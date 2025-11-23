อันวาร์ ปัดวุ่น! ยันมาเลเซียแค่กาวใจ ไม่เคยแทรกแซงปมขัดแย้ง ไทย-กัมพูชา
“อันวาร์ อิบราฮิม” ยืนกราน ไร้เจตนาแทรกแซงปมขัดแย้งไทย-กัมพูชา ย้ำทำหน้าที่แค่คนกลาง ด้านชายแดนตึงเครียดหนัก AOT แฉพบทุ่นระเบิดใหม่ต้นเหตุทหารไทยเจ็บ
นายอันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย แถลงยืนยันว่ามาเลเซียไม่ได้แทรกแซงปัญหาข้อพิพาทระหว่างไทยและกัมพูชาตามที่มีกลุ่มผู้ประท้วงกล่าวหา โดยย้ำว่าบทบาทของมาเลเซียเป็นเพียงผู้ประสานงานเพื่ออำนวยความสะดวกให้เกิดการเจรจาอย่างสันติวิธีเท่านั้น ไม่ได้เข้ามาก้าวก่ายอธิปไตยหรือการตัดสินใจของประเทศไทยแต่อย่างใด
จากกรณีที่กลุ่มมวลชนบุกไปรวมตัวหน้าสถานทูตมาเลเซียประจำกรุงเทพฯ เมื่อวันเสาร์ที่ 22 พ.ย.ที่ผ่านมา เพื่อประท้วงนายอันวาร์ ในฐานะประธานอาเซียนว่าล้ำเส้นความพยายามของไทยในการปกป้องดินแดน นายอันวาร์ชี้แจงว่า ตนทำหน้าที่อำนวยความสะดวกเพียง 2 เรื่อง คือหนึ่ง ประสานให้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดของทั้งสองฝ่ายได้พบหารือกัน และสอง เปิดทางให้กระทรวงการต่างประเทศได้ติดต่อประสานงานกัน
โดยตนได้โทรศัพท์สายตรงหาผู้นำทั้งไทยและกัมพูชาเพื่อถามถึงความเป็นไปได้ในการพูดคุย ซึ่งทั้งสองฝ่ายเป็นผู้กำหนดขอบเขตและหัวข้อหารือกันเอง หลังจากนั้นประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ จึงได้เข้ามาร่วมวงพูดคุยด้วย
ผู้นำมาเลเซียระบุต่อว่า การที่คนบางกลุ่มในไทยกล่าวหาว่ามาเลเซียแทรกแซงนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง เพราะตนทราบดีว่าฝ่ายไทยมีสิทธิชอบธรรมในการรักษาผลประโยชน์ของชาติ กัมพูชาก็เช่นกัน กว่าจะตกลงกันได้ภายใต้กรอบ “ข้อตกลงสันติภาพกัวลาลัมเปอร์” ที่ลงนามไปในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 47 ต้องใช้ความพยายามอย่างสูง ซึ่งตนย้ำชัดเจนในที่ประชุมแล้วว่า การตัดสินใจสุดท้ายล้วนอยู่ที่ไทยและกัมพูชาทั้งสิ้น
และเมื่อมีรายงานว่า กลุ่มผู้ชุมนุมเตรียมเคลื่อนขบวนไปยังสถานทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย เนื่องจากมองว่ารัฐบาลใช้วิธีการไม่เป็นธรรม โดยนำเรื่องการเจรจาการค้ามาผูกโยงและต่อรองกับสิทธิอธิปไตยของไทย พร้อมระบุว่านายอันวาร์ทำเกินหน้าที่ด้วยการสั่งให้ไทยยุติปฏิบัติการชายแดน และจับมือกับสหรัฐฯ ใช้อิทธิพลกดดันไทยอย่างไม่เหมาะสม
ด้านนายโมฮัมหมัด ฮาซาน รัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซีย เปิดเผยว่า มาเลเซียพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการเจรจาระหว่างไทย-กัมพูชาอีกครั้งในฐานะตัวกลาง หลังสถานการณ์ชายแดนกลับมาตึงเครียดและความสัมพันธ์แย่ลง ทั้งที่เพิ่งลงนามข้อตกลงสันติภาพ โดยความขัดแย้งปะทุขึ้นจากการปะทะกันเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน จนฝ่ายไทยประกาศระงับการปฏิบัติตามข้อตกลงสันติภาพที่สหรัฐฯ ให้การสนับสนุน
นายโมฮัมหมัดระบุสาเหตุที่ไทยระงับการหยุดยิง เป็นเพราะทหารไทยหลายนายได้รับบาดเจ็บจากทุ่นระเบิดขณะลาดตระเวน ฝ่ายไทยมั่นใจว่าเป็นระเบิดที่กองกำลังกัมพูชาลอบฝังไว้ใหม่ แม้กระทรวงกลาโหมกัมพูชาจะปฏิเสธเสียงแข็งว่าเป็นระเบิดเก่าและขอให้ไทยเลี่ยงพื้นที่เสี่ยง พร้อมยืนยันจะร่วมมือตามข้อตกลงเดิม ทว่าทีมผู้สังเกตการณ์อาเซียนที่ประจำการในพื้นที่ทั้งสองฝั่ง รายงานข้อมูลตรงกันว่าทุ่นระเบิดเหล่านั้นเป็นทุ่นระเบิดใหม่
ที่มา: FreeMalaysiaToday
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “น.อ.ธรรมนูญ” เมินเขมรส่ง BHQ ประชิดชายแดน ลั่นไม่กลัว เตรียมพร้อมขั้นสุด
- สื่อเขมรเล่นใหญ่ อ้างไทย กำลังมีปัญหากับอาเซียน บิดเบือนความจริงไม่ได้อีกต่อไป
- เขมร เรียกนักข่าวมาอบรม อ้างเป็นคนลวนลามผู้ต้องหาหญิง เงียบเรื่องตำรวจ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: