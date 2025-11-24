นักเขียนซีไรต์ จี้จุด น้ำท่วมหาดใหญ่ รัฐเตือนล่วงหน้าแต่ “ไม่จัดศูนย์อพยพ” จะให้ชาวบ้านหนีไปไหน?
วีรพร นิติประภา นักเขียนรางวัลซีไรต์ ตั้งคำถาม น้ำท่วมใหญ่หาดใหญ่ แม้ประกาศเตือนล่วงหน้าหลายวัน แต่ไม่มีการจัดเตรียมศูนย์อพยพรองรับที่ชัดเจน ย้ำประชาชนรายได้น้อยลำบากทั้งเรื่องที่พักและทรัพย์สิน อย่าโยนความผิดให้ประชาชน
จากกรณีที่มีชาวเน็ตหลายส่วนตั้งคำถามถึงประชาชนในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ว่าเหตุใดจึงไม่ยอมอพยพหนีน้ำท่วม ทั้งที่ทางการมีการประกาศเตือนล่วงหน้าหลายวันนั้น ล่าสุด วีรพร นิติประภา นักเขียนรางวัลซีไรต์ ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัว ชี้ตรงไปที่ ความบกพร่องในการบริหารจัดการภัยพิบัติของภาครัฐ
สาระสำคัญของข้อความ คือการตั้งคำถามกลับไปยังผู้ที่กล่าวโทษประชาชนว่า การเตือนล่วงหน้าไม่ใช่การแก้ปัญหา หากรัฐบาลไม่ดำเนินการตามหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
คำถามถึงรัฐ “ไม่ตั้งศูนย์อพยพ จะให้หนีไปไหน?”
วีรพรระบุว่า การไล่ให้ประชาชนหนีน้ำท่วม แต่ไม่ตั้งศูนย์อพยพให้ชัดเจน จะให้ชาวบ้านที่ท่วมทั้งจังหวัดหนีไปพักแรมที่ใด และจะให้เช่าโรงแรมสูง ๆ ที่มีราคาสูงหลายร้อยบาทต่อคืน จะเอาเงินที่ไหนมาจ่าย
นอกจากประเด็นที่พักแล้ว ปัญหาหลักที่รัฐบาลต้องแก้ไขแต่กลับละเลย คือ การช่วยเหลืออพยพ หากรัฐไม่ช่วยอพยพ แล้วประชาชนที่มีมอเตอร์ไซค์คันเดียว ไหนจะต้องดูแลสุนัข แมว คนแก่ หรือคนป่วยติดเตียง จะอพยพด้วยตนเองได้อย่างไร
การที่ประชาชนไม่ยอมทิ้งบ้าน ไม่ใช่เพราะมีทรัพย์สินมาก แต่เป็นเพราะ ทรัพย์สินน้อย ต่างหาก คนที่มีรายได้น้อยนั้น หม้อหุงข้าวเพียงใบเดียวก็อาจมีค่าเท่ากับค่าแรงทั้งวัน ซึ่งคนรวยหรือผู้มีอำนาจจะไม่มีทางเข้าใจความรู้สึกนี้
นักเขียนซีไรต์ย้ำว่า เรื่องเหล่านี้คือ หน้าที่โดยตรงของรัฐ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับสะท้อนถึง ความไม่เอาไหนและไร้ประสิทธิภาพของข้าราชการ
วีรพรเรียกร้องให้รัฐหยุดตำหนิประชาชนที่ประสบภัย กล่าวว่า “อย่ามาโทษประชาชน เขาลำบากยากแค้นจ่ายภาษีจ้างพวกคุณมาดูแล อย่าแว้ง!”
น้ำท่วมหาดใหญ่วันนี้ 24 พ.ย. ยังน่าห่วงเนื่องจากมีน้ำ จากสะเดาไหลมาเติม
สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสงขลา ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 23 พ.ย. 68 เวลา 18.00 น.) มีสถานการณ์น้ำท่วมใน 16 อำเภอ ได้แก่ รัตภูมิ เมืองสงขลา จะนะ คลองหอยโข่ง ระโนด กระแสสินธุ์ สทิงพระ หาดใหญ่ ควนเนียง นาทวีสิงหนคร นาหม่อม บางกล่ำ สะเดา เทพา และสะบ้าย้อย 111 ตำบล 746 หมู่บ้าน มีประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 190,757 ครัวเรือน ภาพรวมระดับน้ำยังคงสูงขึ้น ซึ่งจังหวัดสงขลาได้บูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยทหาร หน่วยพลเรือน มูลนิธิ และอาสาสมัคร กระจายกำลังให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง
ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ฉบับที่ 13 (71/2568) เรื่อง ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกและคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย ผลกระทบจนถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2568
ร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณอ่าวไทยตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณภาคใต้ตอนล่าง จะเลื่อนขึ้นมาพาดผ่านบริเวณภาคใต้ ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังค่อนข้างแรงยังคงคงพัดปกลุมอ่าวไทย ภาคได้ และทะเลอันดามัน
ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนตกต่อเนื่องโดยมีฝนหนักหลายพื้นที่ และมีฝนหนักมากบางแห่ง ดังนี้
ช่วงวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2568
มีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรรมราช
มีฝนหนักหลายพื้นที่ และมีฝนหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดพัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา
และนราธิวาส
ขอให้ประชาชนระวังอันตรายที่เกิดจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมาก ฝนตกสะสม และลมกระโชกแรง ซึ่งอาจทำให้พื้นที่เสียงภัยเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง และดินโคลนถล่นถล่มในพื้นที่ลาดเชิงเขา
สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรง
โดยอ่าวไทยทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ขอให้ชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ และเรือเล็กควรงดอกจากฝั่งจนวันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 จึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอย่าง ใกล้ชิด
ด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แจ้งเตือนมีฝนตกแช่ในพื้นที่ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา และยังคงพบกลุ่มฝนในพื้นที่ ระวังน้ำท่วม ดินโคลนถล่ม ในพื้นที่ริมคลอง/ลำน้ำ ที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขา ระวังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นและขยายวงกว้างในพื้นที่น้ำท่วมเดิม ให้ยกของขึ้นที่สูง เคลื่อนย้ายรถไปที่สูง เก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญ ระวังไฟฟ้าดูด ดูแลกลุ่มเปราะบาง
นายกฯ อนุทิน นำทีมลงพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
วานนี้ (23 พ.ย. 68) เวลาประมาณ 16.30 น. นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมคณะนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ อ.หาดใหญ่ สงขลา เป็นวันที่ 2 เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่และความคืบหน้าในการให้ความช่วยเหลือประชาชน ก่อนพบปะและให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบภัย ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน) ศูนย์บัญชาการเทศบาลนครหาดใหญ่ และในพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่
ทั้งนี้ อธิบดีธีรพัฒน์ ได้สั่งการเน้นย้ำหน่วยปฏิบัติของ ปภ. บูรณาการทุกหน่วยงานเร่งช่วยน้ำท่วมภาคใต้ ดังนี้
1. จัดเจ้าหน้าที่ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง ตลอด 24 ชั่วโมง
2. แจ้งเตือนภัยผ่านระบบ Cell Broadcast อย่างรวดเร็วครอบคลุมพื้นที่
3. เร่งอพยพและช่วยเหลือผู้ประสบภัย จัดเครื่องจักรกลสาธารณภัยประจำจุดที่เข้าถึงยาก
4. สนับสนุนศูนย์พักพิงชั่วคราว โดยจัดเตรียมรถประกอบอาหารเคลื่อนที่ และรถผลิตน้ำดื่ม ผลิตอาหาร น้ำดื่ม บริการประชาชน
5. บริหารจัดการเครื่องจักรกลสาธารณภัยอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกระจายไปประจำพื้นที่เสี่ยงอย่างรวดเร็วที่สุด
6.สื่อสารให้ประชาชนทราบสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง พร้อมประชาสัมพันธ์แจ้งเหตุได้ที่สายด่วนนิรภัย 1784
7. ประสานจังหวัดเร่งช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยให้รวดเร็ว คล่องตัว และโปร่งใส
ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด สนับสนุนความช่วยเหลือให้กับจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยอย่างต่อเนื่อง และปักหลักให้ความช่วยเหลือประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย โดยหากประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัย สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ1784“ โดยเพิ่มเพื่อนผ่าน Line ID @1784 หรือสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง
