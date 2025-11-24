ตำรวจตั้งข้อหา 3 ชายมะกัน ก่อกวนนักศึกษามุสลิม ตะโกนด่า-โบกเบค่อน
ตำรวจตั้งข้อหา 3 ชายมะกัน ก่อกวนนักศึกษามุสลิม ขณะกำลังทำพิธีละหมาด ตะโกนด่า โบกเบค่อน โดนข้อหาหนักอาชญากรรมความเกลียดชัง
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน สำนักข่าว NYPost รายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตั้งข้อหาชายสามคน หลังจากก่อกวนนักศึกชาวมุสลิมขณะกำลังสวดละหมาด ภายในมหาวิทยาลัย รัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา
โดยทั้งสามซึ่งเป็นประชาชนที่พำนักในสหรัฐอเมริกา ประกอบไปด้วยนาย คริสโตเฟอร์ สโลแวก, ริชาร์ด เพนสโกสกี และ ริคาร์โด เยเปซ ได้ตะโกนคำดูถูกชาวมุสลิม รวมถึงโบกเบคอน ขณะที่นักศึกษาชาวมุสลิมกำลังก้มกราบ ก่อนจะอัปคลิปดังกล่าวลงโซเชียล
เบื้องทั้งสามถูกตั้งข้อหาก่อกวน อาชญากรรมความเกลียดชัง รวมไปถึงข้อหาลหุโทษฐานประพฤติตัวไม่เหมาะสมและก่อความวุ่นวายในโรงเรียนหรือการชุมนุมที่ถูกต้องตามกฎหมายด้วย
จากการตรวจสอบพบว่าชายทั้งสามคนที่ก่อเหตุไม่ได้เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยดังกล่าวแต่อย่างใด
ด้านมหาวิทยาลัยระบุว่า คณะกรรมการของมหาวิทยาลัยพร้อมจะให้ความช่วยเหลือและสนับสนุน กลุ่มนักศึกษาชาวมุสลิม พร้อมระบุด้วยว่าเป็นหน้าที่ของทางมหาวิทยาลัยในการปกป้องความเสมอภาคและมั่นใจว่านักศึกษาทุกคนปลอดภัยเท่าๆกัน โดยหลังจากนี้จะเพิ่มกำลังลาดตะเวนและหน่วยรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีก
