ปู พงษ์สิทธิ์ เมาแอ๋คาเวที หยุดร้องกลางคัน แฟนเพลงช่วยร้องฮาลั่น ตำนานบทใหม่
ไวรัล “ปู พงษ์สิทธิ์” เมาหนักกลางคอนเสิร์ต จนต้องหยุดร้องกลางคัน แฟนเพลงในงานเข้าใจช่วยร้องแทน ขณะโซเชียลเสียงแตก วิจารณ์ยับเรื่องความเป็นมืออาชีพ
กลายเป็นไวรัลโลกออนไลน์ เมื่อตำนานเพลงเพื่อชีวิต “ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์” เกิดอาการเมาขณะขึ้นแสดงคอนเสิร์ต จนไม่ร้องเพลงต่อยาก โดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่คอนเสิร์ตแห่งหนึ่งใน จ.นครราชสีมา หลังจากเริ่มทำการแสดงไปได้เพียง 30 นาที
ระหว่างที่ยืนอยู่บนเวที ปู พงษ์สิทธิ์ ได้พูดกับแฟน ๆ ว่า “ทำไมผมต้องเมาขนาดนี้” ซึ่งภาพบรรยากาศในงานกลายเป็นเหตุการณ์แฟนเพลงสู้ชีวิต เพราะเหล่าแฟนคลับต่างต้องช่วยกันร้องเพลงตะโกนลั่นฮอลล์ตลอดช่วงเวลาที่ศิลปินยืนทรงตัวอยู่บนเวที จนหลายคนแซวกันขำ ๆ ว่า งานนี้ไม่ได้ซื้อบัตรมาดูปูร้องเพลง แต่ซื้อบัตรมาช่วยปูร้องเพลงแทน
ทางด้านผู้จัดงานได้ออกมาประกาศขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทันที โดยยอมรับว่าไม่คาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ขึ้น อย่างไรก็ตาม แฟนเพลงส่วนใหญ่ที่อยู่ในงานกลับไม่ได้แสดงความโกรธเคือง แต่กลับเข้าใจและมองเป็นเรื่องขำขันด้วยความเอ็นดู พร้อมให้กำลังใจขอให้พี่ปูกลับไปพักผ่อนให้เต็มที่
ในขณะที่กระแสบนโลกโซเชียลมีเดีย กลับมีความคิดเห็นที่แตกต่างออกไป เช่น “ชอบพี่ปูนะคะ แต่มืออาชีพ ควรมีความรับผิดชอบมากกว่านี้ค่ะ” , “ถ้านักร้องวัยรุ่นทำแบบนี้บ้าง คงโดนด่าเละ” , “ต้องเผลี่ยนไปให้แกขึ้นวงแรก ๆ เลยละ ถ้าขึ้นหลัง เหลวแน่นอน” เป็นต้น
@filmmm165
ปีหน้าอย่าไห้แกขึ้นดึกครับ แกแก่แล้ว 5555😅😅😅#ปูพงษ์สิทธิ์คําภีร์ #พงสิทธิ์คําภีร์ #ลุยเขามิวสิคเฟสติวัล #เพื่อชีวิต
ที่มา: รีวิวเรื่อยเปื่อย
