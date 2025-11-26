น้ำท่วมหาดใหญ่ทำพิษ สองหนุ่มมาเลฯ โป๊ะแตก แอบนอกใจเมียตัวเอง
น้ำท่วมหาดใหญ่ทำพิษ หลังจากที่มีชาวเน็ตแชร์ถึงสองเคส ถึงเหตุการณ์ที่ชายชาวมาเลเซียถูกจับได้ว่าแอบนอกใจเมีย เนื่องจากติดอยู่ที่โรงแรม
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน สำนักข่าว เวิล์ดออฟบัซ สื่อในประเทศมาเลเซีย รายงานว่า ชายชาวมาเลเซียวัย 45 ปี ถูกจับได้ว่าเล่นชู้สืบเนื่องจากเหตุน้ำท่วมหาดใหญ่ จ.สงขลา ในประเทศไทย
โดยชายคนดังกล่าวบอกกับภรรยาว่าเขาจะเดินทางไปประชุมที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซียทว่าจากน้ำท่วมทำให้เขาไม่สามารถไปไหนได้ และทำให้เขาแชร์ตำแหน่งขอความช่วยเหลือและพบว่าเขาอยู่ที่โรงแรมในหาดใหญ่ โดยเขาสารภาพว่าเขาไปที่หาดใหญ่กับเพื่อนเพื่อทำให้จิตใจของเขาสงบลง
ทางภรรยากล่าวด้วยว่าเธอสงสัยมาได้ซักพักแล้ว เนื่องจากดูสัมภาระแล้วพบว่าเขาเตรียมเสื้อผ้าไปเที่ยวมากกว่า โดยเฉพาะเครื่องแต่งกายไปเที่ยวทะเล เบื้องต้นมีรายงานว่าชายคนดังกล่าวได้รับความช่วยเหลือแล้ว
อย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่เคสเดียวที่เกิดเหตุการณ์ทำนองนี้ โดยชายอีกคนได้รับความช่วยเหลือ หลังจากที่เขาติดอยู่ที่โรงแรม อ.หาดใหญ่ อย่างไรก็ตามขณะที่ทางญาติของภรรยาเข้าช่วยเหลือกับพบว่าเขาเช่าห้องอยู่กับผู้หญิงไทยคนหนึ่งนานถึง 4 วัน ทั้งนี้มีรายงานว่าบุคคลดังกล่าวได้รับความช่วยเหลือแล้ว
