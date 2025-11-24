ข่าว
ปลอดภัยแล้ว แมว 4 ตัว แช่น้ำสามวัน หลังเจ้าของเข้า รพ. ก่อนน้ำท่วม
ข่าวดี เจ้าหน้าที่เข้าช่วย แมว 4 ตัวปลอดภัยแล้ว หลังแช่น้ำสามวัน สืบเนื่องจากที่เจ้าของเข้าโรงพยาบาล ก่อนเหตุน้ำท่วมหาดใหญ่
จากกรณีที่เพจเฟซบุ๊ก รับน้องสร้างสรรค์ระดับโคตรมหากาฬ โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กขอช่วยเหลือ หลังจากที่พบว่าแมว 4 ตัว ที่เจ้าของเกิดป่วยตั้งแต่ก่อนน้ำท่วมและเข้ารับการรักษาอยู่ที่รพ.หลายวัน และต้องแช่น้ำนาน 3 วัน หลังจากที่เกิดน้ำท่วม ในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นั้น
โดยในเพจลงรายละเอียดว่าติดในอาคารไม้ หลังไปรษณีย์หลังโรงแรมวีแอล เส้นรถไฟหาดใหญ่ และได้มีการแชร์ออกไปนั้น
ล่าสุดมีรายงานว่า สมาคมตอบโต้ภัยพิบัติ ประเทศไทย ได้โพสต์ข้อความแจ้งว่า “ปลอดภัยแล้วนะเจ้าเหมียว.. หลังจากแช่น้ำติดอยู่ในบ้านนานสามวัน เจ้าของป่วยนอนรักษาตัวอยู่รพ”
