คนไทยตายในปอยเปตอีกแล้ว ถูกเอาเหล็กตี-ไฟชอร์ต ซ้ำรอยจุดเดิม
ศูนย์ช่วยเหลือคนไทยในต่างแดน ภาคตะวันออก แจ้ง คนไทยตายในปอยเปตอีกแล้ว ถูกเอาเหล็กตี-ไฟชอร์ต ซ้ำรอยจุดเดิม
เพจศูนย์ช่วยเหลือคนไทยในต่างแดน ภาคตะวันออก หรือ IMF โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กแจ้งข่าวว่า “((คนไทยเสียชีวิต อีก1ศพ เช้านี้ 18/11/68))
น้องชื่อ ศราวุธ สัตนาโค (โตโต้) ชาวจังหวัดสมุทรปราการ พิกัดเดียวกันกับ น้องสุดา ชาวจังหวัดพังงา จุดที่เสียชีวิต ตึกบีชั้น 6 เลขออฟฟิต 218 รัฐบาล บ้านเขา ไม่เห็นพิกัด ทักหาผมนะ เดี๋ยวผมแหกเอาพิกัดยัดใส่เบ้าตาให้ จะได้รู้ว่า จุดนี้ ซุกอยู่ในกระเป๋าตังใคร
((สาเหตุการเสียชีวิต)) โดนซ้อมเอาเหล็กตี และเอาไฟชอร์ต
ต้องมีอีกกี่คนที่สังเวยชีวิต เพราะคนชั่วๆเหล่านี้ ไม่จบไม่สิ้น ชีวิตคนไทยที่ถูกหลอกไป ที่สูญหาย และไม่เป็นข่าว อีกกี่คน
บอสคนจีน สั่งให้ลูกน้องคนไทย ทำร้ายร่างกายน้องจนเสียชีวิต ถ้าเพราะไม่เป็นคนไทย หลอกกันเอง คงไม่เกิดเรื่องแบบนี้
ผมได้รับการยืนยันจาก เพื่อนรุ่นพี่ ที่หนีออกมาได้ ตอนนี้เพื่อนรุ่นพี่ปลอดภัยแล้ว จึงประสานมาที่ ศูนย์ IMF ให้ช่วยพาร่างน้องกลับประเทศไทย เพราะมีข่าวว่า ทางออฟฟิศจะนำร่างน้องไปถูกฝังแบบเงียบๆ ที่พนมเปญ คราวนี้ ไม่เผาแต่จะฝังเลย”
