ข่าว
ปู มัณฑนา โพสต์แล้ว หลังศาลสั่งจำคุก คดีฉ้อโกงหลอกร่วมลงทุน
เคลื่อนไหวล่าสุด ปู มัณฑนา โพสต์เฟซบุ๊ก หลังศาลพิพากษาสั่งจำคุก 2 ปี คดีฉ้อโกงหลอกร่วมลงทุน ไม่รอลงอาญา ลั่น “เคารพคำพิพากษาของศาล”
หลังจากศาลแขวงพระนครใต้ ได้มีคำพิพากษา สั่งจำคุกนักแสดงรุ่นใหญ่ ปู มัณฑนา หิมะทองคำ เป็นเวลา 2 ปี โดยไม่รอลงอาญา ในความผิดฐานฉ้อโกง และหลอกร่วมลงทุน เมื่อช่วงเช้าวันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 ที่ผ่านมา
ล่าสุด ปู มัณฑนา ได้มีความเคลื่อนไหวผ่านหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัว Pou Mantana ระบุว่า “ปูเคารพคำพิพากษาของศาลชั้นต้น และขอใช้สิทธิยื่นอุทธรณ์ค่ะ” ท่ามกลางกำลังใจดี ๆ จากชาวเน็ตและแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์กันอย่างเนืองแน่น
อ้างอิงจาก : FB Pou Mantana
