สลด เรือกู้ภัยล่มกลางเมืองหาดใหญ่ เด็กน้อยหลุดมือแม่ จมหายต่อหน้า

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 26 พ.ย. 2568 15:40 น.| อัปเดต: 26 พ.ย. 2568 15:40 น.
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2568 เพจเฟซบุ๊ก “การันต์ ศรีวัฒนบูรพา” รายงานเหตุการณ์น่าสลดใจ เมื่อช่วงค่ำวานนี้ พื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระบุว่ากระแสน้ำในตัวเมืองหลายจุดมีความรุนแรงและเชี่ยวกรากมาก ขณะที่ทีมเรือกู้ภัยกำลังลำเลียงครอบครัวผู้ประสบภัยครอบครัวหนึ่งออกมายังที่ปลอดภัย ปรากฏว่าเรือไม่สามารถต้านทานแรงน้ำได้จนเกิดพลิกคว่ำ

หลังเรือพลิกทำให้เด็กเล็กที่โดยสารมาด้วย หลุดออกจากมือแม่ ร่างหลุดออกจากเสื้อชูชีพ แล้วจมหายไปกับกระแสน้ำต่อหน้าต่อตาผู้เป็นแม่และเจ้าหน้าที่ สร้างความสะเทือนใจให้กับผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เป็นอย่างมาก

ทางด้านกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสงขลา สรุปสถานการณ์อุทกภัยประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน 2568 ว่าจังหวัดสงขลายังคงเผชิญภาวะฝนตกหนักต่อเนื่อง จากอิทธิพลของร่องมรสุมกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่มีกำลังแรง ส่งผลให้น้ำท่วมขยายวงกว้างครอบคลุมทั้งจังหวัด รวม 16 อำเภอ 115 ตำบล 823 หมู่บ้าน 200 ชุมชน

ตัวเลขผู้ได้รับผลกระทบล่าสุดอยู่ที่ 270,906 ครัวเรือน หรือประมาณ 697,231 คน โดยพื้นที่ที่มีสถานการณ์หนักที่สุด ได้แก่ อำเภอหาดใหญ่, สะเดา, รัตภูมิ, จะนะ, บางกล่ำ และนาหม่อม สาเหตุหลักเกิดจากการล้นตลิ่งของคลองอู่ตะเภา ทำให้มวลน้ำไหลบ่าเข้าท่วมอำเภอสะเดา คลองหอยโข่ง ก่อนจะขยายเข้าสู่เขตเมืองหาดใหญ่เป็นบริเวณกว้าง โดยเฉพาะพื้นที่หาดใหญ่ใน เขต 8 และอำเภอบางกล่ำ ซึ่งถือเป็นจุดวิกฤตที่มีผู้ได้รับผลกระทบสูงสุดกว่า 2.4 แสนคน

