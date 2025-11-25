อ.เจษฎา ตั้งข้อสังเกต น้ำท่วมหาดใหญ่ ระบายลงทะเลสาบสงขลาช้าผิดปกติ แนะเร่งแก้โครงสร้าง
รศ.ดร.เจษฎา ตั้งข้อสังเกตน้ำท่วมหาดใหญ่ ระบายลงทะเลสาบสงขลาช้าผิดปกติ จี้การเมือง เสนอแผนสร้างคลองใหม่รับมือลานีญา ชี้ระบบเตือนภัยไร้ประสิทธิภาพ
รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แสดงความคิดเห็นผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว อ้างอิงข้อมูลจากแผนที่น้ำท่วมของ GISTDA ซึ่งแสดงให้เห็นมวลน้ำกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่หาดใหญ่เป็นเวลาหลายวัน ตั้งข้อสงสัยว่าเหตุใดน้ำจึงไม่สามารถระบายลงสู่ทะเลสาบสงขลาได้ทันท่วงที ทั้งที่ระยะทางระหว่างตัวเมืองกับทะเลสาบไม่ห่างกันมากนัก
อาจารย์เจษฎาระบุว่า แม้หาดใหญ่จะมีลักษณะเป็นแอ่งกระทะรับน้ำปริมาณมากจากฝนที่ตกหนักแช่อยู่กับที่ (ซึ่งไม่เรียกว่า Rain bomb ตามที่บางสื่อระบุ) แต่พื้นที่ตัวเมืองหาดใหญ่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลหลายเมตร หากไม่มีสิ่งกีดขวางทางน้ำ มวลน้ำควรไหลลงสู่ที่ต่ำได้โดยง่าย แม้จะมีปัจจัยเรื่องน้ำทะเลหนุนสูงระดับเมตร แต่ระดับน้ำในเมืองก็ยังสูงกว่าน้ำทะเลมากอยู่ดี
ประเด็นนี้สะท้อนให้เห็นว่าช่องทางการระบายน้ำจากเมืองสู่ทะเลอาจมีปัญหาตีบตัน หรือคลองระบายน้ำที่มีอยู่ในปัจจุบันมีจำนวนไม่เพียงพอและขาดประสิทธิภาพในการพร่องน้ำออกสู่ทะเลสาบ
รศ.ดร.เจษฎา ได้ฝากข้อเสนอแนะไปยังพรรคการเมืองที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งในพื้นที่ ให้เสนอแผนงานก่อสร้างคลองระบายน้ำใหม่ที่มีขนาดใหญ่และประสิทธิภาพสูงเพื่อรองรับปัญหาน้ำท่วมในอนาคต โดยเตือนว่าสถานการณ์ปีนี้เป็นเพียงปรากฏการณ์ “ลานีญา” (La Niña) ระดับอ่อน หากในอนาคตเข้าสู่ภาวะลานีญารุนแรง ความเสียหายอาจขยายวงกว้างไปทั้งจังหวัด
ในช่วงท้าย อาจารย์เจษฎายังวิพากษ์วิจารณ์ถึงสาเหตุความเสียหายครั้งนี้ว่าเกิดจากปัญหาซ้ำซากของการบริหารจัดการ ทั้งระบบการแจ้งเตือนภัยล่าช้า การอพยพที่ไม่ทันท่วงที และการขาดแผนรับมือที่เป็นระบบ ซึ่งถือเป็นปัญหาจากมนุษย์ที่สามารถแก้ไขได้หากมีความตั้งใจจริง
