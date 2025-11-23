ข่าวต่างประเทศ

อันวาร์ ปัดวุ่น! ยันมาเลเซียแค่กาวใจ ไม่เคยแทรกแซงปมขัดแย้ง ไทย-กัมพูชา

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 23 พ.ย. 2568 12:47 น.| อัปเดต: 23 พ.ย. 2568 12:48 น.
66
อันวาร์ ปัดวุ่น! ยันมาเลเซียแค่กาวใจ ไม่เคยแทรกแซงปมขัดแย้ง ไทย-กัมพูชา

“อันวาร์ อิบราฮิม” ยืนกราน ไร้เจตนาแทรกแซงปมขัดแย้งไทย-กัมพูชา ย้ำทำหน้าที่แค่คนกลาง ด้านชายแดนตึงเครียดหนัก AOT แฉพบทุ่นระเบิดใหม่ต้นเหตุทหารไทยเจ็บ

นายอันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย แถลงยืนยันว่ามาเลเซียไม่ได้แทรกแซงปัญหาข้อพิพาทระหว่างไทยและกัมพูชาตามที่มีกลุ่มผู้ประท้วงกล่าวหา โดยย้ำว่าบทบาทของมาเลเซียเป็นเพียงผู้ประสานงานเพื่ออำนวยความสะดวกให้เกิดการเจรจาอย่างสันติวิธีเท่านั้น ไม่ได้เข้ามาก้าวก่ายอธิปไตยหรือการตัดสินใจของประเทศไทยแต่อย่างใด

จากกรณีที่กลุ่มมวลชนบุกไปรวมตัวหน้าสถานทูตมาเลเซียประจำกรุงเทพฯ เมื่อวันเสาร์ที่ 22 พ.ย.ที่ผ่านมา เพื่อประท้วงนายอันวาร์ ในฐานะประธานอาเซียนว่าล้ำเส้นความพยายามของไทยในการปกป้องดินแดน นายอันวาร์ชี้แจงว่า ตนทำหน้าที่อำนวยความสะดวกเพียง 2 เรื่อง คือหนึ่ง ประสานให้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดของทั้งสองฝ่ายได้พบหารือกัน และสอง เปิดทางให้กระทรวงการต่างประเทศได้ติดต่อประสานงานกัน

โดยตนได้โทรศัพท์สายตรงหาผู้นำทั้งไทยและกัมพูชาเพื่อถามถึงความเป็นไปได้ในการพูดคุย ซึ่งทั้งสองฝ่ายเป็นผู้กำหนดขอบเขตและหัวข้อหารือกันเอง หลังจากนั้นประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ จึงได้เข้ามาร่วมวงพูดคุยด้วย

นายอันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย กำลังประกาศมาตรการ
ภาพจาก: FB/ Anwar Ibrahim

ผู้นำมาเลเซียระบุต่อว่า การที่คนบางกลุ่มในไทยกล่าวหาว่ามาเลเซียแทรกแซงนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง เพราะตนทราบดีว่าฝ่ายไทยมีสิทธิชอบธรรมในการรักษาผลประโยชน์ของชาติ กัมพูชาก็เช่นกัน กว่าจะตกลงกันได้ภายใต้กรอบ “ข้อตกลงสันติภาพกัวลาลัมเปอร์” ที่ลงนามไปในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 47 ต้องใช้ความพยายามอย่างสูง ซึ่งตนย้ำชัดเจนในที่ประชุมแล้วว่า การตัดสินใจสุดท้ายล้วนอยู่ที่ไทยและกัมพูชาทั้งสิ้น

และเมื่อมีรายงานว่า กลุ่มผู้ชุมนุมเตรียมเคลื่อนขบวนไปยังสถานทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย เนื่องจากมองว่ารัฐบาลใช้วิธีการไม่เป็นธรรม โดยนำเรื่องการเจรจาการค้ามาผูกโยงและต่อรองกับสิทธิอธิปไตยของไทย พร้อมระบุว่านายอันวาร์ทำเกินหน้าที่ด้วยการสั่งให้ไทยยุติปฏิบัติการชายแดน และจับมือกับสหรัฐฯ ใช้อิทธิพลกดดันไทยอย่างไม่เหมาะสม

ด้านนายโมฮัมหมัด ฮาซาน รัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซีย เปิดเผยว่า มาเลเซียพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการเจรจาระหว่างไทย-กัมพูชาอีกครั้งในฐานะตัวกลาง หลังสถานการณ์ชายแดนกลับมาตึงเครียดและความสัมพันธ์แย่ลง ทั้งที่เพิ่งลงนามข้อตกลงสันติภาพ โดยความขัดแย้งปะทุขึ้นจากการปะทะกันเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน จนฝ่ายไทยประกาศระงับการปฏิบัติตามข้อตกลงสันติภาพที่สหรัฐฯ ให้การสนับสนุน

นายโมฮัมหมัดระบุสาเหตุที่ไทยระงับการหยุดยิง เป็นเพราะทหารไทยหลายนายได้รับบาดเจ็บจากทุ่นระเบิดขณะลาดตระเวน ฝ่ายไทยมั่นใจว่าเป็นระเบิดที่กองกำลังกัมพูชาลอบฝังไว้ใหม่ แม้กระทรวงกลาโหมกัมพูชาจะปฏิเสธเสียงแข็งว่าเป็นระเบิดเก่าและขอให้ไทยเลี่ยงพื้นที่เสี่ยง พร้อมยืนยันจะร่วมมือตามข้อตกลงเดิม ทว่าทีมผู้สังเกตการณ์อาเซียนที่ประจำการในพื้นที่ทั้งสองฝั่ง รายงานข้อมูลตรงกันว่าทุ่นระเบิดเหล่านั้นเป็นทุ่นระเบิดใหม่

ที่มา: FreeMalaysiaToday

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
บันเทิง

เปิดเบาะแสใหม่ “บอสกันต์ ดิไอคอน” ภาพจากกล้องวงจรปิดภายในเรือนจำ

4 นาที ที่แล้ว
เวย์ไทเทเนียมโพสต์คำคม บันเทิง

กระแสตีกลับ “เวย์ ไทเทเนียม” โพสต์คำคมดึงสติวันที่ลำบาก!

24 นาที ที่แล้ว
กันจอมพลังช่วยสู้ ช่วยหญิงเกาะเสาไฟ ข่าว

ภาพสะเทือนใจ หญิงเกาะเสาไฟ น้ำท่วมหาดใหญ่มิดตัว “กันจอมพลัง” เร่งช่วย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อันวาร์ ปัดวุ่น! ยันมาเลเซียแค่กาวใจ ไม่เคยแทรกแซงปมขัดแย้ง ไทย-กัมพูชา ข่าวต่างประเทศ

อันวาร์ ปัดวุ่น! ยันมาเลเซียแค่กาวใจ ไม่เคยแทรกแซงปมขัดแย้ง ไทย-กัมพูชา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลิเวอร์พูล พบ ฟอเรสต์ ข่าวกีฬา

ตัดเกรด 11 แข้ง “ลิเวอร์พูล” แพ้ ฟอเรสต์ คาบ้าน 0-3

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพื่อนเปิดอก ชีวิตสุดช้ำ ชีวิตพังเพราะ &quot;นานา&quot; ทำคนในก๊วนหมดตัว ครอบครัวร้าว บันเทิง

เพื่อนเปิดอก ชีวิตแย่ลง หลัง “นานา” ยืมเงิน ครอบครัวร้าว ยันยังรักเพื่อน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เต่าทะเลกินริชแบนด์ ข่าววันนี้ ข่าวอาชญากรรม

เปิดคลิปล่าตัว นทท.ให้ “เต่าทะเล” กินสายริสแบนด์ ย้ำบทลงโทษหนัก!

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพื่อนไม่ทิ้งกัน &quot;แอน อลิชา&quot; ไลฟ์ขายของ ช่วยปักตะกร้าให้ &quot;นานา ไรบีนา&quot; บันเทิง

เพื่อนไม่ทิ้งกัน “แอน อลิชา” ไลฟ์สด ช่วยปักตะกร้าให้ “นานา ไรบีนา” หาเงินคืน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ลูกสาววอนช่วยค้นหา “พ่อประมงพี้นบ้าน” ขาดการติดต่อ หลังไปหาปลาคนเดียว

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวภูมิภาค

อัปเดตน้ำท่วมหาดใหญ่ ช่วยป้าวัย 62 หนีตายขึ้นต้นไม้นาน 6 ชม.

