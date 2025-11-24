ข่าว

ด่วนที่สุด หาดใหญ่ สั่งอพยพ 100%! สงขลาประกาศเขตภัยพิบัติ น้ำท่วมวันนี้ 24 พ.ย.

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 24 พ.ย. 2568 13:32 น.| อัปเดต: 24 พ.ย. 2568 13:39 น.
828
หาดใหญ่น้ำท่วม 24 พ.ย.68
แฟ้มภาพ

น้ำท่วมหาดใหญ่วันนี้ 24 พฤศจิกายน 2568 ล่าสุดมีรายงานว่า มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ส่งทีม 50 นาย พร้อมอุปกรณ์กู้ภัย-กู้ชีพ-รถกู้ภัย-กู้ชีพยกสูง 4×4 ณ ปัจจุบันยังคงเร่งลุยเข้าพื้นที่ เพื่อช่วยเหลือและอพยพผู้ประสบภัยน้ำท่วมชาวหาดใหญ่ ตลอดจนมีการประกอบอาหารปรุงสุกแจกจ่ายอาหารกล่องพร้อมน้ำดื่ม เสื้อชูชีพ ยาสามัญประจำบ้าน และอาหารสุนัขและแมวต่อเนื่อง

วันนี้ (24 พ.ย.68) ตามที่ได้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดสงขลา ส่งผลให้เกิดอุทกภัยขึ้นในพื้นที่ ประชาชนได้รับความเดือดร้อน และเสียหายเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ ล่าสุด นายรัฐศาสตร์ ชิดชู ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย พล.ต.กรกฎ ภู่โชติ รองแม่ทัพภาคที่ 4 รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ประจำปี 2568 เพื่อประเมินสถานการณ์และกำหนดแผนการช่วยเหลือและอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยง

โดยกองอำนวยการป้องิกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา รายงานสถานการณ์สาธารณภัย ระหว่างวันที่ 20–23 พ.ย.2568 พบว่า ขณะนี้ ทั้ง 16 อำเภอของจังหวัดสงขลาได้รับผลกระทบแล้ว รวม 115 ตำบล 821 หมู่บ้าน 167 ชุมชน มีประชาชนได้รับผลกระทบจำนวน 243,568 ครัวเรือน รวม 635,423 คน ต้องอพยพรวม 1,224 คน และมีผู้เสียชีวิตแล้ว 1 คน

สำหรับพื้นที่ อ.หาดใหญ่ รัตภูมิ จะนะ นาหม่อม และ สะเดา จัดเป็นพื้นที่สถานการณ์หนักถึงหนักมาก

บางจุดน้ำท่วมสูงและเพิ่มระดับอย่างรวดเร็วจากน้ำล้นตลิ่งของคลองอู่ตะเภา โดยน้ำได้ไหลเข้าท่วมอำเภอสะเดา คลองหอยโข่ง และกำลังหนุนเข้าสู่เขตเมืองหาดใหญ่เพิ่มขึ้น

ขณะเดียวกันช่วงบ่ายนี้ อนุทิน​ ชาญ​วี​รกูล นายก​รัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ​จะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจ วาระการพิจารณาโครงการส่งเสริมการลงทุนเพื่อนอนาคตและโครงการ “คนละครึ่งพลัส” เฟส 2 กับการลงทะเบียน “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” รอบใหม่

ทั้งนี้คาดในส่วนของสภาหอการค้าไทย เตรียมจะรายงานความเสียหาย​น้ำท่วมภาคใต้ โดยเฉพาะอ.หาดใหญ่และพื้นที่ใกล้เคียง จ.สงขลา​ จากนั้นจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและบริหารสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติตามลำดับ

อัปเดตล่าสุด เมื่อเวลา 13.00 น.ที่ผ่านมา สถานการณ์น้ำท่วมใต้ขณะนี้ยังต้องเฝ้าระวังติดตามปริมาณน้ำอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะ “คลองอู่ตะเภา” ซึ่งเป็นคลองสายหลักของเมืองหาดใหญ่ ที่ระดับน้ำยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้หลายพื้นที่ใน อ.หาดใหญ่ และพื้นที่รอบข้างมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว พร้อมสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งระดมกำลัง เครื่องจักร และยุทโธปกรณ์ลงพื้นที่ทันทีเพื่อช่วยเหลือประชาชน

ทั้งนี้ จังหวัดสงขลาได้จัดตั้งมณฑลทหารบกที่ 42 เป็นศูนย์บัญชาการหลัก เนื่องจากมีความพร้อมทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์ โดยย้ำให้ทุกหน่วยงานประสานการทำงานอย่างใกล้ชิด พร้อมเร่งอพยพประชาชนจากจุดเสี่ยง โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ ไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวของทางราชการจัดเตรียมไว้ ได้แก่ ศูนย์ประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และทัพเรือภาคที่ 2

ยืนยันข้อมูลจาก ไทยพีบีเอส ขอเน้นย้ำว่า สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ อยู่ในระดับวิกฤตสูงสุด โดยระดับน้ำได้ท่วมถึงบริเวณโรงกรองน้ำของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ สูงกว่า 3 เมตร จากระดับพื้นโรงกรอง ซึ่งสูงกว่าน้ำท่วมปี 2553 ส่งผลให้ไม่สามารถเดินเครื่องผลิตน้ำประปาและจ่ายน้ำให้ประชาชนได้

ขณะที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ประกาศมวลน้ำหนุนเข้ามาภายในโรงพยาบาล แนะนำให้ผู้รับบริการ ใช้บริการผ่านระบบโทรเวช

ทั้งนี้ เวลา 11.05 น. ผู้ว่าฯ สงขลา สั่งอพยพประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่หาดใหญ่ รัตภูมิ จะนะ นาหม่อม และสะเดา ทั้งนี้จังหวัดประกาศเขตภัยพิบัติแล้วทั้ง 16 อำเภอ

เทศบาลนครหาดใหญ่ แจ้งประชาชนในพื้นที่ตอนนี้ใครที่น้ำท่วม ต้องการความช่วยเหลือด่วนจะอพยพ ออกบ้านไม่ได้ มีผู้ป่วย ผู้สูงอายุ เด็กเล็กให้โทรหาทหารได้เลยตามเบอร์นี้นะครับ ศภบ.มทบ.42″

  • 074-232145-8
  • 098-223-3364
  • 061-586-5574
  • 074586685
  • 0982233364
  • 0615865574
  • 074232145 – 8

โทรได้ตลอดพร้อมเข้าช่วยเหลือทันที ขอให้ทุกคนระวังตัว ดูแลความปลอดภัย

ท่วมสูงขึ้นอีกเมตรครึ่ง! “ปภ.” แจ้งด่วนเมื่อเวลา 12.50 น.

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM (ปภ.) แจ้งด่วนเมื่อเวลา 12.50 น. วันนี้ (24 พ.ย.) ปภ.ได้ส่งเซลล์ บรอดแคสต์ (Cell Broadcast) แจ้งเตือนอ.หาดใหญ่ จ.สงขลา น้ำคลองอู่ตะเภาจากพื้นที่เหนือน้ำยังคงไหลเพิ่ม ประกอบกับมีฝนตกเพิ่มในพื้นที่ จะทำให้น้ำท่วมสูงขึ้น ประมาณ 1.25-1.45 ม. ในวันพรุ่งนี้(25 พ.ย.68)เวลา 06.00 น.

โดยปริมาณน้ำคลองอู่ตะเภา จากพื้นที่เหนือน้ำยังคงไหลลงมาเพิ่ม ประกอบกับมีฝนตกเพิ่มในพื้นที่ และยังคงมีกลุ่มฝนที่ อ.หาดใหญ่ ทำให้ระดับน้ำท่วมในพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่และพื้นที่ใกล้เคียงเพิ่มสูงขึ้นในเวลานี้ โดยคาดว่าจะขึ้นสูงสุดประมาณ 1.25-1.45 ม. ในวันพรุ่งนี้(25 พ.ย.68) เวลา 06.00 น. จังหวัดสงขลาขอให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมอพยพออกนอกพื้นที่ หรืออพยพไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวใกล้บ้านทันที และเชื่อฟังคำแนะนำของเจ้าหน้าที่.

เบอร์สายด่วนสงขลา ช่วยน้ำท่วมวันนี้ 24 พ.ย.68
แฟ้มภาพ
น้ําท่วมที่อําเภอหาดใหญ่
แฟ้มภาพ
แฟ้มภาพ
ศูนย์ ช่วยเหลือ น้ําท่วม สงขลา
แฟ้มภาพ
ข่าว น้ำท่วม วันนี้
แฟ้มภาพ
ข่าวน้ำท่วม ล่าสุด 2568
แฟ้มภาพ
หาดใหญ่น้ําท่วม
แฟ้มภาพ
ขอความช่วยเหลือน้ําท่วมหาดใหญ่
แฟ้มภาพ

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

ดราม่า คู่เกย์ไต้หวันรับเด็กอุ้มบุญ 4 คนมาจากเม็กซิโก ถูกชาวเน็ตถล่ม “เห็นแก่ตัว-ซื้อเด็ก”

8 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เทรนด์ใหม่สุดแหวะ สาวอังกฤษแห่ฉีด “สเปิร์มปลา” เข้าใบหน้า เชื่อแทนฟิลเลอร์ได้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิกฤต &#039;โรคไตเรื้อรัง&#039; พุ่ง 788 ล้านคน 7 สัญญาณ &#039;ฆาตกรเงียบ&#039; คนไทยเป็นเยอะมาก สุขภาพและการแพทย์

วิกฤต ‘โรคไตเรื้อรัง’ พุ่ง 788 ล้านคน 7 สัญญาณ ‘ฆาตกรเงียบ’ คนไทยเป็นเยอะมาก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวภูมิภาค

สงขลา ระทึกซ้ำ! คลิปนาทีพายุหมุน ถล่มตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

แม่ใจสลาย อ้างพบศพลูกชายถูกถลกหนัง นำมาจัดแสดงในนิทรรศการที่ลาสเวกัส

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดีเจเพชรจ้า และ เนปจูน เลิกรากันแล้ว เพราะเลือกเติบโตคนละทาง บันเทิง

ดีเจเพชรจ้า เลิกแฟนสาว ‘น้องเนปจูน’ เผยจบด้วยดี-ไม่มีทะเลาะ แยกย้ายกันไปเติบโต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อันดับดวงดี 2569 ญี่ปุ่น จัดอันดับ 366 วันตามวันเกิด ใครดวงดีสุด เช็กที่นี่เลย ดูดวง

อันดับดวงดี 2569 ญี่ปุ่น จัดอันดับ 366 วันตามวันเกิด ใครดวงดีสุด เช็กที่นี่เลย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฝันดี - ฝันเด่น ใจถึงใจคนไทยไม่ทิ้งกัน ช่วยน้ำท่วมหาดใหญ่วันนี้ บันเทิง

“เล็ก ฝันเด่น” ลุยน้ำท่วมหาดใหญ่ ช่วยคนยืนแช่น้ำมิดคอ-น้ำแรงเจอเจ๊ตสกีล่ม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ไม่ถึงฝัน “หมอนทองวิทยา” โดนราชวินิตบางแก้วพลิกแซง ตกรอบรองฯ ทวารวดีเกมส์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แมนยู พบ เอฟเวอร์ตัน ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 24 พ.ย. 68

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย อัปเดตเรื่อง นานา ไรบีนา เชื่อมโยงสตอรี่ไอจีเจนี่ บันเทิง

กรรชัย ทิ้งบอมบ์ ‘นานา’ มีข่าวรูปธรรมรออยู่ วิเคราะห์สตอรี่ ‘เจนี่’ คาดมีส่วนเกี่ยวข้อง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวภูมิภาค

ลูกทิ้งข้อความจุกอก! อยู่กับพ่อติดเตียง 2 คน “16 ฉัยยากุลอุทิศ อ.หาดใหญ่”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
โตเกียว รถพุ่งชนคน ข่าวต่างประเทศ

คลิประทึกกลางโตเกียว! เก๋งพุ่งกวาดฝูงชนดับ 1 เจ็บนับ 10 ราย คนขับทิ้งรถหนี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;จุลพันธ์&quot; รับตกใจ &quot;เท้ง&quot; หลุดปากความลับ ดีลชะลอซักฟอก จี้รัฐบาลทำประชามติหากยุบสภา ข่าวการเมือง

“จุลพันธ์” รับตกใจ “เท้ง” หลุดความลับ ดีลชะลอซักฟอก จี้รัฐบาลทำประชามติหากยุบสภา

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดีเจดาด้าร่ำไห้กลางไลฟ์ หลังรู้ความจริง นานา ไรบีนา หมุนเงินผิดวัตถุประสงค์ บันเทิง

ดีเจดาด้า ร่ำไห้ หลัง ‘นานา’ พูดความจริงเรื่องหนี้ เหมือนถูกหักหลังจากเพื่อน 30 ปี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แจกแนวข้อสอบ-พิมพ์บัตรประจำตัวสอบท้องถิ่น 68 สำคัญมาก ห้ามลืม เศรษฐกิจ

แจกแนวข้อสอบ-พิมพ์บัตรประจำตัวสอบท้องถิ่น 68 สำคัญมาก ห้ามลืม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

คลิป โรนัลโด้ จักรยานอากาศงามหยด กดตุงที่ 954 บนวัย 40 กะรัต

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

แฟนเกมอาลัย Udo Kier นักแสดงต้นแบบตัวละคร Yuri จากเกม Red Alert 2 เสียชีวิตในวัย 81 ปี

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
นานา ประกาศขายบ้าน หลังยอมรับทำธุรกิจเกินตัว บันเทิง

นานา ขายบ้านหรู 69 ล้าน รับทำธุรกิจเกินตัวจนพัง ขอโอกาสจากสิ่งที่ผิดพลาดไป

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาคใต้อ่วม น้ำท่วมหนัก 9 จังหวัด &quot;นครศรีฯ-สงขลา&quot; วิกฤตสุด เร่งระบายลงทะเล ข่าว

ภาคใต้อ่วม น้ำท่วมหนัก 9 จังหวัด “นครศรีฯ-สงขลา” วิกฤตสุด เร่งระบายลงทะเล

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“อนุทิน” เซ็นตั้ง “ธรรมนัส” เป็นผู้อำนวยการ ศูนย์บริหารจัดการน้ำภัยพิบัติ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
กปภ.หาดใหญ่ จมบาดาล ท่วมโรงกรองน้ำสูงกว่า 3 เมตร ไม่สามารถเดินเครื่อง-จ่ายน้ำได้ ข่าว

กปภ.หาดใหญ่ จมบาดาล ท่วมโรงกรองน้ำสูง 3 เมตร เดินเครื่องผลิต-จ่ายน้ำไม่ได้

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
อดีตนายกฯ อังกฤษ &quot;เดวิด คาเมรอน&quot; ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมาก พร้อมเผยนาทีบีบหัวใจ ข่าวต่างประเทศ

อดีตนายกฯ อังกฤษ “เดวิด คาเมรอน” ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมาก พร้อมเผยนาทีบีบหัวใจ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สส.ปชป เตือนนายก รักประชาชนจริง ต้องรีบสั่งการ ไม่ใช่ผัดข้าว ข่าวการเมือง

สส.ปชป เตือนนายก รักประชาชนจริง ต้องรีบสั่งการ ไม่ใช่ผัดข้าว

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตำรวจตั้งข้อหา 3 ชายมะกัน ก่อกวนนักศึกษามุสลิม ตะโกนด่า-โบกเบค่อน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 24 พ.ย. 2568 13:32 น.| อัปเดต: 24 พ.ย. 2568 13:39 น.
828
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดราม่า คู่เกย์ไต้หวันรับเด็กอุ้มบุญ 4 คนมาจากเม็กซิโก ถูกชาวเน็ตถล่ม “เห็นแก่ตัว-ซื้อเด็ก”

เผยแพร่: 24 พฤศจิกายน 2568

เทรนด์ใหม่สุดแหวะ สาวอังกฤษแห่ฉีด “สเปิร์มปลา” เข้าใบหน้า เชื่อแทนฟิลเลอร์ได้

เผยแพร่: 24 พฤศจิกายน 2568
วิกฤต &#039;โรคไตเรื้อรัง&#039; พุ่ง 788 ล้านคน 7 สัญญาณ &#039;ฆาตกรเงียบ&#039; คนไทยเป็นเยอะมาก

วิกฤต ‘โรคไตเรื้อรัง’ พุ่ง 788 ล้านคน 7 สัญญาณ ‘ฆาตกรเงียบ’ คนไทยเป็นเยอะมาก

เผยแพร่: 24 พฤศจิกายน 2568

สงขลา ระทึกซ้ำ! คลิปนาทีพายุหมุน ถล่มตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด

เผยแพร่: 24 พฤศจิกายน 2568
Back to top button