดังกล่าว หมายรวมทั้งอาวุธปืนยาว และอาวุธปืนสั้น โดยมีการระบุว่าในการพาอาวุธปืนนั้น สำหรับอาวุธปืนยาวให้พาไปด้วยความปลอดภัย ระมัดระวัง อย่าให้เป็นที่หวาดเสียวแก่บุคคลอื่น ส่วนอาวุธปืนสั้นนั้น ในกรณีแต่งเครื่องแบบ ให้พาไปด้วยความเหมาะสมเรียบร้อย โดยใส่ซองปืนกระเป๋าถือ หรืออุปกรณ์จัดเก็บอื่นใดที่เหมาะสมกับชนิดและสภาพของอาวุธปืน หรือเครื่องกระสุนปืน และในกรณีไม่ได้แต่งเครื่องแบบ ให้พาโปโดยมิดชิด

และ ให้นำหนังสืออนุญาตให้มีและใช้ และพาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนติดตัว และบัตรประจำตัว ประธานกรรมการการเลือกตั้งหรือกรรมการการเลือกตั้ง หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรประจำตัว เจ้าพนักงานติดตัวไปด้วยทุกครั้ง เว้นแต่กรณีมีเหตุฉุกเฉิน

Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