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอเตือน! อาบน้ำเย็นหน้าหนาว เสี่ยงอันตรายถึงชีวิต แนะให้ทำแบบนี้ สุขภาพและการแพทย์

หมอเตือน! คนกลุ่มนี้ อาบน้ำเย็นหน้าหนาว เสี่ยงอันตรายถึงชีวิต แนะให้ทำแบบนี้

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
นานา ร่ำไห้แจงทุกข้อสงสัย ยันไม่หนี ขอโทษครอบครัว-เพื่อนๆ ที่ทำให้ผิดหวัง บันเทิง

เข้าตาจน! นานา ไรบีนา เปิดใจครั้งแรก ยันไม่หนี ร่ำไห้ขอโทษครอบครัว-เพื่อนที่ต้องโกหก

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 23 11 68 ดูดวง

เจาะ 6 ราศี มีเกณฑ์ได้ของใหญ่ ซื้อบ้าน ซื้อรถ หรือรับมรดก

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
แกล้งจนตาย! วันหยุด 15 ดับอนาถเพื่อนเล่นพิเรนทร์ อัดลมเข้าในความโหดร้ายภายในนั้น ข่าวต่างประเทศ

แกล้งจนตาย! เด็ก 15 ดับอนาถ เพื่อนเล่นพิเรนทร์ อัดลมเข้าทวารหนัก อวัยวะภายในฉีกขาด

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เปแอสเช พบ เลอ อาฟร์ ดูบอลสด ฟุตบอลลีกเอิง 2025/26 วันที่ 22 พ.ย. 68

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

นาโปลี พบ อตาลันต้า ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 22 พ.ย. 68

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ผลบอลจตุรมิตร เทพศิรินทร์ ชนะ กรุงเทพคริสเตียน 2-0 ซิวแชมป์หนที่ 31

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่แจ้งข่าวเศร้า น้องมาร์ติน หนูน้อยวัย 1 ขวบ ป่วยมะเร็งตับระยะ 4 เสียชีวิตแล้ว ข่าว

แม่แจ้งข่าวเศร้า น้องมาร์ติน หนูน้อยวัย 1 ขวบ ป่วยมะเร็งตับระยะ 4 เสียชีวิตแล้ว

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
มาแล้วเลขเด็ด อ.น๊อตตี้ศิษย์ปู่ใหญ่ 1/12/68 ลุ้นตั๋วสัญจร กำแพงเพชร เลขเด็ด

มาแล้ว เลขเด็ด อ.น๊อตตี้ ศิษย์ปู่ใหญ่ 1/12/68 แนวทางลุ้นหวยสัญจร กำแพงเพชร

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
สถานการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่ 22 พ.ย. 68 ข่าวภูมิภาค

คลิปนายกฯ อนุทิน ถึงหาดใหญ่ ลุยสั่งด่วน! หลังเข้าฟังรายงานวิกฤตหนัก

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลบอลจตุรมิตร คู่ชิงที่ 3 ข่าวกีฬา

อัสสัมชัญ ย้ำแค้น สวนกุหลาบ คว้าอันดับ 3 บอลจตุรมิตรครั้งที่ 31

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

นิวคาสเซิล พบ แมนซิตี้ ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 22 พ.ย. 68

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

บขส. – รฟท. แจ้งหยุดเดินรถเส้นทางสายใต้ หลังฝนตก-น้ำท่วมสูงพื้นที่ อ.หาดใหญ่

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ฟิออเรนตินา พบ ยูเวนตุส ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 22 พ.ย. 68

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
แตงโม ภรรยา แจ็กแปบโฮ โพสต์ภาพขอบคุณทนาย ลั่น เตรียมรับหมายศาลได้เลย บันเทิง

แตงโม ภรรยา แจ็กแปปโฮ โพสต์ภาพขอบคุณทนาย ลั่น เตรียมรับหมายศาลได้เลย

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 23 พ.ย. 2568 12:47 น.| อัปเดต: 23 พ.ย. 2568 12:48 น.
66
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เปิดเบาะแสใหม่ “บอสกันต์ ดิไอคอน” ภาพจากกล้องวงจรปิดภายในเรือนจำ

เผยแพร่: 23 พฤศจิกายน 2568
เวย์ไทเทเนียมโพสต์คำคม

กระแสตีกลับ “เวย์ ไทเทเนียม” โพสต์คำคมดึงสติวันที่ลำบาก!

เผยแพร่: 23 พฤศจิกายน 2568
กันจอมพลังช่วยสู้ ช่วยหญิงเกาะเสาไฟ

ภาพสะเทือนใจ หญิงเกาะเสาไฟ น้ำท่วมหาดใหญ่มิดตัว “กันจอมพลัง” เร่งช่วย

เผยแพร่: 23 พฤศจิกายน 2568
ลิเวอร์พูล พบ ฟอเรสต์

ตัดเกรด 11 แข้ง “ลิเวอร์พูล” แพ้ ฟอเรสต์ คาบ้าน 0-3

เผยแพร่: 23 พฤศจิกายน 2568
Back to top button