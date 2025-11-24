DSI บุกเรือนจำพิเศษกรุงเทพ เก็บหลักฐานเพิ่ม คุก VIP สอบปม “บอสกันต์”
เจ้าหน้าที่ DSI บุกเรือนจำพิเศษกรุงเทพ เก็บหลักฐานเพิ่ม ปมคุก VIP เอื้อกลุ่มผู้ต้องขังจีนเทา รวมไปถึงสอบเพิ่มเติมเรื่องบอสกันต์
เจ้าหน้าที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม เดินทางมายังเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ตามที่ นายยุทธนา นาคเรืองศรี รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ได้ทำหนังสือเชิญขอให้เข้าตรวจสอบพยานหลักฐานภายในห้องใต้บันไดซึ่งเป็นสถานที่เกิดเหตุเพิ่มเติม จากกรณีที่มีรายงานเกี่ยวกับคุก VIP เอื้อกลุ่มผู้ต้องขังจีนเทา และมีงานรายงานว่าเป็นแหล่งบำเรอกาม ที่กลายเป็นประเด็นดังไปก่อนหน้านี้
ส่วนเจ้าหน้าที่กองคดีความมั่น กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) หนึ่งในคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ได้เดินทางเข้าไปภายในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร เพื่อดำเนินการสอบสวนเจ้าหน้าที่ในเรือนจำ และและตรวจสอบข้อเท็จจริงเช่นกัน
นายยุทธนา ให้สัมภาษณ์ว่า วันที่ 25 พ.ย. หรือ วันที่ 26 พ.ย.นี้ พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รมว.ยุติธรรม จะได้มีการแถลงความคืบหน้าต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร จำนวน 20 ราย ที่มีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าว เบื้องต้นเริ่มมีพยานหลักฐานชัดเจนแล้ว
ด้าน พ.ต.ท.อนุรักษ์ โรจนนิรันดร์กิจ รองอธิบดีดีเอสไอ กล่าวว่า วันนี้ส่งเจ้าหน้าที่ดีเอสไอ กองคดีความมั่นคง เดินทางเข้าไปสอบสวนข้อมูลเจ้าหน้าที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ประมาณ 7 คน
โดยจะเข้าไปสอบปากคำทั้ง 2 กรณี คือ ห้องลับและการติดสินบนเจ้าหน้าที่ และดูเอกสารด้านงานเอกสาร และเก็บหลักฐานเพิ่มเติม พวกเอกสารรายชื่อมี่เกี่ยวข้อง ทั้งการเข้าออก โทรศัพท์มือถือ เส้นทางการเงิน ส่วนจะสอบปากคำกี่คนยังไม่ทราบต้องรอทางกรมราชทัณฑ์นำคนที่เกี่ยวข้องมาให้
ส่วนกรณีบอสกันต์ ยังอยู่ในกระบวนการระหว่างตรวจสอบ เบื้องต้นตนยังไม่เห็นภาพจากกล้องวงจรปิด เพียงแต่ได้ยินจากกระแสข่าว ซึ่งส่วนนี้จะต้องนำไปตรวจสอบอีกครั้ง โดยหลังจากตรวจสอบเก็บหลักฐานทั้งหมดจะนำไปส่งให้ทางกระทรวงยุติธรรมรวมถึงคดีอาญาฝั่งดีเอสไอด้วย
ทั้งนี้ ดีเอสไอจะได้ประสานไปยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) เพื่อดูประวัติย้อนหลังการเดินทางเข้า-ออกราชอาณาจักรของนายมานพ ชมชื่น ผบ.เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร นับแต่วันที่เข้ารับตำแหน่ง ผบ.เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
