ตะลึง! ยายตายแล้วฟื้น ได้ยิงเสียงเคาะโลง เปิดมาลืมตา รีบนำส่ง รพ.

ครอบครัวตะลึง ยายตายแล้วฟื้น ได้ยิงเสียงเคาะโลง เปิดมาลืมตา รีบนำส่งตัว รพ. ก่อนที่จะอนุญาตไปรักษาตัวและพักฟื้นที่บ้านได้
เกิดเหตุเหลือเชื่อในวัดราษฎร์ประคองธรรม ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ ภายหลังจากที่ ครอบครัวของ นางชลธิรศน์ อายุ 65 ปี ซึ่งเดินทางมาจาก จ.พิษณุโลก เพื่อนำร่างของ นางชลธิรศน์ ผู้ป่วยโรคมะเร็งในสมองและความจำเสื่อมที่เสียชีวิตทำการฌาปนกิจที่วัดดังกล่าว
ในระหว่างที่เจ้าหน้าที่วัดนำร่าง นางชลธิรศน์ ผู้เสียชีวิตเพื่อเตรียมฌาปนกิจ ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่วัด ครอบครัวนางชลธิรศน์ และผู้อยู่ในเหตุการณ์ต้องตกตะลึงเมื่อพบว่าร่างของ นางชลธิรศน์ ที่ถูกลงความเห็นว่าเสียชีวิตไปแล้ว กลับลืมตาขึ้นมา และนอนขยับตัวไปมาอยู่ในโลง สร้างความตกใจให้กับเจ้าหน้าที่วัด รวมทั้งพระกิตติวชิรธาดา เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ประคองธรรม ที่เตรียมประกอบพิธีฌาปนกิจให้กับครอบครัวของ นางชลธิรศน์
เจ้าหน้าที่วัดจึงได้นำอุปกรณ์มาตรวจสอบสัญญานชีพจร นางชลธิรศน์ อีกครั้ง หนนี้พบว่า นางชลธิรศน์ ยังมีสัญญาณชีพอยู่ จึงได้รีบช่วยกันนำตัวส่งโรงพยาบาลบางใหญ่เพื่อทำการรักษา เนื่องจาก นางชลธิรศน์ อยู่ในโลงมานานหลายชั่วโมง
ครอบครัวผู้ตาย เล่าว่า เมื่อ 3 วันก่อน นางชลธิรศน์ ตรวจพบเนื้องอกในสมอง 4 ก้อน และเข้าทำการผ่าตัดรักษาเอาเนื้องอกออกจนกลายเป็นคนพูดไม่ได้ นอนนิ่งเฉย กระทั่งเมื่อวานนี้ช่วงเวลา 17.00 น. นางชลธิรศน์ นอนนิ่งเหมือนคนไม่หายใจ ทำให้ทางญาติพี่น้องในครอบครัวพากันมาตรวจสอบดูก็พบว่าไม่หายใจแล้ว จึงได้แจ้งให้ทางผู้ใหญ่บ้านออกหนังสือรับรองการเสียชีวิตให้ ก่อนจะตัดสินใจนำร่าง นางชลธิรศน์ ใส่โลงเพื่อเดินทางจากพิษณุโลก ไปบริจาคร่างกายที่โรงพยาบาลจุฬาฯ แต่ถูกโรงพยาบาลปฎิเสธ จึงนำร่างมาฌาปนกิจที่วัดราษฎร์ประคองธรรม ก่อนจะมาพบว่า นางชลธิรศน์ ยังมีชีวิตอยู่ หลังเจ้าที่วัดทำการเปิดฝาโลงออก
ขณะที่นายไพรัช สุดธูป ไวยาวัจกรวัดราฎษร์ประคองธรรม เปิดเผยว่า ในระหว่างที่เจ้าหน้าที่วัดเตรียมเปิดโลงเพื่อตรวจสอบสภาพศพและทำพิธีตามความเชื่อ ปรากฎว่าได้ยินเสียงคล้ายคนเคาะฝาโลง จึงตัดสินใจเปิดฝาโลงออกมาดูก็พบว่าร่างที่เตรียมนำมาเผานั้นยังมีลมหายใจ มีชีวิตอยู่ จึงตกตะลึงไปสักพัก แต่พอหายตกตะลึงแล้วเจ้าหน้าที่วัดจึงได้รีบช่วยกันนำตัวส่งโรงพยาบาลเร่งด่วน ยอมรับว่าทำพิธีเผาศพมาแล้วกว่า 1,000 ร่าง แต่ยังไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนเลย ถือว่าเป็นเหตุการณ์แรกในชีวิตของที่ทำให้ตกตะลึง
ต่อมาทางโรงพยาบาลบางใหญ่ จ.นนทบุรี ได้ติดต่อให้น้องชายมารับพี่สาวกลับไปรักษาตัวและพักฟื้นที่บ้านได้ เนื่องจากตรวจอย่างละเอียดแล้วไม่พบว่า นางชลธิรศน์ มีภาวะการหยุดหายใจ เจ้าหน้าที่กู้ภัยพร้อมน้องชายจึงรับตัว นางชลธิรศน์ กลับมาที่วัดเพื่อเตรียมเดินทางขึ้นรถกลับบ้านที่ จ.พิษณุโลก แต่เจ้าอาวาสวัดราษร์ประครองธรรม ได้ขอร้องให้ ทางครอบครัวอยู่พักรักษาตัวพี่สาวให้หายดีก่อน แล้วค่อยพากลับบ้าน
