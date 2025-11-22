ข่าวอาชญากรรม

อดีตรองปลัดยธ. ช็อกข่าวกรมราชทัณฑ์ “อัจฉริยะ” ซัดฮาเร็มเรือนจำพิเศษฯ สุดอัปยศ

เผยแพร่: 22 พ.ย. 2568 15:05 น.
59
ธวัชชัย ไทยเขียว ข่าวกรมราชทัณฑ์
แฟ้มภาพ

อดีตรองปลัดกระทรวงยุติธรรม หมดอาลัยตายอยาก รับเห็นข่าวฮาเร็มในเรือนจำะพิเศษกรุงเทพฯ ชี้ถ้าเป็นจริง ไม่เคยคิดเลย คนกระทรวงนี้จะต่ำเตี้ยเรี่ยดินลงได้ขนาดนี้ ด้าน อัจฉริยะ เรืองรัตนพงษ์ ลั่นแรงสุดอัปยศ ใช้ห้องทำงานของผู้บัญชาการเรือนจำ ซึ่งถือเป็นพื้นที่ควบคุมเข้มงวดและควรมีระเบียบวินัยสูงสุด มาเป็นสถานที่รองรับตัณหา

กรณี “กรมราชทัณฑ์” ส่งชุดจู่โจมบุกค้น แดน 8 เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ พบโรงช่างไม้เก่าถูกปิดร้าง ใช้เป็นที่พักนักโทษจีนเทา ยืนยันค้นวันที่ 16 พ.ย. เจอนางแบบ-ของต้องห้าม โดยต่อมาอธิบดีกรมราชทัณฑ์มีคำสั่งย้าย นายมานพ ชมชื่น ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร หลังปรากฏข่าวฉาวเกี่ยวกับการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ต้องขังชาวจีน ทั้งการจัดเตรียมพื้นที่พิเศษและการจัดหาผู้หญิงมาให้บริการ

ล่าสุด ธวัชชัย ไทยเขียว อดีตรองปลัดกระทรวงยุติธรรมและอดีตโฆษกกระทรวงยุติธรรม ในฐานะอดีตผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม โพสต์วิจารณ์เรื่องนี้ตรงๆ ผ่านบัญชีโซเชียลโดยระบุ “เสียของจริงๆ ในฐานะอดีตผู้บริหาร ยธ. เห็นข่าวในกรมราชทัณฑ์ ถ้าเป็นจริงผมมีความรู้สึกเสียใจ เศร้าใจ และปวดใจยิ่งต่อพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ของข้าราชการรายนี้ในกระทรวงยุติธรรมเป็นอย่างยิ่ง

กระทรวงยุติธรรมในอดีตเรามีแต่ปลูกฝังให้คนกระทรวงยุติธรรมมีความซื่อสัตย์ สุจริต อดทน เสียสละเพื่อประชาชน และเป็นมืออาชีพ ไม่เคยคิดเลยว่าคนกระทรวงนี้จะต่ำเตี้ยเรี่ยดินลงได้ขนาดนี้ ถ้าเข้าข่ายการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 101 บัญญัติว่า หากข้าราชการผู้ใดถูกตั้งกรรมการสอบสวนหรือถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระทำผิดอาญา (ยกเว้นความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ) ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุมีอำนาจสั่งพักราชการ หรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน เพื่อรอฟังผลการสอบสวนหรือพิจารณา หรือผลแห่งคดีได้

ธวัชชัย ไทยเขียว กระทรวงยติธรรม 2023 (1)
แฟ้มภาพ @กระทรวงยุติธรรม

ขณะที่ อัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม เปิดเผยข้อมูลชุดใหม่กรณีอื้อฉาวภายในเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ โดยระบุถึงพฤติการณ์กลุ่ม “ทุนจีนสีเทา” ซึ่งได้ว่าจ้างนางแบบจากต่างประเทศเข้ามาให้บริการทางเพศแก่นักโทษถึงด้านใน

ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม ระบุว่า ตนไม่คาดคิดจะมีการเปลี่ยนสถานที่ราชการให้กลายเป็น “ฮาเร็ม” โดยเฉพาะข้อกล่าวหาเรื่องการใช้ห้องทำงานของผู้บัญชาการเรือนจำ ซึ่งถือเป็นพื้นที่ควบคุมเข้มงวดและควรมีระเบียบวินัยสูงสุด มาเป็นสถานที่รองรับตัณหา

นายอัจฉริยะชี้ประเด็นสำคัญ คือ การนำหญิงสาวส่งตรงจากต่างประเทศเข้ามาบำเรอนักโทษจีนหรือนักโทษระดับวีไอพี (VIP) นั้น ! ไม่ใช่เรื่องที่ผู้ต้องหาจะจัดการเองได้ลำพัง แต่ต้องมีเจ้าหน้าที่เรือนจำหรือคนในเครื่องแบบคอยเปิดทางและอำนวยความสะดวกให้

จากประสบการณ์การเข้าออกเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ นายอัจฉริยะยืนยันว่า การเบิกตัวนักโทษออกมาจากแดนคุมขังในวันอาทิตย์มีขั้นตอนซับซ้อนและยากลำบากมาก แต่ในทางกลับกัน การลักลอบพานางแบบเข้าไปในห้องผู้บัญชาการกลับดูเป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายกว่า ทว่าการปล่อยให้มีการพาหญิงสาวลงไปที่ “ห้องเชือด” เพื่อให้นักโทษมีเพศสัมพันธ์กันจริง ถือเป็นเรื่องร้ายแรงและอัปยศที่สุดสำหรับสถานที่ควบคุมผู้ต้องหาคดีอาญา

อัจฉริยะเรือนจำพิเศษ
แฟ้มภาพ

นายอัจฉริยะยังเห็นสอดคล้องกับมุมของนายธวัชชัย โดยเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการขั้นเด็ดขาดกับผู้มีส่วนร่วมในขบวนการนี้ ทั้งคำสั่งให้ออกจากราชการ ! และดำเนินคดีอาญา เนื่องจากเป็นพฤติกรรมที่สังคมรับไม่ได้ พร้อมแนะแนวทางการตรวจสอบว่า เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ ติดตั้งกล้องวงจรปิดครอบคลุมทั่วพื้นที่ การไล่ดูไทม์ไลน์การเข้า-ออกจะใช้เป็นหลักฐานมัดตัวผู้กระทำผิดได้ไม่ยาก

นายอัจฉริยะ ทิ้งท้ายด้วยถ้อยคำรุนแรงต่อเหตุการณ์นี้ว่า “เรื่องนี้บัดซบมาก พูดไปที่ไหนก็อาย” และยืนยันว่าจะเดินหน้ากดดันให้ความจริงทั้งหมดปรากฏต่อสาธารณชน.

เรือนจำพิเศษกรุงเทพ ข่าว นางแบบนักโทษจีนเทา
แฟ้มภาพ @เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ
เรือนจำพิเศษกรุงเทพ ข่าวนักโทษจีนเทา
แฟ้มภาพ @เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ

