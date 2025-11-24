ด่วนที่สุด หาดใหญ่ สั่งอพยพ 100%! สงขลาประกาศเขตภัยพิบัติ น้ำท่วมวันนี้ 24 พ.ย.
น้ำท่วมหาดใหญ่วันนี้ 24 พฤศจิกายน 2568 ล่าสุดมีรายงานว่า มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ส่งทีม 50 นาย พร้อมอุปกรณ์กู้ภัย-กู้ชีพ-รถกู้ภัย-กู้ชีพยกสูง 4×4 ณ ปัจจุบันยังคงเร่งลุยเข้าพื้นที่ เพื่อช่วยเหลือและอพยพผู้ประสบภัยน้ำท่วมชาวหาดใหญ่ ตลอดจนมีการประกอบอาหารปรุงสุกแจกจ่ายอาหารกล่องพร้อมน้ำดื่ม เสื้อชูชีพ ยาสามัญประจำบ้าน และอาหารสุนัขและแมวต่อเนื่อง
วันนี้ (24 พ.ย.68) ตามที่ได้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดสงขลา ส่งผลให้เกิดอุทกภัยขึ้นในพื้นที่ ประชาชนได้รับความเดือดร้อน และเสียหายเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ ล่าสุด นายรัฐศาสตร์ ชิดชู ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย พล.ต.กรกฎ ภู่โชติ รองแม่ทัพภาคที่ 4 รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ประจำปี 2568 เพื่อประเมินสถานการณ์และกำหนดแผนการช่วยเหลือและอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยง
โดยกองอำนวยการป้องิกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา รายงานสถานการณ์สาธารณภัย ระหว่างวันที่ 20–23 พ.ย.2568 พบว่า ขณะนี้ ทั้ง 16 อำเภอของจังหวัดสงขลาได้รับผลกระทบแล้ว รวม 115 ตำบล 821 หมู่บ้าน 167 ชุมชน มีประชาชนได้รับผลกระทบจำนวน 243,568 ครัวเรือน รวม 635,423 คน ต้องอพยพรวม 1,224 คน และมีผู้เสียชีวิตแล้ว 1 คน
สำหรับพื้นที่ อ.หาดใหญ่ รัตภูมิ จะนะ นาหม่อม และ สะเดา จัดเป็นพื้นที่สถานการณ์หนักถึงหนักมาก
บางจุดน้ำท่วมสูงและเพิ่มระดับอย่างรวดเร็วจากน้ำล้นตลิ่งของคลองอู่ตะเภา โดยน้ำได้ไหลเข้าท่วมอำเภอสะเดา คลองหอยโข่ง และกำลังหนุนเข้าสู่เขตเมืองหาดใหญ่เพิ่มขึ้น
ขณะเดียวกันช่วงบ่ายนี้ อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย จะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจ วาระการพิจารณาโครงการส่งเสริมการลงทุนเพื่อนอนาคตและโครงการ “คนละครึ่งพลัส” เฟส 2 กับการลงทะเบียน “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” รอบใหม่
ทั้งนี้คาดในส่วนของสภาหอการค้าไทย เตรียมจะรายงานความเสียหายน้ำท่วมภาคใต้ โดยเฉพาะอ.หาดใหญ่และพื้นที่ใกล้เคียง จ.สงขลา จากนั้นจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและบริหารสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติตามลำดับ
อัปเดตล่าสุด เมื่อเวลา 13.00 น.ที่ผ่านมา สถานการณ์น้ำท่วมใต้ขณะนี้ยังต้องเฝ้าระวังติดตามปริมาณน้ำอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะ “คลองอู่ตะเภา” ซึ่งเป็นคลองสายหลักของเมืองหาดใหญ่ ที่ระดับน้ำยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้หลายพื้นที่ใน อ.หาดใหญ่ และพื้นที่รอบข้างมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว พร้อมสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งระดมกำลัง เครื่องจักร และยุทโธปกรณ์ลงพื้นที่ทันทีเพื่อช่วยเหลือประชาชน
