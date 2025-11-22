ข่าว

แม่แจ้งข่าวเศร้า น้องมาร์ติน หนูน้อยวัย 1 ขวบ ป่วยมะเร็งตับระยะ 4 เสียชีวิตแล้ว

85
จุกในอก แม่แจ้งข่าวเศร้า “น้องมาร์ติน” หนูน้อยวัย 1 ขวบ 3 เดือน ป่วยมะเร็งตับระยะ 4 เสียชีวิตแล้ว โลกโซเชียลหลั่งน้ำตาร่วมอาลัย

เชื่อเหลือเกินว่าใครที่เล่นติ๊กต็อกคงจะได้เห็นคลิปและรับทราบเรื่องราวของ น้องมาร์ติน หนูน้อยวัยเพียง 1 ขวบ 3 เดือน ที่ต้องต่อสู้กับโรคมะเร็งตับ ระยะที่ 4 ที่กำลังลามไปปอด ทำให้น้องต้องใส่เครื่องช่วยหายใจตลอด เพราะก้อนเนื้อร้ายทำให้น้องหายใจลำบากขึ้น แต่น้องมาร์ติน ก็สู้จนสุดหัวใจ ท่ามกลางอ้อมกอดของคุณพ่อคุณแม่ และคนในครอบครัว รวมถึงชาวเน็ตในโลกออนไลน์ก็ส่งกำลังใจให้น้องกันอย่างเต็มที่

น้องมาร์ติน มะเร็งระยะ 4
ภาพ TikTok @thanyaporn538

ล่าสุดแม่ของน้องมาร์ตินได้ออกมาโพสต์แจ้งข่าวเศร้าลงในช่องติ๊กต็อก ว่างจากเลี้ยงลูกก็มารีวิว ว่า น้องมาร์ติน หนูน้อยสู้มะเร็งตับได้จากโลกนี้ไปอย่างสงบแล้ว ลูกชายแม่สู้มาจนถึงที่สุดแล้วเพื่อที่จะอยู่ต่อกับแม่ แต่ร่างกายของน้องเกินจะรับไหว

“สักวันนึงเดี๋ยวเราก็เจอกันนะลูก มาร์ติน กฤติน ลูกชายคนแรกของฉัน สักวันใดวันหนึ่งเราก็ต้องได้เจอกันนะลูกแม่คนนี้สัญญาจะไม่มีสักวินาทีที่ลืมหนูเลย

แม่รู้ว่าใจหนูสู้เพื่ออยู่ต่อกับแม่แค่ไหน แม่รู้ว่าหนูอยากอยู่กับแม่แค่ไหน แต่ร่างกายหนูมันไม่ไหวแล้ว แม่ดีใจที่มีหนูเป็นลูก แม่ภูมิใจที่มีหนูเป็นลูก ช่วงเวลาที่ได้เป็นแม่หนูแม่งมันโครตดีที่สุดเลย สายตาที่มองแม่ด้วยความรักแบบมากมาย แม่คงไม่ได้เห็นอีกแล้ว แต่มันจะอยู่ในความทรงจำแม่ตลอดไป เดี๋ยวเราก็ได้เจอกันลูก”

แม่แจ้งข่าวเศร้า น้องมาร์ติน ป่วยมะเร็งตับระยะ 4 เสียชีวิตแล้ว โซเชียลร่วมอาลัย-5 แม่แจ้งข่าวเศร้า น้องมาร์ติน ป่วยมะเร็งตับระยะ 4 เสียชีวิตแล้ว โซเชียลร่วมอาลัย-4

หลังจากคุณแม่ของน้องมาร์ตินได้โพสต์แจ้งข่าวการจากไปของน้องลงในช่องได้ไม่นานก็มีชาวเน็ตที่ติดตามส่งกำลังใจให้น้องตั้งแต่วันแรกต่างก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่า อ่านโพสต์นี้แล้วร้องไห้ออกมาเลย ไม่อยากได้ยินข่าวนี้ ไม่อยากจะให้เป็นเรื่องจริง เพราะติดตามอาการของน้องมาตลอด พร้อมทั้งส่งกำลังใจให้กับครอบครัวของน้องมาร์ติน และอวยพรให้น้องเดินทางปลอดภัยขอโลกใบใหม่ของน้องมาร์ตินใจดีมาก ๆ

ความเห็นชาวเน็ต-1 ความเห็นชาวเน็ต-2 ความเห็นชาวเน็ต-3

@thanyaporn538

สัดวันใดวันหนึ่งเราก็ต้องได้เจอกันนะลูกแม่คนนี้สัญญาจะไม่มีสักวินาทีที่ลืมหนูเลย แม่รู้ว่าใจหนูสู้เพื่ออยู่ต่อกับแม่แค่ไหน แม่รู้ว่าหนูอยากอยู่กับแม่แค่ไหน แต่ร่างกายหนูมันไม่ไหวแล้ว แม่ดีใจที่มีหนูเป็นลูก แม่ภูมิใจที่มีหนูเป็นลูก ช่วงเวลาที่ได้เป็นแม่หนูแม่งมันโครตดีที่สุดเลย สายตาที่มองแม่ด้วยความรักแบบมากมาย แม่คงไม่ได้เห็นอีกแล้ว แต่มันจะอยู่ในความทรงจำแม่ตลอดไป เดี๋ยวเราก็ได้เจอกันลูก 🤍

♬ See You Somewhere – From ซองแดงแต่งผี – BILLKIN

อ้างอิงจาก : TikTok @thanyaporn538

แม่แจ้งข่าวเศร้า น้องมาร์ติน หนูน้อยวัย 1 ขวบ ป่วยมะเร็งตับระยะ 4 เสียชีวิตแล้ว ข่าว

