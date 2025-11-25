ปรบมือรัวๆ “นาย ณภัทร” ประสานหาเรือ-กู้ภัย ช่วยผู้ประสบภัย น้ำท่วมหาดใหญ่
หล่อใจบุญ! “นาย ณภัทร” ส่งเรือ 3 ลำ พร้อมทีมกู้ภัยและมูลนิธิร่วมกตัญญูจากเชียงใหม่ ลุยช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมหาดใหญ่
ท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ที่ยังคงวิกฤตหนัก บ้านเรือนประชาชนจมอยู่ใต้บาดาล ไฟฟ้าถูกตัดขาด และการติดต่อสื่อสารเป็นไปอย่างยากลำบาก ท่ามกลางความเดือดร้อนนี้ เหล่าคนบันเทิงต่างออกมาช่วยกันเป็นกระบอกเสียง หนึ่งในนั้นคือพระเอกหนุ่ม นาย ณภัทร เสียงสมบุญ ที่ไม่เพียงแค่ช่วยกระจายข่าว แต่ยังลงมือประสานความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
ก่อนหน้านี้ นาย ณภัทร ได้ใช้อินสตาแกรม ประกาศตามหาเรือเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ยังติดค้างอยู่ในพื้นที่ โดยโพสต์ข้อความระบุว่า “หาดใหญ่ หาเรือเล็ก เรือใหญ่ พี่ๆ เพื่อนๆ ท่านไหนมีเรือ สามารลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ รบกวนอินบ็อก หาผมด่วนครับ”
จากนั้น นาย ณภัทร ได้อัปเดตผ่านเฟซบุ๊กว่า “ได้เรือ 3 ลำครับ หาทีมกู้ภัย – ทีมกตัญญู พร้อมลงพื้นที่ทันที่ ติดต่อผมด่วนครับ #หาดใหญ่ รบกวนพี่พี่ช่วยประสาน ช่วยเหลือกันหน่อยนะครับ” และแจ้งความคืบหน้าผ่านอินสตาแกรมว่า
“กำลังเดินทางไปหนึ่งทีมครับ ขอบคุณพี่ๆทีม ดับเพลิง มูลนิธิร่วมกตัญญูจังหวัดเชียงใหม่ #หาดใหญ่ สามารถพิมพ์รายละเอียดขอความช่วยเหลือในโพสต์นี้ได้เลยครับ”
