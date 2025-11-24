“ทนายวิฑูรย์” โต้ข่าว “บอสกันต์” ไม่เป็นความจริง หลังคลิปโผล่แดน 1
ทนายวิฑูรย์ โต้ข่าว บอสกันต์ ไม่เป็นความจริง หลังคลิปโผล่แดน 1 ยืนยันไม่ได้มีการติดสินบน หรือ ได้รับสิทธิพิเศษในเรือนจำ
นายวิฑูรย์ เก่งงาน ทนายความของกลุ่มผู้ต้องขังคดีดิไอคอน ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ บอสกันต์ หรือ กันต์ กันตถาวร ปรากฏภาพในกล้องวงจรปิดและได้รับสิทธิพิเศษภายในเรือนจำ ว่า ไม่เป็นความจริง และสร้างความเสียหายอย่างมากต่อผู้ต้องขังและครอบครัว
ตนได้โทรคุยกับภรรยาของบอสปีเตอร์ ซึ่งรู้จักกับ “พลอย” ภรรยาบอสกันต์ และยืนยันว่าใบโอนเงินที่ถูกกล่าวอ้างไม่ใช่ของพลอย ขณะที่ข่าวลือเรื่องการเดินอู้อี้ในเรือนจำก็ไม่น่าเป็นไปได้ เพราะผู้ต้องขังต้องเข้าโรงนอนตั้งแต่เวลา 15.00 น. และห้องน้ำก็อยู่ภายในโรงนอนทั้งหมด
ทั้งนี้ ทนายย้ำว่าผู้ต้องขังดิไอคอนไม่มีการติดสินบนใดๆ เพราะทรัพย์สินถูก ปปง. อายัดหมดแล้ว พร้อมระบุว่า เช้าวันนี้ได้หารือกับทนาย “จ๊อบ–แจ๊บ” ทีมกฎหมายของบอสกันต์ ซึ่งเห็นตรงกันว่ากระแสข่าวที่ถูกปล่อยออกมา สร้างความเสียหายร้ายแรงและกรณีเยี่ยมเรือนจำวันอาทิตย์ก็ไม่มีอยู่จริง หากมีทนายจะต้องรับทราบก่อน
สำหรับข่าวที่ถูกโพสต์ในเพจต่างๆ ไม่เกี่ยวข้องกับกลุ่มดิไอคอน และญาติของบอสกันต์ได้รับผลกระทบอย่างมาก พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า อาจเป็นความพยายามเบี่ยงประเด็นจากกรณีผู้ต้องขังชาวจีนที่ถูกเปิดเผยว่าได้รับสิทธิพิเศษภายในเรือนจำ
เมื่อถูกถามเรื่อง “วีไอพีในเรือนจำ” ทนายระบุว่า ผู้ต้องขังไม่เคยเล่าเรื่องลักษณะนี้ให้ฟัง โดยได้คุยกับนายสามารถ หรือ จ๊อบ ซึ่งบอกว่าเพิ่งรับรู้เช่นกันตอนเจ้าหน้าที่เข้ามาปฏิบัติการ ทั้งนี้ นายสามารถและบอสกันต์อยู่แดน 1 ส่วนบอสพอลอยู่แดน 4
อย่างไรก็ตาม ทีมกฎหมายของบอสกันต์ เตรียมประสานขอตรวจสอบกล้องวงจรปิด หากไม่พบภาพตามที่มีการอ้าง จะเดินหน้าดำเนินคดีผู้ปล่อยข่าวเท็จต่อไป
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- DSI บุกเรือนจำพิเศษกรุงเทพ เก็บหลักฐานเพิ่ม คุก VIP สอบปม “บอสกันต์”
- สยบลือ! ลดชั้นนักโทษ “บอสกันต์” ราชทัณฑ์ย้ำอยู่แดน1 ปมจีนเทาต้องลุ้น
- เปิดเบาะแสใหม่ “บอสกันต์ ดิไอคอน” ภาพจากกล้องวงจรปิดภายในเรือนจำ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: