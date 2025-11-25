ข่าวต่างประเทศ

ช็อก! ดักยิง “นักร้องสาวทรงโต” วัย 22 รถถูกยิงพรุนกลางแอลเอ

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 25 พ.ย. 2568 12:01 น.| อัปเดต: 25 พ.ย. 2568 12:17 น.
93
นักร้องสาวลาติน ถูกดักยิงแอลเอ
แฟ้มภาพ Maria De La Rosa @Instagram

วงการเพลงเศร้า ปิดฉากชีวิตนักร้องสาววัย 22 มาเรีย เด ลา โรซา เจ้าของเพลงฮิต “No me Llames” หลังถูกคนร้าย 2 คน บุกกราดยิงขณะจอดรถ เพื่อนเจ็บสาหัส 2 ราย ตำรวจยังมืดแปดด้านปมสังหาร

วงการดนตรีลาตินต้องเผชิญกับความสูญเสียครั้งใหญ่อีกครั้ง เมื่อล่าสุดสำนักข่าวต่างประเทศระบุว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจลอสแอนเจลิสยืนยันการเสียชีวิตของ มาเรีย เด ลา โรซา (Maria De La Rosa) ศิลปินสาวดาวรุ่งอนาคตไกล วัย 22 ปี ซึ่งถูกคนร้ายดักสังหารโหดในลักษณะ “ซุ่มโจมตี” ภายในรถยนต์ที่จอดนิ่งสนิท

วินาทีสังหารกลางดึกพยานผู้เห็นเหตุการณ์เปิดเผยนาทีระทึกว่า ในช่วงเช้ามืดของวันเสาร์ที่ผ่านมามีชายฉกรรจ์ปริศนา 2 คนวิ่งปรี่เข้าไปยังรถยนต์เป้าหมาย ก่อนจะระดมยิงกระสุนปืนใส่กลุ่มคนที่อยู่ภายในรถอย่างไม่ยั้งมือ ส่งผลให้คนในรถทั้ง 3 ราย ถูกคมกระสุนเจาะร่างได้รับบาดเจ็บสาหัส

ต่อมาหน่วยกู้ภัยเร่งนำตัว มาเรีย ส่งโรงพยาบาลเพื่อยื้อชีวิต แต่ทนพิษบาดแผลไม่ไหวและได้เสียชีวิตลงในเวลาต่อมา ขณะที่เหยื่ออีก 2 รายที่นั่งมาด้วยกันยังคงอยู่ในภาวะวิกฤตนั้น เจ้าหน้าที่ยังไม่เปิดเผยรายชื่อของผู้รอดชีวิตทั้งสองรายใดๆ

ถึงตรงนี้ปมมรณะยังเป็นปริศนา กรมตำรวจลอสแอนเจลิส (LAPD) รายงานว่า เหตุโศกนาฏกรรมเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 01.30 น. บนถนนไบรอันต์ ฝั่งตะวันออกของถนนแทมปา ในย่านนอร์ธริดจ์ เบื้องต้นตำรวจระบุเพียงว่าผู้ตายเป็นหญิงวัย 20 ปี ก่อนจะมีการยืนยันตัวตนในวันจันทร์ (24 พ.ย.) ว่าเป็น มาเรีย เด ลา โรซา วัย 22 ปี

Maria De La Ros 22 news
Maria De La Rosa @Instagram

จนถึงขณะนี้ แรงจูงใจในการลงมือสังหารยังคงเป็นปริศนา เจ้าหน้าที่กำลังเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อล่าตัวคนร้ายมาดำเนินคดี

โพสต์สุดท้ายก่อนเหตุสลด มาเรียหรือที่แฟนเพลงรู้จักในชื่อ “DELAROSA” กำลังสร้างชื่อเสียงจากผลงานเพลง “No me Llames” (แปลว่า “อย่าโทรหาฉัน”)

ความน่าสลดใจคือ โพสต์ล่าสุดในอินสตาแกรมของเธอ เพิ่งลงภาพพร้อมข้อความภาษาสเปนว่า “Ocupando cocinando en el Stu … Ya es tiempo” ซึ่งหมายความว่า “กำลังยุ่งอยู่กับการทำเพลงในสตูดิโอ ถึงเวลาแล้ว”

เหล่าแฟนคลับและคนในวงการเพลง รวมถึง จิมมี่ ฮูมิลเด (Jimmy Humilde) ผู้บริหารค่ายเพลงชื่อดัง ต่างพากันหลั่งไหลเข้าไปแสดงความไว้อาลัยในโซเชียลมีเดีย ต่อการจากไปก่อนวัยอันควรของศิลปินสาวผู้เปี่ยมพรสวรรค์

เหตุการณ์นี้ตอกย้ำความรุนแรงจากอาวุธปืนที่พรากชีวิตคนบันเทิงซ้ำแล้วซ้ำเล่า โดยย้อนกลับไปเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา เฟเด ดอร์คาซ (Fede Dorcaz) นายแบบและนักร้องหนุ่มชาวอาร์เจนตินา วัย 29 ปี ก็เพิ่งถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตในเม็กซิโก ระหว่างขับรถกลับที่พัก หลังเสร็จสิ้นการซ้อมสำหรับการแสดง โดยเขาถูกยิงเข้าที่ลำคอเสียชีวิตคาที่ในเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่สงสัยว่า เป็นการพยายามปล้นทรัพย์

สำหรับคดีของ มาเรีย เด ลา โรซา ตำรวจยังคงเดินหน้าสืบสวนอย่างเข้มข้น เพื่อหาคำตอบว่าเหตุใดนักร้องสาวอนาคตไกลผู้นี้จึงตกเป็นเป้าหมายของการสังหารโหด ! กลางเมืองหลวงแห่งความบันเทิง.

De La Rosa car
ภาพ IG @delarosaaaa
มาเรีย เด ลา โรซ่า เสียชีวิต
ภาพ Maria De La Rosa @Instagram
Maria De La Ros 22
Maria De La Rosa @Instagram
Maria De La Ros died
Maria De La Rosa @Instagram
22-year-old woman was shot and killed during
ภาพ IG @delarosaaaa
LA Police Department investigating the death
ภาพ IG @delarosaaaa
คดีดักซุ่มยิงนักร้องสาวลาติน วัย 22 ปี
ภาพ IG @delarosaaaa
เดลาโนซ่า ศิลปินสาวลาติน ข่าวต่างประเทศ
ภาพ IG @delarosaaaa
ต่างประเทศวันนี้ 25 พฤศจิกายน 2025
ภาพ IG @delarosaaaa

Pachara

Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ

