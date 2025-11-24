IMF แจ้งข่าว พบคนไทยเสียชีวิตในปอยเปต ถูกชอร์ตไฟฟ้า-ทรมาน
ศูนย์ช่วยเหลือคนไทยในต่างแดน หรือ IMF แจ้งข่าว พบคนไทยเสียชีวิตในปอยเปต ถูกชอร์ตไฟฟ้า-ทรมาน ไม่รู้ร่างน้องอยู่ไหน
เพจศูนย์ช่วยเหลือคนไทยในต่างแดน ภาคตะวันออก (IMF) โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กแจ้งข่าวว่า “มีคนไทยเสียชีวิตเพิ่มอีก 1 ราย เป็นชาวเชียงใหม่ เคสนี้ได้รับแจ้งมาประมาณช่วง 17.00 น. ของวันที่ 22 พ.ย .68 ว่า นายณรงค์ก้ำ หรือ ดอน ชาวแม่อาย จ.เชียงใหม่ สำหรับสาเหตุการเสียชีวิต ถูกระบุว่า เสียชีวิตจากการถูกทำร้ายร่างกาย ถูกชอร์ตไฟฟ้า และทรมานจนเสียชีวิต พิกัดบัวลัย
จะเจอร่างน้องหรือไม่ และตอนนี้ร่างน้องอยู่ที่ไหน ใครรู้จักน้อง หรือเคยร่วมงานกับน้อง ทักส่วนตัวด่วน อยากได้ข้อมูลความจริงเพิ่มเติม อีก 1 ศพ ที่จบชีวิตในกัมพูชา
หมายเหตุขออนุญาตครอบครัวแล้วว่า จะขอลงรูปน้องเพื่อตามหาความจริง และตามหาเพื่อนสนิทน้อง ที่โดนกระทำเช่นเดียวกัน เพื่อนสนิทน้องยังมีชีวิตอยู่ และตอนนี้หายไปจากพื้นที่ในบัวลัย ยังไม่ทราบชะตากรรม”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
