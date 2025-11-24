เจนี่ โพสต์ปริศนา ‘คิดไม่ถึงจะเจอกับตัว’ เพื่อนแชร์ต่อทันที ‘แอน’ ซัดเดือด คนเห็นแก่ตัว

แห่สงสัย ‘เจนี่’ โพสต์ปริศนา คิดไม่ถึงว่าจะเจอกับตัว ‘เจนสุดา’ เพื่อนแก๊งนางฟ้าแชร์ต่อทันที ด้าน ‘แอน อลิชา’ เดือดจัดซัดคนเห็นแก่ตัว หลัง ‘นานา’ ยอมรับผิด-สารภาพปมหนี้ธุรกิจ
เกิดอะไรขึ้น? วันนี้ (24 พฤศจิกายน 2568) เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ์ ออกมาโพสต์ข้อความปริศนาผ่านอินสตาแกรม janienineeleven ระบุว่า “คิดไม่ถึงว่าจะเจอกับตัว …” ขณะที่เพื่อนแก๊งนางฟ้าอย่าง เจนสุดา ปานโต, ไฮโซข้าวโพด, พอลล่า เทเลอร์ รวมทั้งวิกกี้ สุนิสา เจทท์ และ พลอย เฌอมาลย์ ได้แคปภาพสตอรี่ของเจนี่มาโพสต์ต่อในสตอรี่ของตัวเอง ทำเอาหลายคนสงสัยว่าข้อความและความเคลื่อนไหวล่าสุดนั้นเกี่ยวข้องกับกรณีเพื่อนสมาชิก นานา ไรบีนา หรือไม่
ล่าสุด แอน อลิชา ออกมาโพสต์ข้อความเดือดผ่านอินสตาแกรม ann_laisuthruklai เผยว่า “เห็นแก่ตัวที่สุด!! น้ำใจไม่มี ทีเรื่องตัวเองถึงไหนถึงกัน”
ก่อนหน้านี้ นานา ไรบีนา ได้ออกมาเปิดใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้น หลังจากที่ตกเป็นประเด็นเรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ กับเพื่อนในวงการ ยอมรับว่าเป็นบุคคลในข่าว แต่ยังไม่ขอลงรายละเอียดเรื่องตัวเลข 400 ล้านบาท เพราะต้องการบอกตัวเลขที่ชัดเจนอีกครั้ง
สาวนานาเผยถึงสาเหตุของปัญหาทั้งหมด เกิดจากการทำธุรกิจที่เกินตัวจนควบคุมไม่ได้ เมื่อเข้าตาจนจึงพยายามหาทางออกด้วยการนำเงินจากคนนั้นมาโปะคนนี้ จนกลายเป็นวิกฤตงูกินหาง ยืนยันว่าเงินที่นำมาไม่ได้ถูกนำไปใช้ในทางที่ไม่ดีและขอโอกาสในการทำงานเพื่อรับผิดชอบหนี้สินต่อไป
เธอยอมรับว่าเกลียดและขยะแขยงตัวเองมากที่โกหกเพื่อน ซึ่งสาเหตุที่ไม่กล้าบอกความจริงแต่แรกเพราะกลัวเพื่อนจะไม่คบ แต่ล่าสุดได้โทรศัพท์และนัดเจอเพื่อนเพื่อขอโทษและเล่าความจริงทั้งหมดแล้ว
ในขณะที่นานากำลังเผชิญมรสุม เพื่อนสนิทอย่าง แอน อลิชา แสดงน้ำใจด้วยการช่วยปักตะกร้าสินค้าและซัพพอร์ตยอดขายให้กับนานาอย่างเต็มที่ ทำเอานานาถึงกับน้ำตาคลอด้วยความซาบซึ้งใจ
