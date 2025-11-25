ด่วน! ศาลพิพากษา จำคุก ปู มัณฑนา 2 ปี ไม่รอลงอาญา ฐานฉ้อโกง-หลอกร่วมลงทุน
ด่วน! ศาลสั่งจำคุก ปู มัณฑนา 2 ปี ไม่รอลงอาญา ความผิดฐาน ฉ้อโกงและหลอกลงทุน ด้านทนายเตรียมหลักทรัพย์ ขอยื่นประกันตัว
ช่วงเช้าของวันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 ศาลแขวงพระนครใต้ ได้มีการนัดอ่านคำพิพากษา โดยศาลมีคำสั่งจำคุก ปู มัณฑนา หิมะทองคำ เป็นเวลา 2 ปี ไม่รอลงอาญา ในฐานความผิด ฉ้อโกงหลอกลงทุน เบื้องต้นทนายความของดาราสาว เตรียมหลักทรัพย์และยื่นประกันตัวดาราสาว ปู มัณฑนา แล้ว โดยอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล
ขณะเดียวกันทางด้าน ลูกหมี รัศมี คู่กรณีอีกคนหนึ่งของ ปู มัณฑนา ก็ได้เข้าฟังคำพิพากษาในวันนี้เช่นเดียวกัน โดยมาเป็นพยานให้ฟังของอ้อม ซึ่งถูกนักแสดงดังหลอกให้ร่วมลงทุนในธุรกิจคอลลาเจน ลูกหมี โพสต์ข้อความหลังศาลพิพากษาตัดสินให้ ปู มัณฑนา จำคุกไม่รอลงอาญา ว่า “สวย ๆ อยู่โรงเรียน 2 ปีจ๊ะ #ไม่มีใครใหญ่เกินกรรม”
ต่อมา ลูกหมี รัศมี ก็ได้โพสต์คลิปแจ้งความคืบหน้าในการฟังคำพิพากษาวันนี้ว่า “ตนมาฟังคำตัดสินคดีอาญาระหว่างอ้อม พัชมล และปู มัณฑนา ซึ่งปู มัณฑนา ชักชวนอ้อมลงทุนทำธุรกิจคอลลาเจน แต่ธุรกิจไม่มีอยู่จริง วันนี้ศาลตัดสินเรียบร้อยแล้วว่า ปูจำคุก 2 ปี ซึ่งปู มัณฑนา คงจะยื่นอุทธรณ์ต่อ เพราะว่าสามารถประกันตัว ก็สู้ ๆ นะคะผู มัณฑนา”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงจาก : FB ท่านเปา, Lookmee Russamee Tongsiriprisri
ติดตาม The Thaiger บน Google News: