คนหาดใหญ่สุดอัดอั้น น้ำท่วม ‘ราบพณาสูญ’ จวกระบบเตือนภัยล้มเหลว คนหนีไม่ทัน
หนุ่มหาดใหญ่ระบายความอัดอั้น น้ำท่วม ‘ราบพณาสูญ’ จวกระบบเตือนภัยล้มเหลว เปลี่ยนธงเขียวเป็นแดงไม่ทันตั้งตัวทำคนติดค้างนับพัน
ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Khanin Khanungwanitkul ได้โพสต์ข้อความบอกเล่าสถานการณ์วิกฤตในพื้นที่หาดใหญ่ โดยระบุว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงนั้นหนักหนาสาหัสกว่าภาพที่เห็นตามสื่อต่างๆ ประชาชนจำนวนมากสูญเสียทรัพย์สินที่สร้างมาทั้งชีวิต โดยเขาชี้เป้าไปที่ปัญหาหลักคือ “ความล้มเหลวของการสื่อสารจากภาครัฐ”
ผู้โพสต์ระบุว่า ชาวหาดใหญ่มีความเชื่อมั่นในระบบ “ธงแจ้งเตือน” ของเทศบาลมากกว่าคำเตือนกว้างๆ ของกรมอุตุนิยมวิทยา แต่ในเหตุการณ์ครั้งนี้ แม้จะมีสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าจากส่วนกลาง แต่ทางเทศบาลกลับยังสื่อสารว่าสถานการณ์ปกติ (ธงเขียว) และผู้บริหารท้องถิ่นยืนยันว่า “เอาอยู่” ทำให้ประชาชนชะล่าใจ ไม่ได้ขนย้ายทรัพย์สินขึ้นที่สูง
ลำดับเหตุการณ์สำคัญตามโพสต์ระบุว่า ในคืนวันศุกร์ ขณะที่พื้นที่ข้างเคียงอย่างคอหงส์ขึ้นธงแดงแล้ว แต่หาดใหญ่ยังแจ้งสถานการณ์ปกติ จนกระทั่งน้ำเริ่มท่วมถนนและตัดขาดเส้นทางสัญจร เทศบาลจึงเปลี่ยนสถานะจากธงเขียวเป็นธงแดงในระยะเวลาอันสั้น ทำให้ชาวเมืองเตรียมตัวไม่ทันและเกิดความโกลาหล
ซ้ำร้ายในวันอาทิตย์ เมื่อระดับน้ำเริ่มลดลงและประชาชนเตรียมทำความสะอาดบ้านตามคำบอกเล่าของเจ้าหน้าที่ว่าน้ำระบายได้เร็ว กลับมีมวลน้ำระลอกใหม่จากฝนตกหนักถาโถมเข้ามาซ้ำ ส่งผลให้น้ำท่วมสูงมิดชั้นสองอย่างรวดเร็ว ประชาชนจำนวนมากรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ ติดค้างอยู่ภายในบ้านที่ไม่สามารถออกมาได้เนื่องจากติดเหล็กดัด และขาดแคลนเรือกู้ภัยเข้าช่วยเหลือ
ในตอนท้าย ผู้โพสต์ได้ตั้งคำถามถึงความรับผิดชอบของคณะทำงานเทศบาลในการวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ และวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของหน่วยงานส่วนกลางที่ล่าช้า เน้นการสร้างภาพมากกว่าการช่วยเหลือชีวิตคนจริง พร้อมวอนขอความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วน เนื่องจากชาวหาดใหญ่กำลังเผชิญวิกฤตที่หนักหนาที่สุดและแทบไม่เหลืออะไรแล้ว
“ทำไมระบบแจ้งเตือนเทศบาลรอบนี้มันถึงแย่ได้ขนาดนี้ ทำไมกล้าพูดว่าเอาอยู่ มันคือชีวิตคนทั้งเมือง เอามาทำเป็นเล่น งูๆ ปลาๆ แบบนี้ได้เหรอ น้ำท่วมมันเป็นภัยธรรมชาติไม่มีใครโทษใครได้ เพราะครั้งนี้มันหนักจริง แต่สิ่งนึงที่ความเสียหายมากขนาดนี้ คือ ข่าวที่ออกมาจากเทศบาลเพื่อหน้าตาหรืออะไรก็ตาม
คณะทำงานหาดใหญ่ที่ดูพยากรณ์ปริมานฝนไม่เป็น มันจะควรมาทำงานเพื่อหาดใหญ่เหรอ
– ส่วนกลางก็แย่ไม่ต่างกัน ทุกคนยืนดูการผัดข้าว แทนที่จะมารีบช่วยชีวิตคน การถ่ายภาพมันสำคัญกว่าชีวิตคนสินะ เข้าวันที่ 2-3 ยังแทบไม่มี response จากหน่วยงาน
ร่วมกันช่วยหาดใหญ่เถอะครับ ไม่รู้ว่าเมืองนี้จะยังกลับมาได้อีกมั้ย แต่มันหนักหนาจริงๆ หนักจนบรรยายไม่ได้ มีอะไรช่วยได้อยากให้ร่วมกันครับ เพราะมันไม่เหลืออะไรแล้วจริงๆ”