ทั้งนี้ จังหวัดสงขลาได้จัดตั้งมณฑลทหารบกที่ 42 เป็นศูนย์บัญชาการหลัก เนื่องจากมีความพร้อมทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์ โดยย้ำให้ทุกหน่วยงานประสานการทำงานอย่างใกล้ชิด พร้อมเร่งอพยพประชาชนจากจุดเสี่ยง โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ ไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวของทางราชการจัดเตรียมไว้ ได้แก่ ศูนย์ประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และทัพเรือภาคที่ 2
ยืนยันข้อมูลจาก ไทยพีบีเอส ขอเน้นย้ำว่า สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ อยู่ในระดับวิกฤตสูงสุด โดยระดับน้ำได้ท่วมถึงบริเวณโรงกรองน้ำของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ สูงกว่า 3 เมตร จากระดับพื้นโรงกรอง ซึ่งสูงกว่าน้ำท่วมปี 2553 ส่งผลให้ไม่สามารถเดินเครื่องผลิตน้ำประปาและจ่ายน้ำให้ประชาชนได้
ขณะที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ประกาศมวลน้ำหนุนเข้ามาภายในโรงพยาบาล แนะนำให้ผู้รับบริการ ใช้บริการผ่านระบบโทรเวช
ทั้งนี้ เวลา 11.05 น. ผู้ว่าฯ สงขลา สั่งอพยพประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่หาดใหญ่ รัตภูมิ จะนะ นาหม่อม และสะเดา ทั้งนี้จังหวัดประกาศเขตภัยพิบัติแล้วทั้ง 16 อำเภอ
เทศบาลนครหาดใหญ่ แจ้งประชาชนในพื้นที่ตอนนี้ใครที่น้ำท่วม ต้องการความช่วยเหลือด่วนจะอพยพ ออกบ้านไม่ได้ มีผู้ป่วย ผู้สูงอายุ เด็กเล็กให้โทรหาทหารได้เลยตามเบอร์นี้นะครับ “ศภบ.มทบ.42″
- 074-232145-8
- 098-223-3364
- 061-586-5574
- 074586685
- 0982233364
- 0615865574
- 074232145 – 8
โทรได้ตลอดพร้อมเข้าช่วยเหลือทันที ขอให้ทุกคนระวังตัว ดูแลความปลอดภัย
ท่วมสูงขึ้นอีกเมตรครึ่ง! “ปภ.” แจ้งด่วนเมื่อเวลา 12.50 น.
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM (ปภ.) แจ้งด่วนเมื่อเวลา 12.50 น. วันนี้ (24 พ.ย.) ปภ.ได้ส่งเซลล์ บรอดแคสต์ (Cell Broadcast) แจ้งเตือนอ.หาดใหญ่ จ.สงขลา น้ำคลองอู่ตะเภาจากพื้นที่เหนือน้ำยังคงไหลเพิ่ม ประกอบกับมีฝนตกเพิ่มในพื้นที่ จะทำให้น้ำท่วมสูงขึ้น ประมาณ 1.25-1.45 ม. ในวันพรุ่งนี้(25 พ.ย.68)เวลา 06.00 น.
โดยปริมาณน้ำคลองอู่ตะเภา จากพื้นที่เหนือน้ำยังคงไหลลงมาเพิ่ม ประกอบกับมีฝนตกเพิ่มในพื้นที่ และยังคงมีกลุ่มฝนที่ อ.หาดใหญ่ ทำให้ระดับน้ำท่วมในพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่และพื้นที่ใกล้เคียงเพิ่มสูงขึ้นในเวลานี้ โดยคาดว่าจะขึ้นสูงสุดประมาณ 1.25-1.45 ม. ในวันพรุ่งนี้(25 พ.ย.68) เวลา 06.00 น. จังหวัดสงขลาขอให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมอพยพออกนอกพื้นที่ หรืออพยพไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวใกล้บ้านทันที และเชื่อฟังคำแนะนำของเจ้าหน้าที่.
อ่านข่าวเพิ่มเติม
- วิกฤตน้ำท่วมหาดใหญ่ “แม่หมอไอซ์” โพสต์สั่งลา น้ำมิดชั้น 2 ชาวบ้านติดในบ้านไร้คนช่วย
- แจ้งคนหาดใหญ่อพยพด่วน ! น้ำท่วมระดับ วิกฤตสูงสุด สูงกว่าปี 53
- อุทกภัยหาดใหญ่ ย้อนดู 3 เหตุน้ำท่วม ไล่หาต้นตอปัญหาปัจจุบัน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: