ช็อก! ดักยิง “นักร้องสาวทรงโต” วัย 22 รถถูกยิงพรุนกลางแอลเอ
วงการเพลงเศร้า ปิดฉากชีวิตนักร้องสาววัย 22 มาเรีย เด ลา โรซา เจ้าของเพลงฮิต “No me Llames” หลังถูกคนร้าย 2 คน บุกกราดยิงขณะจอดรถ เพื่อนเจ็บสาหัส 2 ราย ตำรวจยังมืดแปดด้านปมสังหาร
วงการดนตรีลาตินต้องเผชิญกับความสูญเสียครั้งใหญ่อีกครั้ง เมื่อล่าสุดสำนักข่าวต่างประเทศระบุว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจลอสแอนเจลิสยืนยันการเสียชีวิตของ มาเรีย เด ลา โรซา (Maria De La Rosa) ศิลปินสาวดาวรุ่งอนาคตไกล วัย 22 ปี ซึ่งถูกคนร้ายดักสังหารโหดในลักษณะ “ซุ่มโจมตี” ภายในรถยนต์ที่จอดนิ่งสนิท
วินาทีสังหารกลางดึกพยานผู้เห็นเหตุการณ์เปิดเผยนาทีระทึกว่า ในช่วงเช้ามืดของวันเสาร์ที่ผ่านมามีชายฉกรรจ์ปริศนา 2 คนวิ่งปรี่เข้าไปยังรถยนต์เป้าหมาย ก่อนจะระดมยิงกระสุนปืนใส่กลุ่มคนที่อยู่ภายในรถอย่างไม่ยั้งมือ ส่งผลให้คนในรถทั้ง 3 ราย ถูกคมกระสุนเจาะร่างได้รับบาดเจ็บสาหัส
ต่อมาหน่วยกู้ภัยเร่งนำตัว มาเรีย ส่งโรงพยาบาลเพื่อยื้อชีวิต แต่ทนพิษบาดแผลไม่ไหวและได้เสียชีวิตลงในเวลาต่อมา ขณะที่เหยื่ออีก 2 รายที่นั่งมาด้วยกันยังคงอยู่ในภาวะวิกฤตนั้น เจ้าหน้าที่ยังไม่เปิดเผยรายชื่อของผู้รอดชีวิตทั้งสองรายใดๆ
ถึงตรงนี้ปมมรณะยังเป็นปริศนา กรมตำรวจลอสแอนเจลิส (LAPD) รายงานว่า เหตุโศกนาฏกรรมเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 01.30 น. บนถนนไบรอันต์ ฝั่งตะวันออกของถนนแทมปา ในย่านนอร์ธริดจ์ เบื้องต้นตำรวจระบุเพียงว่าผู้ตายเป็นหญิงวัย 20 ปี ก่อนจะมีการยืนยันตัวตนในวันจันทร์ (24 พ.ย.) ว่าเป็น มาเรีย เด ลา โรซา วัย 22 ปี
จนถึงขณะนี้ แรงจูงใจในการลงมือสังหารยังคงเป็นปริศนา เจ้าหน้าที่กำลังเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อล่าตัวคนร้ายมาดำเนินคดี
โพสต์สุดท้ายก่อนเหตุสลด มาเรียหรือที่แฟนเพลงรู้จักในชื่อ “DELAROSA” กำลังสร้างชื่อเสียงจากผลงานเพลง “No me Llames” (แปลว่า “อย่าโทรหาฉัน”)
ความน่าสลดใจคือ โพสต์ล่าสุดในอินสตาแกรมของเธอ เพิ่งลงภาพพร้อมข้อความภาษาสเปนว่า “Ocupando cocinando en el Stu … Ya es tiempo” ซึ่งหมายความว่า “กำลังยุ่งอยู่กับการทำเพลงในสตูดิโอ ถึงเวลาแล้ว”
เหล่าแฟนคลับและคนในวงการเพลง รวมถึง จิมมี่ ฮูมิลเด (Jimmy Humilde) ผู้บริหารค่ายเพลงชื่อดัง ต่างพากันหลั่งไหลเข้าไปแสดงความไว้อาลัยในโซเชียลมีเดีย ต่อการจากไปก่อนวัยอันควรของศิลปินสาวผู้เปี่ยมพรสวรรค์
เหตุการณ์นี้ตอกย้ำความรุนแรงจากอาวุธปืนที่พรากชีวิตคนบันเทิงซ้ำแล้วซ้ำเล่า โดยย้อนกลับไปเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา เฟเด ดอร์คาซ (Fede Dorcaz) นายแบบและนักร้องหนุ่มชาวอาร์เจนตินา วัย 29 ปี ก็เพิ่งถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตในเม็กซิโก ระหว่างขับรถกลับที่พัก หลังเสร็จสิ้นการซ้อมสำหรับการแสดง โดยเขาถูกยิงเข้าที่ลำคอเสียชีวิตคาที่ในเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่สงสัยว่า เป็นการพยายามปล้นทรัพย์
สำหรับคดีของ มาเรีย เด ลา โรซา ตำรวจยังคงเดินหน้าสืบสวนอย่างเข้มข้น เพื่อหาคำตอบว่าเหตุใดนักร้องสาวอนาคตไกลผู้นี้จึงตกเป็นเป้าหมายของการสังหารโหด ! กลางเมืองหลวงแห่งความบันเทิง.
