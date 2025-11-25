ข่าวต่างประเทศ

เจาะลึกวิกฤตอุทกภัยอาเซียน เที่ยวได้ไหมในวันที่ “เวียดนาม-ไทย-มาเลเซีย” จมบาดาล?

เผยแพร่: 25 พ.ย. 2568 17:18 น.
66
ภาพ @AP

เจาะลึกวิกฤตอุทกภัยอาเซียน เที่ยวได้ไหมในวันที่ “เวียดนาม-ไทย-มาเลเซีย” จมบาดาล? เช็กสถานการณ์ล่าสุดที่นี่

สามยักษ์ใหญ่ท่องเที่ยวอาเซียนเผชิญมรสุมหนัก เวียดนามเจอฝนพันปีสังเวยแล้ว 91 ศพ หาดใหญ่จมมิดทำทัวร์มาเลย์ยกเลิกวุ่น ขณะที่มาเลเซียระดมพลรับมือวิกฤตน้ำท่วมกระทบแหล่งท่องเที่ยวดัง

คำถามที่นักเดินทางทั่วโลกกำลังเฝ้าถามมากที่สุดในเวลานี้คือ “ยังปลอดภัยหรือไม่ที่จะเดินทางไปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้?”

เมื่อสามจุดหมายปลายทางยอดนิยมอย่าง เวียดนาม ไทย และมาเลเซีย กำลังถูกถล่มด้วยมหาอุทกภัยที่สร้างความโกลาหลและทำให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในเมืองหลักต้องกลายเป็นอัมพาต นี่คือรายงานสรุปสถานการณ์ล่าสุดจากพื้นที่ เพื่อประกอบการตัดสินใจของนักเดินทาง ข้อมูลจาก VNexpress

บ้านเรือนจมอยู่ใต้น้ำในเมืองคั้นห์หว่า ประเทศเวียดนาม 20 พฤศจิกายน 2025 (Nguyen Huy Thanh/VNA via AP)

เวียดนาม โศกนาฏกรรมในรอบ 50 ปี

ฝนที่ตกลงมาอย่างหนักหน่วงได้เปลี่ยนภาคกลางตอนใต้ของเวียดนาม ซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองตากอากาศชื่อดังอย่าง ญาจาง (Nha Trang), กวีญิน (Quy Nhon) และฟูเยน (Phu Yen) ให้กลายเป็นพื้นที่ประสบภัย

สถานการณ์ล่าสุด: รัฐบาลเวียดนามรายงานเมื่อวันจันทร์ว่า ระดับน้ำในภาคกลางเริ่มลดลงแล้ว หลังจากเผชิญน้ำท่วมและดินถล่มยืดเยื้อมานานกว่า 1 สัปดาห์ ความเสียหายที่เกิดขึ้นประเมินค่าไม่ได้ มีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วถึง 91 ราย โครงสร้างพื้นฐานพังเสียหาย ส่งผลให้กว่า 1.1 ล้านครัวเรือนและธุรกิจต้องใช้ชีวิตโดยไร้ไฟฟ้าใช้

“ทารก” อพยพออกจากน้ำท่วมในเมืองคั้นห์หว่าของเวียดนาม 20 พ.ย. 2025 (Nguyen Huy Thanh/VNA via AP)

การประเมินระบุว่า อุทกภัยในภาคกลางตอนใต้ช่วงวันที่ 16-22 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ถือว่า “เลวร้ายที่สุดในรอบ 50 ปี”

การเดินทางและเที่ยวบิน – ข่าวดีเล็กน้อยสำหรับนักเดินทางคือ ท่าอากาศยานหลักยังคงเปิดให้บริการตามปกติ ณ เช้าวันจันทร์ เที่ยวบินเข้า-ออกศูนย์กลางการบินอย่าง เตินเซินเญิ้ต (โฮจิมินห์), นอยไบ (ฮานอย) และดานัง ยังคงให้บริการตามตาราง

ส่วนสนามบินตุยฮวา (Tuy Hoa) ในจังหวัดดั๊กลัก ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่เสียหายหนัก ได้กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งเมื่อ 2 วันก่อน หลังต้องปิดชั่วคราวไปเมื่อวันที่ 20 พ.ย.

คำเตือนนักท่องเที่ยว กระทรวงการต่างประเทศสหราชอาณาจักร (UK Foreign Office) ยังไม่ออกประกาศเตือนภัยการเดินทางฉบับใหม่ แต่ได้ระบุในข้อมูลอัปเดตล่าสุดว่า “ฤดูพายุหมุนเขตร้อนกินเวลาตั้งแต่พฤษภาคมถึงพฤศจิกายน ปี 2025 นี้เวียดนามเจอปริมาณฝนที่สูงเกินคาด” พร้อมแนะนำให้นักท่องเที่ยวติดตามพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด

(Nguyen Dung/VNA via AP)

ไทย – หาดใหญ่วิกฤต “ทัวร์มาเลย์หนีกลับ!”

สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า ฝนที่ตกหนักติดต่อกันหลายวันได้คร่าชีวิตผู้คนในภาคใต้ของไทยไปแล้วอย่างน้อย 8 ราย

สถานการณ์ล่าสุด “หาดใหญ่” ศูนย์กลางการท่องเที่ยวแดนใต้ เผชิญกับฝนตกหนักที่สุดในรอบกว่า 30 ปีเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ภาพข่าวเผยให้เห็นย่านการค้าจมอยู่ใต้น้ำสีน้ำตาลขุ่น ร้านค้าและรถมอเตอร์ไซค์จมมิดคัน

ผลกระทบต่อการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ยอมรับว่าน้ำท่วมรุนแรงในหาดใหญ่และสงขลากำลังฉุดรั้งบรรยากาศการท่องเที่ยวอย่างหนัก สื่อ The Nation รายงานว่า นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียจำนวนมากตัดสินใจยกเลิกแผนการเดินทางในสัปดาห์นี้

“รัฐบาลมาเลเซีย” ประกาศเตือนภัยน้ำท่วม โดยแนะนำให้พลเมืองหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังภาคใต้ของไทย ส่งผลให้ความต้องการเดินทางลดฮวบและคาดว่าจะมีการระงับทริปทัวร์ในระยะสั้น

นักท่องเที่ยวตกค้าง – สื่อมาเลเซียรายงานว่า มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ โดยเฉพาะชาวมาเลเซีย ติดค้างอยู่ในโรงแรมและไม่สามารถอพยพได้อย่างปลอดภัย กระทรวงการต่างประเทศมาเลเซียระบุตัวเลขล่าสุดว่า มีชาวมาเลเซียราว 4,000 คนตกค้างอยู่ในหาดใหญ่และพื้นที่ใกล้เคียง แต่ยืนยันว่าทุกคนยังปลอดภัยดี

รถดับเพลิงจมอยู่ในน้ำท่วมที่ จ.สงขลา ภาคใต้ของไทย 24 พฤศจิกายน 2025
รถดับเพลิงจมอยู่ในน้ำท่วมที่ จ.สงขลา ภาคใต้ของไทย 24 พฤศจิกายน 2025 (AP Photo)

“มาเลเซีย” เพื่อนบ้านก็เจ็บหนัก

มาเลเซีย ซึ่งครองแชมป์ประเทศที่มีนักท่องเที่ยวไปเยือนมากที่สุดในอาเซียนปีนี้ ก็หนีไม่พ้นวิกฤตเดียวกัน ประชาชนกว่า 11,000 คนใน 7 รัฐได้รับผลกระทบจากฝนถล่ม

พื้นที่เสี่ยง – รัฐกลันตัน ทางตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมีพรมแดนติดกับไทย เป็นพื้นที่ที่เสียหายหนักที่สุด มีผู้ประสบภัยถึง 8,228 คน อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตในฝั่งมาเลเซีย

ที่น่ากังวล คือ สื่ออย่างเดอะสตาร์รายงานว่า เขตชายฝั่งในรัฐสลังงอร์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกอย่าง ถ้ำบาตู (Batu Caves), สวนน้ำซันเวย์ ลากูน และสนามแข่งรถเซปัง ก็เริ่มได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหลังฝนเทลงมาอย่างหนักตั้งแต่เช้าวันจันทร์

การรับมือ – อาหมัด ซาฮิด ฮามิดี รองนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย สั่งการระดมทีมป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พร้อมยานพาหนะทางบกและทางน้ำกว่า 90 คัน เตรียมพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชม.

น้ำท่วมมาเลเซียวันนี้
ภาพ @zamin
Wang Tangga Gua Kelam Kaki Bukit Perlis
แฟ้มภาพ

